《當代藝術市場瘋狂史》：高古軒在草間彌生80歲那年簽她時，她是個特立獨行的大怪咖

文:麥可.施納雅森(Michael Shnayerson)

高古軒的銷售上衝,但對他心生不滿的藝術家愈來愈多——他好像一天到晚都在飛,根本沒時間留給他們。令英國畫商米若私心竊喜的是,當中有一位是日本藝術家草間彌生(Yayoi Kusama)。草間二○○七年在倫敦參加過高古軒舉辦的一項團體展,高古軒在她八十歲那年簽她時,她是個特立獨行的大怪咖;一九七七年起就自願住在清和精神病院,同時也在醫院附近保有一間工作室。

草間是「圓點」女士,創作的〈無限鏡屋〉(Infinity Mirror Rooms)和南瓜雕塑都圓點密布,是從她過去大半生的作品衍生出來。她形容她的〈無限之網〉(Infinity Net)是「無始無終無中心」;草間彌生有她的粉絲,但這時格局還待更上層樓。

草間在一九五○年代以來就從事〈無限之網〉的創作。當年她是紐約下城的日本佳麗,早期的〈無限之網〉的主題就出現在她一張一九五九年的照片中,那年她三十歲,畫幾乎跟她一樣高,她的藝術願景那時就展現得很清楚,照片中她也展現出無比的自信。

在她長期與曲折的藝術生涯中,草間彌生從抽象藝術轉型到普普、觀念藝術、女性主義、超現實主義和極簡藝術。她主辦過圓點裸體公開藝術活動,創作〈無限鏡屋〉系列,鏡屋中懸掛了霓虹彩球,有的還附帶音樂。幼年時父親玩女人,母親逼她觀察,還要她報告,這樣的童年生活陰影終生揮之不去,因此即使自己一生不碰異性,性卻進入了她的藝術。

草間八○年代早期回到日本後,一名畫評形容她「完成了她自我抹消的承諾,隨之而來的是精神崩潰」。休養期間,她從事的是肅穆暗沉的拼圖水彩畫,題目十分病態,例如〈記得終有一死〉(Remember that Thou Must Die)、〈無名英雄之墓〉(Graves of the Unknown Soldier),以及〈戰爭海嘯〉(Tidal Waves of War)等等。

以後大半時間草間在紐約的代理是羅伯特.米勒(Robert Miller)。他的畫廊也位在藝術氣息濃厚的東五十七街,大力支持女性藝術家,包括黛安.阿巴斯(Diane Arbus)、海瑟和克拉斯納。草間的作品不是那麼好賣,米勒也沒特別去促銷,但代理一直持續到二○○六年。米若一直受到必須與米勒共同代理的限制,在米勒的紐約畫廊如此,在倫敦碼頭路自己的畫廊亦是如此,所以為了大家好,她一直希望草間在紐約選一位更有衝力的畫商。二○○九年草間這麼做了,放棄米勒,選了高古軒。

一開始米若非常滿意;她更喜歡獨占草間,但按高古軒的作風,一定會不遺餘力地行銷,米若若在倫敦這一頭用心,銷售一定跟著來。孰料高古軒並未真正在草間身上下功夫。他後來承認從來沒跟她見過面,他說:「她是位很棒的藝術家,但我個人並不那麼著迷。」當然草間大部分的時間都在日本,總是說身體不好、不能旅行,高古軒也從來沒飛到日本來看她。但若非泰特展覽事件,草間可能會一直跟著高古軒。二○一二年,泰特美術館草間彌生舉行回顧展,結果開幕式高古軒沒出席。高古軒後來汗顏地說:「我沒去;是不太聰明,因為她是非常好的藝術家,銷路非常好。」

草間彌生二○一三年初投效紐約的卓納,在倫敦保留米若,在卓納、米若兩人合力之下,草間彌生終於打響她應得的全球知名度。

草間彌生其實是終極「即時電報」(Instagram)藝術家。二○一七年將近十六萬人前往華府宏修博物館(Hirshhorn Museum)看她的展覽,不惜排隊數小時。雖然平時接受採訪沉默寡言,只要是跟她有關的報導每篇都津津有味地仔細閱讀。草間人生後期的大紅大紫讓卓納、米若和拍賣公司大發利市,在二○一三年一月到二○一七年十二月三十一日之間,拍賣公司賣出草間五十多幅作品,每一幅都超過一百萬美元。

草間彌生的離去對高古軒若是一項挫敗,那麼昆斯二○一二年十二月宣布他的新展二○一三年五月要在卓納畫廊展出也是如此。昆斯否認離開高古軒畫廊,他說:「身為藝術家,我與多家畫廊合作。高古軒畫廊從二○○一年開始就代理我的作品,也會繼續如此。我喜歡與高古軒合作。」高古軒同一週就對卓納採取報復措施,宣布卓納畫廊辦昆斯展的同一時間,也要在二○一三年五月展出昆斯的新作與近作,地點也在紐約的雀兒喜區。

二○一二年高古軒的「災難」還沒結束。十二月,赫斯特宣布他要離開高古軒畫廊。全球的圓點畫賣得不夠好,赫斯特開始焦躁不安;他的家庭生活也沒幫忙——跟他廝守十九年、他三個孩子的媽諾曼離開他,投奔蘇格蘭衛隊(Scots Guards)一名退休軍官的懷抱。

赫斯特事業的經理詹姆斯.凱利(James Kelly)向《紐約》雜誌坦承,跟高古軒合作了十七年之後,雙方漸行漸遠,他形容高古軒「是一部非常大的機器,他現在又代理很多已故藝術家的遺產」。這時赫斯特也感到為高古軒多處畫廊不斷生產的壓力,凱利說:「赫斯特告訴我他要放慢腳步,因此繼續留在高古軒畫廊沒意義。」

米若對要跟草間合作,興奮不已,但草間不算是她唯一的明星。早期是卓納畫廊藝術家的道格拉斯創作黑色影片;以跨界扮裝知名的英國藝術家葛萊森.裴利(Grayson Perry),他創作的希臘風瓷器與大幅織錦在藝術圈引起廣泛的討論;這兩人是米若代理。在她代理名單上的還有歐菲利,不過和多伊格多年的合作就要結束,他們都具有英國人的堅毅隱忍,都沒有談拆夥的來龍去脈。那年多伊格改投德商華納。

多伊格離開米若、加上離婚,跟歐菲利的長期友誼蒙受打擊。市場價格也是另一項壓力,歐菲利的市場成績不錯,但多伊格的更驚人;在銀行催繳欠款的年日,多伊格的一幅畫只能賣幾千美元,但是此刻拍賣可以賣到七百萬英鎊。一九九四年的畫作〈松屋〉(Pine House (Rooms for Rent))二○一四年十一月在佳士得拍得一千八百一十萬美元。

這種拋物曲線讓人目瞪口呆,多伊格也備受攪擾。所有的原因都在過程中消失了,只有記錄留下多伊格情何以堪的話:「拍賣公司口口聲聲說是大師傑作。其實沒有當代傑作這回事,傑作不是你自己的時代可以決定的,所有都是行銷。」

出於報復,多伊格開始從事他形容為特意高難度的作品——不再是早期加拿大或加勒比海生活時看到的風景,而是充滿原始風格的畫面,彷彿出自年輕、未經考驗的藝術家之手。米若解釋說:「他認為只有真正、對他有信心的收藏家會買。因此他的畫風改變的確是市場造成。」另一位知名畫商則更進一步地問:多伊格為何要如此自殘?

鮑斯奇二○一二年也流年不利。那年她力圖擴張,用貸款將她的雀兒喜畫廊擴大到一萬平方英尺;這筆貸款她原打算支付頭兩次展覽——尤斯塔維奇與村上隆,但如今兩人都離她而去。她需錢孔急,同時也感到格里姆徹背著她打奈良美智的念頭,又被診斷出有乳癌,真是禍不單行,像她自己說的,她只能聽天由命。後來及時替她解圍的是史特拉。

那年,贗品醜聞震撼了諾德勒畫廊, 史特拉多年來對諾德勒負責人安. 弗里曼(Ann Freedman) 忠誠不二, 但此時顯然該走了。同時, 年輕的畫廊負責人米奇. 曼恩(Ricky Manne)在諾德勒工作時曾與史特拉共事,他央求鮑斯奇給他一份工作,並敦促鮑斯奇去拜訪史特拉。鮑斯奇沒把握曼恩是否適合她的畫廊,也擔心由他介紹認識史特拉會欠下人情。

後來,不管是不是要靠曼恩牽線,她說:「最後我說:『管它呢,我就用他。』」還好,史特拉同意見她。會面之後,曼恩對鮑斯奇解釋,史特拉通常對會客都會表現出無聊、坐不住的樣子,可是對鮑斯奇她始終保持興趣。第二次造訪時,史特拉開門見山告訴鮑斯奇請她代理。這是鮑斯奇夢寐以求的,但是她的反應卻是:「不行。」

反倒是史特拉保證:「你可以的。」

鮑斯奇說:「給我一點時間。我還沒準備好獨自做。」

鮑斯奇知道史特拉曾在東七十八街的LM藝廊(LM Arts Gallery)展出過,因此她打電話給畫廊兩位主人李維和羅伯特.孟努欽(Robert Mnuchin,譯注:川普政府財政部長孟努欽之父)。孟努欽出身華爾街金融家,曾是高盛合夥人;李維在佳士得拉抬私下銷售成績斐然之後跳槽與孟努欽合作。鮑斯奇認識李維多年,「因此我就教於她」,建議兩人一同代表美國這位當代傳奇;「她非常喜歡這個點子」。

共同代理史特拉是這兩名女士的高招,也是惠特尼美國藝術博物館(Whitney Museum of American Art)館長亞當.溫伯格(Adam_Weinberg)的大好消息。他問:「你們要代理史特拉,是真的嗎?」他早就希望安排一場史特拉回顧展,但是無心跟諾德勒合作,即使醜聞還沒發生之前就是如此。

溫伯格說:「我知道我們可以把他排進行事曆,凡事都沒問題。」果然如此:史特拉回顧展是惠特尼下城新大樓落成後的頭響炮,是二○一五年十月到二○一六年二月惠特尼美術館當代名家展的重頭戲之一。至於鮑斯奇,她擴大一倍的新畫廊終於完成了,她也戰勝了癌症。

書籍介紹

本文摘錄自《當代藝術市場瘋狂史:超級畫商如何創造出當代藝術全球市場與商業模式?》,時報出版

作者:麥可.施納雅森(Michael Shnayerson)

譯者:李巧云

Photo Credit: 時報出版

