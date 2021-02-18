《公主之死》：父殺母或母殺父，兒女該報官嗎？南北朝大辯論

文：李貞德

（前略）

女性暴力

然而，當母親是施暴者的時候，情況卻比較複雜，可能因受暴者在家庭中的身份地位，以及南北政權對家庭倫理的解釋不一，而出現不同的處置和判決。先談談受暴者的身份地位問題。根據正史和筆記小說的記載，女性施暴的原因多半出自妒忌，而施暴的對象多半是她們的情敵，而不是丈夫；有些婦女虐待、甚至殺死她們丈夫的姬妾和婢女。前面提到，懷了劉輝骨肉的婢女被蘭陵長公主開膛剖肚，就是一個例子。儘管從漢代以來，法律就規定不得擅殺奴婢，然而，由於奴婢不可控告主人的傳統，這類案件通常難以成立，因此大部分的殺傷奴婢事件恐怕都隱而未發。

據說西晉名臣賈充的妻子郭槐非常好妒，有一次賈充從外面回來，剛好遇到奶媽懷裡抱著一歲的兒子，就過去逗兒子玩。郭槐遠遠地看見，以為賈充是在挑逗奶媽，便將奴婢出身的奶媽處死。賈充和郭槐所生的兒子，因為思念奶媽，不肯吃別人的奶，不久也就哀傷飢餓而亡。雖然，郭槐喪子，痛苦異常，卻也沒有聽說她因擅自處死奶媽而遭到法律的懲罰。甚至有故事說，後來郭槐又生了一個兒子，也是在懷疑賈充和奶媽有染的情況下，殺了奶媽，造成第二個兒子的夭亡，導致他們夫婦二人，終其一生，沒有男性子嗣。

北魏的時候，一個名叫長孫稚的官員和一名有夫之婦羅氏通姦，在設計殺害了羅氏的丈夫之後，和羅氏結婚。據說由於羅氏比長孫稚年齡大了十歲左右，因此格外嫉妒，不但極力避免長孫稚納妾，甚至曾經處死他的奴婢達四人之多。儘管如此，史書說長孫稚仍然非常敬愛羅氏，顯然殺婢不但未受法律制裁，也不影響他們的夫妻感情。而在北齊，一個名叫胡長粲的官員，由於性好漁色，有一次他的妻子王氏忍無可忍，殺了一個與他有染的婢女。胡長粲憤怒之餘，三年不和王氏講話。即使如此，史書也沒有記載法律介入的跡象。

然而，以上所談的，都是妻子處死婢妾的例子。倘若女性施暴的對象是自己的丈夫，結果就不可同日而語了。前一章提到，劉宋明帝為了嘲諷女性，曾經命令虞通之寫《妒婦記》一書。此外，他為了警告即將成婚的公主，也曾要求虞通之藉一位貴族的名義，寫了一篇〈讓婚表〉，宣稱世家大族倘若娶了好妒的公主，將行動受限，不得納妾，身心重創，後患無窮。

然而，宋明帝對妒婦的打擊，並不限於文字遊戲；有一名地方官的妻子，就是因為妒忌，而被他判處死刑。劉宋的繼任王朝南齊，也一樣壓制妒婦。南齊明帝時，一名朝廷官員的妻子因為妒忌，用棋盤打傷了丈夫的顏面，便遭到皇帝賜以毒藥處死。齊明帝更因為另一名官員的妻子善妒，反而故意賜給這名官員幾個妾，並且命令他的妻子兜售掃帚皂莢，作為羞辱性的懲罰。

魏晉南北朝的婦女，以好妒聞名。前一章提到，北朝的元孝友，曾經提議以制度性規範，保障納妾，打擊妒婦，卻不了了之。相形之下，南朝君主對女性的態度似乎比較嚴厲。以下的兩個案子就顯示，傷害丈夫的妻子，不但會身觸法網，也會將自己的兒女牽扯進來。而且，由南北朝法律的不同處置方式，也可以揣測南北政權對儒家父系倫理的解釋和態度有異。

南北有異

先說南朝的案例。劉宋時代有一個名叫唐賜的人，到鄰家喝酒，回家之後，吐了十多隻「蠱蟲」而死。臨終之前，他要求妻子張氏，在他死後剖腹驗屍，以便確定自己的死因。張氏照辦，親自動手，可能因為不了解人體構造，也可能是為了找尋丈夫的死因，結果把唐賜的五臟都弄破了。張氏因此遭到官府起訴，而他們夫婦的兒子唐副，因為沒有阻止母親的殘酷行徑，也被控以不孝之罪。

然而，由於這個案子發生之後，正好碰上大赦，地方官吏無法決定該如何判刑，便將整個案子往上呈報。和本案相關的三項法律條文，也一併送到了朝廷：第一、「律傷死人，四歲刑」，也就是說，一個人傷害屍體，應處以四年徒刑；第二、「妻傷夫，五歲刑」；第三、「子不孝父母，棄市」。

在朝廷討論時，三公郎劉勰為張氏和唐副辯護，指出他們兩人是忍著悲痛，遵行唐賜的遺言，並不是故意毀傷屍體。然而，吏部尚書顧覬之卻認為，法律對於隨便移動屍體的行為，都視為「不道」之罪，何況是妻子，竟然下得了手做一般人所不忍做的事。他主張這種案子不應小看，「當以大理為斷」，因此建議判決張氏「不道」，而唐副「不孝」。朝廷採納了顧覬之的意見，將張氏和唐副母子雙雙處死。

這個案子顯示，在南朝，一個女人如果傷害自己的丈夫，會比傷害一般人（甚至比傷害屍體）受到更嚴重的處罰。其實，整個案子的討論，如果採用別的條文，或者將大赦考慮在內，應當會判得輕一些。但是，最後的結論，卻表明了朝廷確立「夫尊妻卑」此一精神的決心。不但如此，本案中唐副被起訴和處決，也透露了兒女在婚姻暴力中進退兩難的處境。

然而在北朝，法律辯論的結果，卻決定對隱藏母親暴力的兒女，給予比較寬容的待遇。北方在經歷了北魏將近一百五十年的統治之後，在西元六世紀中葉分裂成東魏和西魏兩個政權，後來分別為北齊和北周所繼承。東魏初年，頒布《麟趾新制》，繼承前朝的法律制度，其中一項條文，規定兒女不准告發父母的罪行。不論是父殺母，還是母殺父，兒女都不可以報官。報官之人，將遭處決。

這個條文顯示，先秦以來「非公室告」之類的傳統可能一直延續著。但是，一名大臣竇瑗讀到這款條文，卻深覺不以為然，便上疏朝廷，發表意見。竇瑗的主張以「夫尊妻卑」和「父尊母卑」為基礎，認為法律規範應該符合倫理標準，他說：

若父殺母，乃是夫殺妻，母卑於父，此子不告是也。而母殺父，不聽子告，臣誠下愚，輒以為惑……知母將殺，理應告父；如其已殺，宜聽告官。今母殺父而子不告，便是知母而不知父。識比野人，義近禽獸。且母之於父，作合移天，既殺己之天，復殺子之天，二天頓毀，豈容頓默！此母之罪，義在不赦。下手之日，母恩即離，仍以母道不告，鄙臣所以致惑。

自先秦以來，中國的儒士大夫便認為，人與禽獸的一個重大差別，在於禽獸只知道順著自己的情感衝動行事，而人卻能夠以禮制調節情感的作用。禽獸出生，依母而活，仰賴母獸哺育成長，因此順著情感，只認母親。人卻不同，父系家族的禮制倫理，雖然承認母恩最親，但家族中最尊貴的人卻是父親。

這一套規範並不抹煞母親的恩情，甚至要求母親擔負起哺育的重責大任，然而卻在認可母慈子孝的同時，認為這只是生物的天性，和禽獸的舐犢之情相去不遠。而人之所以為人，則是透過禮制表現「尊父」的精神。倘若生的是人的樣子，行為卻和禽獸一般，那麼就不是文明人，而只是野人了。

知道了這些，就不難理解竇瑗的想法。站在父系倫理的立場，丈夫是妻子的天，父親是兒女的天，一旦母親殺了父親，就同時毀了母子兩人的天。既然她毀了我的天，我就不能再把她視為母親，因此必須告發她。至於父親殺害母親，基於「夫尊妻卑」和「父尊母卑」的理由，做兒女的不能告發自己的天，因此隱藏真相乃情有可原。

皇帝接到竇瑗的上疏，下詔由尚書官員負責討論判決。當時的尚書三公郎封君義立刻裁定，否決竇瑗的論點。他的理由正是著眼於一個「情」字：

身體髮膚，受之父母，生我勞悴，續莫大焉。子於父母，同氣異息，終天靡報，在情一也。今忽欲論其尊卑，辨其優劣，推心未忍，訪古無據。母殺其父，子復告母，母由告死，便是子殺。天下未有無母之國，不知此子將欲何之！

按照封君義的看法，兒女同時從父母得到生命氣息，對兩人有一樣程度的情感，怎麼可能忍得下心，突然要他們分辨父母之間的尊卑優劣呢？假如兒女告發了母親，母親被判處死刑，不就等於兒女殺了母親嗎？天下沒有一個地方沒有母親，那麼要叫這種害死母親的兒女到哪裡去呢？封君義認為要求兒女告發母親，是沒有傳統根據的。

竇瑗接獲尚書的裁定之後，繼續申述，為了表示他的主張乃「訪古有據」，更加引經據典，說明夫尊妻卑的道理，自古而然。他提出的一項證據，就是《儀禮・喪服》中規定：「父在為母」服一年之喪。根據《儀禮・喪服》的標準，父親去世，子女應當為他服斬衰三年之喪。但若母親去世，則必須視父親是否仍然健在，而做不同的處理。

假若母親去世時父親仍活著，為了「尊父」的緣故，子女為過世的母親，再怎麼悲痛難忍，也只能服齊衰一年之喪。只有當父親去世之後再遭母喪，子女才得以為母親服三年之喪。這其中最重要的理由，就是「父至尊」和「夫尊妻卑」的原則。

竇瑗依據上述的父系禮法原則，繼續提出異議。雖然如此，朝廷並未再做答覆，而是維持了封君義的結論。六世紀魏收所寫的《魏書》，以及七世紀唐代史家李延壽所編的《北史》，都將竇瑗的生平和他的這一段議論收在〈良吏傳〉中，似乎兩位正史作者都同情或贊成竇瑗的說法。

然而，這種說法顯然和當時北方社會所熟悉的親子倫理不符，也和北方政權的法律觀點相異。即使到了唐代，和鬥毆相關的法律條文，在這一部分，仍然保留了北朝的精神。唐律中規定，倘若生母殺死父親，兒女不准報官，只有在「嫡母」、「慈母」或「繼母」殺死父親的情況下，兒女才能告發。

書籍介紹

本文摘錄自《公主之死：你所不知道的中國法律史（修訂二版）》，三民出版

作者：李貞德

丈夫不忠、家庭暴力、流產傷逝——一個女人的婚姻悲劇，牽扯出一場兩性地位的法律論戰。這是西元六世紀一位鮮卑公主的故事：她的愛、恨與婚姻。有人怪她自作自受，有人為她打抱不平；有人以三從四德的倫理定位她的角色，有人以姊妹情誼的心思為她伸張正義。他們都訴諸法律，但影響法律的因素太多，不是人人都掌握得了。這已是一千五百年前的事，為何蘭陵長公主的死，卻宛如歷歷在目？在高舉性別平權的今日，且讓我們看看千百年來，女性的境遇和努力。

Photo Credit: 三民出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰