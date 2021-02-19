《當代藝術市場瘋狂史》：高古軒在草間彌生80歲那年簽她時，她是個特立獨行的大怪咖

文：麥可．施納雅森（Michael Shnayerson）

高古軒的銷售上衝，但對他心生不滿的藝術家愈來愈多——他好像一天到晚都在飛，根本沒時間留給他們。令英國畫商米若私心竊喜的是，當中有一位是日本藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）。草間二○○七年在倫敦參加過高古軒舉辦的一項團體展，高古軒在她八十歲那年簽她時，她是個特立獨行的大怪咖；一九七七年起就自願住在清和精神病院，同時也在醫院附近保有一間工作室。

草間是「圓點」女士，創作的〈無限鏡屋〉（Infinity Mirror Rooms）和南瓜雕塑都圓點密布，是從她過去大半生的作品衍生出來。她形容她的〈無限之網〉（Infinity Net）是「無始無終無中心」；草間彌生有她的粉絲，但這時格局還待更上層樓。

草間在一九五○年代以來就從事〈無限之網〉的創作。當年她是紐約下城的日本佳麗，早期的〈無限之網〉的主題就出現在她一張一九五九年的照片中，那年她三十歲，畫幾乎跟她一樣高，她的藝術願景那時就展現得很清楚，照片中她也展現出無比的自信。

在她長期與曲折的藝術生涯中，草間彌生從抽象藝術轉型到普普、觀念藝術、女性主義、超現實主義和極簡藝術。她主辦過圓點裸體公開藝術活動，創作〈無限鏡屋〉系列，鏡屋中懸掛了霓虹彩球，有的還附帶音樂。幼年時父親玩女人，母親逼她觀察，還要她報告，這樣的童年生活陰影終生揮之不去，因此即使自己一生不碰異性，性卻進入了她的藝術。

草間八○年代早期回到日本後，一名畫評形容她「完成了她自我抹消的承諾，隨之而來的是精神崩潰」。休養期間，她從事的是肅穆暗沉的拼圖水彩畫，題目十分病態，例如〈記得終有一死〉（Remember that Thou Must Die）、〈無名英雄之墓〉（Graves of the Unknown Soldier），以及〈戰爭海嘯〉（Tidal Waves of War）等等。

以後大半時間草間在紐約的代理是羅伯特．米勒（Robert Miller）。他的畫廊也位在藝術氣息濃厚的東五十七街，大力支持女性藝術家，包括黛安．阿巴斯（Diane Arbus）、海瑟和克拉斯納。草間的作品不是那麼好賣，米勒也沒特別去促銷，但代理一直持續到二○○六年。米若一直受到必須與米勒共同代理的限制，在米勒的紐約畫廊如此，在倫敦碼頭路自己的畫廊亦是如此，所以為了大家好，她一直希望草間在紐約選一位更有衝力的畫商。二○○九年草間這麼做了，放棄米勒，選了高古軒。

一開始米若非常滿意；她更喜歡獨占草間，但按高古軒的作風，一定會不遺餘力地行銷，米若若在倫敦這一頭用心，銷售一定跟著來。孰料高古軒並未真正在草間身上下功夫。他後來承認從來沒跟她見過面，他說：「她是位很棒的藝術家，但我個人並不那麼著迷。」當然草間大部分的時間都在日本，總是說身體不好、不能旅行，高古軒也從來沒飛到日本來看她。但若非泰特展覽事件，草間可能會一直跟著高古軒。二○一二年，泰特美術館草間彌生舉行回顧展，結果開幕式高古軒沒出席。高古軒後來汗顏地說：「我沒去；是不太聰明，因為她是非常好的藝術家，銷路非常好。」

草間彌生二○一三年初投效紐約的卓納，在倫敦保留米若，在卓納、米若兩人合力之下，草間彌生終於打響她應得的全球知名度。

草間彌生其實是終極「即時電報」（Instagram）藝術家。二○一七年將近十六萬人前往華府宏修博物館（Hirshhorn Museum）看她的展覽，不惜排隊數小時。雖然平時接受採訪沉默寡言，只要是跟她有關的報導每篇都津津有味地仔細閱讀。草間人生後期的大紅大紫讓卓納、米若和拍賣公司大發利市，在二○一三年一月到二○一七年十二月三十一日之間，拍賣公司賣出草間五十多幅作品，每一幅都超過一百萬美元。

草間彌生的離去對高古軒若是一項挫敗，那麼昆斯二○一二年十二月宣布他的新展二○一三年五月要在卓納畫廊展出也是如此。昆斯否認離開高古軒畫廊，他說：「身為藝術家，我與多家畫廊合作。高古軒畫廊從二○○一年開始就代理我的作品，也會繼續如此。我喜歡與高古軒合作。」高古軒同一週就對卓納採取報復措施，宣布卓納畫廊辦昆斯展的同一時間，也要在二○一三年五月展出昆斯的新作與近作，地點也在紐約的雀兒喜區。

二○一二年高古軒的「災難」還沒結束。十二月，赫斯特宣布他要離開高古軒畫廊。全球的圓點畫賣得不夠好，赫斯特開始焦躁不安；他的家庭生活也沒幫忙——跟他廝守十九年、他三個孩子的媽諾曼離開他，投奔蘇格蘭衛隊（Scots Guards）一名退休軍官的懷抱。

赫斯特事業的經理詹姆斯．凱利（James Kelly）向《紐約》雜誌坦承，跟高古軒合作了十七年之後，雙方漸行漸遠，他形容高古軒「是一部非常大的機器，他現在又代理很多已故藝術家的遺產」。這時赫斯特也感到為高古軒多處畫廊不斷生產的壓力，凱利說：「赫斯特告訴我他要放慢腳步，因此繼續留在高古軒畫廊沒意義。」

米若對要跟草間合作，興奮不已，但草間不算是她唯一的明星。早期是卓納畫廊藝術家的道格拉斯創作黑色影片；以跨界扮裝知名的英國藝術家葛萊森．裴利（Grayson Perry），他創作的希臘風瓷器與大幅織錦在藝術圈引起廣泛的討論；這兩人是米若代理。在她代理名單上的還有歐菲利，不過和多伊格多年的合作就要結束，他們都具有英國人的堅毅隱忍，都沒有談拆夥的來龍去脈。那年多伊格改投德商華納。

多伊格離開米若、加上離婚，跟歐菲利的長期友誼蒙受打擊。市場價格也是另一項壓力，歐菲利的市場成績不錯，但多伊格的更驚人；在銀行催繳欠款的年日，多伊格的一幅畫只能賣幾千美元，但是此刻拍賣可以賣到七百萬英鎊。一九九四年的畫作〈松屋〉（Pine House （Rooms for Rent））二○一四年十一月在佳士得拍得一千八百一十萬美元。

這種拋物曲線讓人目瞪口呆，多伊格也備受攪擾。所有的原因都在過程中消失了，只有記錄留下多伊格情何以堪的話：「拍賣公司口口聲聲說是大師傑作。其實沒有當代傑作這回事，傑作不是你自己的時代可以決定的，所有都是行銷。」

出於報復，多伊格開始從事他形容為特意高難度的作品——不再是早期加拿大或加勒比海生活時看到的風景，而是充滿原始風格的畫面，彷彿出自年輕、未經考驗的藝術家之手。米若解釋說：「他認為只有真正、對他有信心的收藏家會買。因此他的畫風改變的確是市場造成。」另一位知名畫商則更進一步地問：多伊格為何要如此自殘？

鮑斯奇二○一二年也流年不利。那年她力圖擴張，用貸款將她的雀兒喜畫廊擴大到一萬平方英尺；這筆貸款她原打算支付頭兩次展覽——尤斯塔維奇與村上隆，但如今兩人都離她而去。她需錢孔急，同時也感到格里姆徹背著她打奈良美智的念頭，又被診斷出有乳癌，真是禍不單行，像她自己說的，她只能聽天由命。後來及時替她解圍的是史特拉。

那年，贗品醜聞震撼了諾德勒畫廊， 史特拉多年來對諾德勒負責人安． 弗里曼（Ann Freedman） 忠誠不二， 但此時顯然該走了。同時， 年輕的畫廊負責人米奇． 曼恩（Ricky Manne）在諾德勒工作時曾與史特拉共事，他央求鮑斯奇給他一份工作，並敦促鮑斯奇去拜訪史特拉。鮑斯奇沒把握曼恩是否適合她的畫廊，也擔心由他介紹認識史特拉會欠下人情。

後來，不管是不是要靠曼恩牽線，她說：「最後我說：『管它呢，我就用他。』」還好，史特拉同意見她。會面之後，曼恩對鮑斯奇解釋，史特拉通常對會客都會表現出無聊、坐不住的樣子，可是對鮑斯奇她始終保持興趣。第二次造訪時，史特拉開門見山告訴鮑斯奇請她代理。這是鮑斯奇夢寐以求的，但是她的反應卻是：「不行。」

反倒是史特拉保證：「你可以的。」

鮑斯奇說：「給我一點時間。我還沒準備好獨自做。」

鮑斯奇知道史特拉曾在東七十八街的LM藝廊（LM Arts Gallery）展出過，因此她打電話給畫廊兩位主人李維和羅伯特．孟努欽（Robert Mnuchin，譯注：川普政府財政部長孟努欽之父）。孟努欽出身華爾街金融家，曾是高盛合夥人；李維在佳士得拉抬私下銷售成績斐然之後跳槽與孟努欽合作。鮑斯奇認識李維多年，「因此我就教於她」，建議兩人一同代表美國這位當代傳奇；「她非常喜歡這個點子」。

共同代理史特拉是這兩名女士的高招，也是惠特尼美國藝術博物館（Whitney Museum of American Art）館長亞當．溫伯格（Adam_Weinberg）的大好消息。他問：「你們要代理史特拉，是真的嗎？」他早就希望安排一場史特拉回顧展，但是無心跟諾德勒合作，即使醜聞還沒發生之前就是如此。

溫伯格說：「我知道我們可以把他排進行事曆，凡事都沒問題。」果然如此：史特拉回顧展是惠特尼下城新大樓落成後的頭響炮，是二○一五年十月到二○一六年二月惠特尼美術館當代名家展的重頭戲之一。至於鮑斯奇，她擴大一倍的新畫廊終於完成了，她也戰勝了癌症。

書籍介紹

本文摘錄自《當代藝術市場瘋狂史：超級畫商如何創造出當代藝術全球市場與商業模式？》，時報出版

作者：麥可．施納雅森（Michael Shnayerson）

譯者：李巧云

究竟是藝術創造價值，還是商業模式帶動藝術產業？

做好生意才是最令人著迷的藝術。

——安迪．沃荷（Andy Warhol）

《紐約時報》、《金融時報》、《彭博社》最佳藝術書籍

揭露當代藝術市場的大膽、創造力，與對金錢赤裸裸的野心

當代藝術是世界最大的、不受監管的金融市場；

畫商、藝廊、拍賣公司、藝評人、策展人、藝術家等，

他們如何打破職業與財富的藩籬，打造上千億美金的全球市場？

藝術——對畫商、對藝術世界公民而言——一切都是從熱情十足的冒險開始，終其一生皆如此。他們不盡然都是百萬或億萬富翁，買賣也不都是為了轉手獲利。然而，過去二十年富裕的新世代也愛上了當代藝術，若干畫商與藏家仿效頂尖的先進，願意支持沒沒無聞或新秀藝術家試試運氣。畫商買賣的藝術品可能原本就是他們所喜愛的，但選對了，便一本萬利。畫商與藏家組成一支行家大隊，隨身攜帶數百萬美元的交易，成群結隊地遊走於藝博會、拍賣會與閃亮的派對之間。

藝術成為身分地位的象徵，也成了一種國際通行的貨幣。

如果沒有畫商，沒有這些支持新興藝術家

並引導他們走向成功的品味製造者，這一切都不會發生。

作者麥可．施納雅森（Michael Shnayerson）為《浮華世界》（Vanity Fair）長期撰稿者，他親自訪談全球四大畫商——格里姆徹（Arne Glimcher）、沃斯（Wirth）、卓納（Zwirner）與高古軒（Larry Gagosian）——寫下第一本關於當代藝術市場的紀實歷史。

不只藝術產業，商業相關人士都應該讀的一本書。

本書敘述的是一批超級畫商

如何創建出今天的當代藝術全球市場。

以唯妙唯俏的文筆刻劃交易細節、人物對話與時代氛圍，讓我們看見當代藝術市場從一九四〇年代淺嚐、摸索開始，歷經幾度經濟市場難以預測的大起大落、輕舟闖蕩鬆散的金融法規，創造與移動巨大的財富、範圍伸向全球。揭露了當代藝術市場的大膽、創造力，與對金錢赤裸裸的野心。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰