德勒茲如何看待尼采與佛洛伊德的哲學思想？

文：羅貴祥

尼采

當神——作為人類最終極的價值支柱——被尼采宣佈死亡之後，一切價值都已經變得相對性，隨時可以被新崛起的價值觀所取代，而新的又被更新的所替換，完全喪失了絕對的標準。「神」的死亡，令人類慘痛地失去了道德價值的最高標準，但也一夜間解放了人類，為他們開啟了一片全新的景觀、嶄新的不可知的地平線。然而尼采懷疑，人類是否有能力面對，從地平線那邊忽然湧來的、充滿了無窮可能性而卻又令人震慄的事物。人類是否真的有追求真理的意志？

尼采是個徹底的破壞者，他完全搗毀了基督教倫理道德的基石，認為靈魂、理性、真理這些全都是虛構捏造的事物。人類寧願被這些虛構的價值欺騙，也不敢放棄它們，接受虛無的現實。或許這樣說並不十分準確，因為在尼采的哲學裡，一切形而上學的二元對立，如真與假、善與惡等等，都被宣佈無效。既然沒有所謂真實，也自然沒有什麼可以說是虛假的。

尼采說沒有任何事實的存在，我們有的只是詮釋，無窮無盡的詮釋。法國大革命的歷史事實並不存在，只有關於這個革命的無數詮釋。面具背後並沒有真實的臉孔，只有面具之後的面具之後的面具。意義變得徹底地多元化，但這些無盡的意義最終可能是沒有意義的，因為沒有一個意義可以稱為是絕對的、有決定性的。

真理的權威性被尼采搗破，世界變得支離破碎，再沒有基本原則和深度，只有不斷轉變的面具。尼采的作品企圖抗拒系統化，他強調「與文字共舞」，將固定的、一致的和同一性的東西推倒、打散、扎裂、分播。尼采思想的力量，無疑是極具爆炸性的。不過，如果我們細心觀察，或許會發覺，每一次的破壞力量其實是曖昧地建築在一種新的「肯定」上面。換句話說，尼采哲學所代表的，可能其實不是對形而上學的徹底破壞，而是一種巧妙的重建。從哪裡可以證明尼采真的能夠「征服」了形而上學呢？或許徹底破壞性的「分拆」思維，基本上是不可能的，它多少也帶有「縫合」的意味。

事實上，尼采儘管完全否定了形而上學慣常使用的語言（如神、真理、理性、意識、靈魂等），他自己卻也創立了新的辭彙，像「求權的意志」（the Will to Power/der Wille zur Macht）、「永恆的回歸」（eternal return/die ewige wiederkunft） 以及「超人」（Overman/Übermensch） 等，來發揮他反系統化的（或者是另一類系統的）格言警句式思維。

「求權的意志」歷來被曲解為個人追求權力以統治他人，或有權力的強者壓制弱者。這種曲解，更被納粹德國的法西斯分子故意濫用，去證明德國侵略野心的合法性。其實「求權的意志」並不是指追求權力統治，「意志」不是主體，而「權力」也不是客體。傳統的形而上學，把意志看作是一切行動的根本，因此主體的統一性就被理解為「有意志的主體」。然而，尼采的「求權的意志」正是要挑戰形而上學對意志的理解。

尼采認為意志並不等同統一性，相反，意志是多樣化的本能和衝動互相爭鬥衝擊而成，它並沒有任何同一性與協調性。「意志」的統一性因此沒有任何本質上的基礎，它的所謂整合完全是受實際應用所支配以及語言結構的影響。尼采不時說，這些形而上學的所謂實體，全都是語法的習慣、邏輯家虛構迷信的產物。「意志」不是固定的核心，而是多種力量鬥爭的戰場，所代表的多樣繁複而不是統一的觀點。

至於「求權的意志」裡的「權」，也不是一種單一性的動力，而是既有主動，又有被動的。一方面這種力量不斷擴張伸展，另一方面又萎縮腐朽， 製造了一種混亂和不穩定性。德文“Wille zur Macht”裡的“zur”含有方向、運動的意思，故此「求權的意志」並不是個固定的中心或控制性的規律。不過，「求權的意志」卻是尼采所發明的、有明顯邏輯可尋的定理，以作為理解一切動力和價值觀的歷史系譜性分析。

至於「永恆的回歸」，尼采把它看作是一個時間上的可能性。在這個可能性裡，時間的過渡變成了永恆，過去重返現在，世界上一切的事物以相同的面貌回歸當下，我們要重生無數次，在這個變幻的回歸過程，價值等級制度被摧毀，混亂成了常態，而這也是一個淘強汰弱的過程，只有強者最終能夠重活再生，而所謂強者，其實就是混亂和沒有秩序。時間變成了循環，自我身分認同等價值觀念被取消。

儘管「永恆的回歸」象徵了變動與混亂，但實際上它本身就是一條規律， 一種肯定性的東西。「求權的意志」最終的目的就是要達到「永恆的回歸」，這兩個定理互相有密切的關係。尼采試圖打倒一切固定的秩序，摧毀形而上學的原則，但最終他似乎也無法擺脫形而上學的束縛。或許一切抗爭都只能在形而上學的範疇內進行，除此之外別無他法。

然而，德勒茲卻似乎並不這樣想。他在〈游牧思維〉（Pensée nomade） 一文中認為，尼采的作品不以「內在」的意識思維為本，而能夠伸展到「外部」去。像那些塞外的游牧民族一樣，尼采的思想運動是來自外邊的，是從關外闖入中原，製造動亂的。尼采的思維，在德勒茲的眼裡，就是那些塞外奔跑飛馳而居無定所的游牧族群，不受中原內部的價值所桎梏，是一種自由流動的力量。

德勒茲更指出，尼采的「格言」式文體，與其他強調系統組織的文體最大不同的地方是，它無法被「符碼化」（codifié），亦不會進行任何「再符碼化」的工作（récodification），換言之，尼采文體呈現了一種不能被符碼化、甚而擾亂一切符碼的思想，充滿了活力地對抗規律、法據和建制。在尼采的思維裡，文體風格變成了一種抗爭的政治。此外，尼采「格言」文體的流動性，令它與「外部」（dehors） 產生了一種密切的關係，在西方傳統的形而上框框以外引入了新的力量。

德勒茲說，尼采是第一個西方思想家把思維懸掛到邊界的外部去，跳離習套的再現和抽象呆板的概念，衝擊讀者的閱讀習慣。德勒茲更發現，在尼采的「格言」文體中，常常湧現著某種幽默和反諷。讀尼采的文章往往令人發笑，如果讀尼采而沒有發笑，那根本就不是在閱讀尼采。尼采的笑謔代表了一種反文化，笑聲取代了箝制思想的意義，這是一種精神分裂的哄笑，一種革命性的喜悅。

德勒茲說，所有反文化的作家都有這種惹笑的力量，我們很難不會因閱讀卡夫卡（Franz Kafka）和貝克特（Samuel Beckett） 而發笑，因為悲劇只屬於形而上框框以內的事。尼采的思想與外部產生聯繫，引進了一股自由的空氣，因而誕生了酒神狄俄尼索斯（Dionysus） 式的自由奔放的哄笑。

德勒茲在尼采的思想上看到一種新的解放力量，一種反傳統的新思維，和一種流放自由的游牧式力量。德勒茲的尼采，為人類文明的危機，不單只提供新的解決辦法，更提出新的思考方法，擺脫舊的框架桎梏。或許有人認為德勒茲的尼采，有點過分理想化之嫌，但無論如何，尼采在德勒茲的哲學卻肯定是靈感力量的泉源。

佛洛伊德

佛洛伊德的最重要貢獻， 是他發現了「無意識」（Unconscious/Unbewusste）。何謂無意識呢？首先，無意識並不能等同為潛在的思想。不少人誤以為無意識不過就是潛藏在夢境背後的、隱而不現的想法，因此推想地認為，只要把夢中的迷糊景象加以詮釋，並翻譯成日常生活可溝通的語言，便自然明白什麼是無意識了。但在佛洛伊德的理論裡，無意識並不是作這樣理解的。

夢的結構其實包括三個元素：即明顯的夢境、隱藏的夢的內容，以及無意識。換言之，無意識並不是夢的深層結構，躲在夢的背後，相反，無意識可以是表面上的東西，是夢的形式，是夢本身的作業。隱藏的思想只是夢的內容，但夢的形式與本質卻是由無意識所創造。無意識包含了夢的一切符號機制，要比潛藏的思想意義廣泛得多。

要接近無意識，佛洛伊德提出了兩個步驟：第一，要對那些看似毫無意義而又混亂不堪的夢，進行詮釋，尋找被壓抑了的意義。其次，超越這些被壓抑了的訊息，進而注意夢的整個作業。單是尋找所謂「祕密」是不足夠的，因為真正的祕密不是躲藏在表象之後的。整個夢的過程與作業才是真正的祕密。專注把夢翻譯成日常生活可溝通的語言，並不能解釋無意識，因為無意識根本不是我們意識世界的可認知的客體，更不是具體又可觸摸得到的事物。

佛洛伊德的革命性觀點是，儘管無意識是一些流動性的、無法觸摸的事物，但卻是認知主體和意識的核心，整個人類的符號世界都要依賴無意識才可以存在。無意識的弔詭是，符號世界無法將之變成有意義的符號，但整個符號世界實際要依靠這個無意義的核心才可以運作。人的心智其實是受無意識所主宰，人的意識活動也同樣受著無意識的制約，換言之，理性並不是徹底的清晰明朗，而是受制於某些盲點。

故此，佛洛伊德認為，要理解無意識，必須要從「不正常」的現象或徵兆入手，如夢、無心之失的說話，以及種種精神病症。只有在夢或失常之中，意識世界的控制有所鬆懈，我們才有可能真正接近無意識。而無意識的真相，往往化成一種徵兆，在我們理性的日常生活中突然出現。

在佛洛伊德一段時期的作品之中，無意識往往與壓抑相提並論。他追溯這種壓抑來源自嬰孩時期性慾受到壓制所致。孩童對母親的依戀，代表了人類對統一體的慾求，但父親的存在，必然令這種慾望無法得到滿足， 佛洛伊德借用希臘的伊底帕斯（Oedipus） 弒父戀母的神話，意在說明人類慾望受社會文明壓抑而造成了無意識，而不是泛指一切父母子關係都以殺父戀母告終。事實上，父、母、子這個三角關係在佛洛伊德的論說中，只是一些象徵性的位置，不能完全等同現實的家庭身分。

佛洛伊德實則要探討的，是人類如何在追求滿足慾望的原初動力下，因社會文明藩籬的束縛與制衡，產生了無數的心理挫折感和病態。文化規條的約束，令人的慾望不致過激而自取滅亡，但因此而產生的壓抑， 又引起了無窮的後患。夢就是這種壓抑的扭曲（disfiguration/entstellung），佛洛伊德把「再現」看成是壓抑性的，這對當代批判理論以形而上學的再現論為主要攻擊對象，有頗大的啟發性影響。

人的內心，在佛洛伊德的眼中，其實毫不平靜，充滿了不少矛盾的掙扎與衝突，理性的主體不過是在種種壓抑、箝制和審查下的臨時產物，隨時有可能有不速之客（即無意識、慾望的真相）到訪，衝擊理性的防線。佛洛伊德所提供的處理人類危機的方法，不像那些縫合性的思想家般將危機視為臨時的突然的變異，而是把這些所謂不健康的、病態的東西，視為常規和核心，是理智面具的真實面目。佛洛伊德的心理學影響深遠，成為一代的重要學說，但發展過盛，也由於這種學說本身的專業化及建制化，已成為一種收費高昂、以利益為重和只重視社會調和的權威性職業。

德勒茲的思想很大程度上亦受到心理分析及生物學理論的啟發，但同一時間他也看到佛洛伊德的學說已淪為專橫保守、維護現存制度的附庸。1969年他認識激進的心理分析學家伽塔利（Félix Guattari） 後，更加深了他對心理學本身存在著的壓抑性的理解，進而提出針對性的批判。在〈心理分析的四個命題〉（Quatre propositions sur la psychanalyse） 一文中， 德勒茲指出現行精神分析的四個嚴重問題：

（一）心理分析完全堵塞了「慾望的生產」，心理分析家把慾望視為一件壞事，將無意識看作是反意識、意識的寄生，甚至是敵人。他們不容許無意識的生長，一味強調昇華、非性慾化，把慾望消滅。

（二）心理分析家以他們制度化了的詮釋學，去阻止「陳述」（énoncés） 的成形。在德勒茲的理解裡，「陳述」是自由浮動的多元性符號，是強烈密集的力量，所以無意識生產、慾望的表達和陳述的生成，對德勒茲來說，都是相同又可以互換的能量物質。但心理分析家卻用他們陳套的詮釋術語，控制及壓逼這些陳述的自由發揮，將之引入一個成規的軌道，把陳述完全符碼化。

詮釋，對德勒茲而言，代表了一種倒退。心理分析家總是把慾望解釋為代表著另一種隱藏的東西、另一個潛伏的慾望，有戀物狂的人被理解是對母親乳房的慾望。這種心理分析最後都歸結為一個永恆不變的「伊底帕斯」結構，其實心理分析家從來沒有真正面對慾望作為一種生產力的問題。

（三）因此，心理分析只是一個精密的詮釋機器，老早就把任何病人所說的話，大量複製般地都翻譯成另一種相同的語言，並把病人變成一個所謂說話的主體，即使說什麼話，也逃不出心理分析套語的藩籬。「詮釋」與「主體化」就是心理分析兩條箝制性的臂膀。

（四）德勒茲十分關心的是心理分析中的權力問題。這不僅是指心理分析家與病人之間的權力關係，還包括了心理分析作為一個「企業」，已經徹底融入資本主義的金錢權力運作之中。心理分析家與商人已經無甚分別。

對既有的心理分析學，德勒茲的批評是相當苛刻的。心理分析作為一種專業，已經差不多全喪失了它對人類精神的解放力量，淪為與社會建制同聲同氣的「意識形態國家機器」。以「離經叛道」見稱的拉崗，以「回到佛洛伊德」為號召，挑戰當道的心理分析，而卓然成家。德勒茲在很多地方上，認同拉崗的做法，但也有所保留，關於這些複雜曖昧的關係，我們將會在後面的章節中再詳細討論。

書籍介紹

本文摘錄自《德勒茲（三版）》，東大出版

作者：羅貴祥

德勒茲曾說過，科學家、藝術家和哲學家之間是沒有分別的，因為他們的工作都是創造觀念。

「對德勒茲而言，科學、藝術和哲學各自都不是獨立自存的事物，而是互相變向改造的分離綜合；它們之間沒有主幹，也沒有中心，純粹是歧路網絡的交接匯流、是根莖的散播。」——羅貴祥

德勒茲（1925—1995）是法國戰後最重要的思想理論家之一。傅柯曾經說過，這一個世紀將是德勒茲的世紀。有別於傳統的哲學家，德勒茲關心的不是典型的形而上學的問題，他視哲學為觀念的創造，任務是創作新思想，引外來的新鮮空氣，因此他同樣關注科學與文藝，並平等地把它們看作是創造新觀念的領域。

本書分為五章，分別探討德勒茲與西方哲學傳統的關係、他怎樣在舊語言中找出新意義、如何運用精神分析去解剖資本主義制度、在不同的藝術中發掘新動力，以及他對歷史運動趨向的獨特理解。德勒茲儘管是法國極具影響力的思想家，但在國內仍未被一般人所熟悉，本書藉此機會希望向讀者提供德勒茲的思想脈絡。

Photo Credit: 東大出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰