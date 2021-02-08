從日本婚鑽戒專門店「銀座白石」的三項服務，看現代新人必知的婚戒新文化

若要把人類對愛情的浪漫追求、對永恆不朽的渴望，化成一具象之物，最佳代表非「鑽石」莫屬。使用鑽戒求婚，已是現代新人的禮俗，不過在感性的包裝下，所購鑽石是否真具備科學實證的品質保證？

尤其隨著合成鑽石的技術進步，更顯得天然開採的第一手原礦鑽石珍稀可貴。對此，日本首席婚鑽珠寶專門店「銀座白石」（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）以其獨家的專業服務，為尋求兼具優質與原石美鑽的有情人，提供婚戒新文化的選擇。

婚戒新文化1：科學保證的鑽石光芒，才能見證愛情的璀璨

Photo Credit：銀座白石 SARINE LIGHT光采鑑定書

1994年在日本銀座創立的婚鑽戒珠寶專門店「銀座白石」，是日本首間「婚鑽戒專門店」，服務超過50萬對新人。不斷與時俱進的銀座白石，在科技發達的今時今日，猶能回歸初心，不只提供感性訴求的暖心服務，亦能運用科學工具，為顧客提供真正品質保證的天然美鑽。

一般談到鑽石，都會提到「4C」評鑑標準，包含：

克拉（Carat）、顏色（Color）、淨度（Clarity）、車工（Cut）。

不過最攸關鑽石價值的，可不是人們最常談論的克拉數，而是綜合顏色與淨度的光芒。

以往只能透過4C評鑑鑽石，如今拜科技發達之賜，以色列知名的全球最大鑽石評鑑儀器開發公司SARINE，成功開發出SARINE LIGHT光芒評鑑系統，從鑽石的白光（Brilliance）、閃光（Sparkle）、火光（Fire）、光芒折射的對稱性（Symmetry）等向度，運用數據化綜合評鑑，將鑽石光芒分成 9 個等級。

除了一般鑽石品牌會提供的GIA認證，銀座白石更提供CGL日本中央寶石研究所證書及SARINE LIGHT光采鑑定書。搭配精湛的切割工藝，即使是0.098分的鑽石，都能清楚看到「八心八箭」。

Photo Credit：TNL Brand Studio 銀座白石99.9%的鑽石具備SARINE LIGHT光芒評鑑系統Ultimate 等級的最高評價

Photo Credit：TNL Brand Studio 在銀座白石的門市，可透過觀心鏡看見每一顆鑽石獨有樣貌，在精湛的切割工藝下，即使是0.098分大小的鑽石，都能清楚看到完美的「八心八箭」

婚戒新文化2：取得能回溯原石樣貌的鑽石

鑽石是經過上億年的歲月、在地球深處經高溫高壓淬煉而成，並在數百萬年前藉由火山爆發被帶到地表。為了向顧客證明每一顆鑽石皆為原礦開採、未經轉手的第一手天然鑽石，SARINE公司開發出「Diamond Journey」 鑽石歷程回溯系統，讓顧客能親眼見證原石被切割成鑽石的完整歷程。

在台灣，目前只有日本婚鑽戒珠寶專門店「銀座白石」提供全球唯一的Diamond Journey系統，因為銀座白石相信，將第一手鑽石獻給新人，才能為倆人獻上最純淨神聖的祝福。因此，藉由Diamond Journey作為第一手鑽石的證明，讓消費者在購入鑽石後，即可獲得比照原石樣貌的3D原石模型作為永久的紀念；此外，只要掃碼Diamond Journey卡片上的QR code，即可一覽原石被切割成鑽石的完整歷程。

Photo Credit：TNL Brand Studio 在銀座白石購買Diamond Journey系列鑽石，可獲得3D 原石模型與Diamond Journey的鑽石回溯紀念卡 Photo Credit：銀座白石 掃碼QR code即可見證所購鑽石的切割歷程、4C等級等，每一顆鑽石都是獨一無二的

婚戒新文化3：求婚後再一起挑戒台，戒指終生保固兌現一輩子的承諾

秉持著日式款待精神「おもてなし」（Omotenashi），意即以最嚴謹的態度看待細節、最尊敬的精神聆聽顧客每個需求，是日本婚戒珠寶專門店「銀座白石」一直以來不變的企業文化。因此面對前來選購戒指的顧客，銀座白石總能提供最符合期望的服務，並創造無壓力的購物環境。

銀座白石的婚戒諮詢師分享：「我們會詢問客人的求婚形式，提供他最合適的鑽戒建議。同時我們也致力於打造舒適安心的環境，讓客人可以慢慢看、慢慢挑選。」那麼首次到店的新人平均花多久時間挑選？婚戒諮詢師表示：「平均花90分鐘以上是基本的。」

為了讓新人雙方能共同打造屬意的戒指，銀座白石首創「半訂製婚戒」的服務，讓顧客得以先購買鑽石，求婚後再與另一半一同到店挑選戒台。此外，也提供優於他牌的終生保固服務，無論是調整戒圍、清洗保養、鑽石加固等服務，皆永久保固，兌現陪伴倆人一生的承諾。

Photo Credit：TNL Brand Studio 銀座白石提供無壓力的購物環境與專業諮詢服務，幫助顧客挑選出符合期待與預算的專屬美鑽。

人類在愛情中滋潤、在婚姻中學習成長，現代新人要為自己與另一半給予最佳的祝福，不妨就到銀座白石體驗婚戒新文化。讓科學實證的鑽石光芒、可追本溯源的真實美鑽、以及無微不至的專業服務，獻上最完美的專屬婚鑽戒，並呈上情比金堅的承諾，陪伴人們與另一半攜手共度下半生。

Photo Credit：銀座白石

Diamond Journey 執籽之手 伴旅相守－銀座白石情人節期間限定活動

銀座白石秉持著婚鑽戒必須使用「第一手鑽石」的理念，連結Diamond Journey系統背後，蘊含獻給新人們「即將邁向新的人生、新的旅程」的祝福意義。在情人節推出期間限定「執籽之手 伴旅相守」活動。活動期間2/6（六）～3/14（日）至銀座白石體驗Diamond Journey系統並成約，除當月成約禮，可再獲得別具意義的「幸福成家種籽」一組。讓您和另一半一同種下對彼此滿涵希望與祝福的種籽，迎接幸福的開始——執籽之手，伴旅相守。

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