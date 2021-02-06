空氣品質拉警報：入冬以來最嚴重空污籠罩西半部，環團要求提高「空污費」

入冬之後台灣西半部空氣污染頻頻拉警報；根據環保署空氣品質監測網，今（6）日幾乎整個西半部都被髒空氣籠罩，空氣已達「紅色警示」（AQI>150），環保署提醒多個地區所有族群應減少戶外活動。天氣即時預報表示，這波污染可能是今年入秋冬以來最嚴重的PM2.5累積事件。而環團和立委則要求，環保署的空污費費率太低，應該重新檢討。

整個西半部地區多處「紅色警示」，未來3天中南部仍難改善

環保署上午發布提醒，三重、大園、中壢、平鎮、桃園、菜寮、觀音、新竹（北區）、湖口、頭份、新竹、苗栗、大里、西屯、沙鹿、二林、忠明、南投、線西、彰化、彰化（員林）、彰化（大城）、台西、新港、台南、崙背、麥寮、安南、朴子地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），西半部敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

根據空氣品質監測網預報，6日環境風場為偏東風，西半部擴散條件仍差，加上清晨輻射冷卻，污染物易於清晨及夜間累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、高屏空品區為「橘色提醒」等級，北部、竹苗及高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級；中部及雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

7日環境風場為偏東風至東北風，北部地區擴散條件稍轉好；中南部地區仍位於弱風區，加上清晨輻射冷卻，污染物較易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級；雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

環團：高雄1月沒有任何一天空氣好，空污費應提高

由於入冬以來高屏地區空氣品質實在太差，多個環保團體4日也到立法院召開記者會；地球公民基金會副執行長王敏玲表示，指出高屏地區有7個測站，整個1月份沒有出現任何1天「良好等級」的綠色，紅害嚴重程度甚至是台北中山站的7.5倍，呼籲環保署應該盡快檢討加嚴、電力業鋼鐵業的空污排放標準。

綠色公民行動聯盟理事長賴偉傑指出，南部空污來源複雜，防治工作更為挑戰，但針對電力業與鋼鐵業等排放大戶，相關排放標準遲遲不加嚴。另外固定污染源必須依排放量繳交的空污費費率偏低，無法收到更多錢改善空污，更遑論引導高污染產業減汙，

「費率太低的話，沒辦法凸顯它原來要扮演的這個積極引導廠商改善的角色，所以空污基金的費率偏低的問題必須嚴重的正視。」

民眾黨立委張其祿說，高屏的空氣污染包括地形與產業因素，因此需要整體配套措施，目前高屏空氣污染總量管制計畫第2期沒有進展，行政院環境保護署應儘速檢討，並考量是否調漲空污費，否則空污費低於投資防制設備的成本，廠商會選擇持續繳費而非改善設備。

過去也長期在環團工作的民進黨立委洪申翰則說，中南部空污防治還有很大改善空間，監測和相關應變措施都需要空污防制計畫投入治理成本，近年空污基金的確入不敷出，但問題在於空污費率實在太低，無法成產業投入空污防制設備的誘因，環保署應調升空污費費率。

針對高雄近日嚴重的空污問題，《公視》報導，環保署空保處長蔡孟裕回應，「高雄（市政府）也提了電力業的（加嚴）標準過來，應該近期就會去進行這個案件的核定，像空污費的檢討，其實我們從去年到現在也一直持續在進行相關檢討工作。」

《經濟日報》報導，高雄市長陳其邁則表示，高雄興達電廠有4座燃煤機組停2降2，要求其中2部降煤的發電負載由65%降至50%以下，減煤日也再增加4月與9月，減煤量根據空氣狀況，最高降30％。

陳其邁說，固定污染源部分，共有744家列管鍋爐廠商，本來在2022年7月完成（改善），提早在2020年年底完成，另擬定電廠與汽電共生相關廠商排放標準，未來會採取更嚴格排放標準，強制大型固定污染源須採取具體改善策略，希望電廠或汽電共生廠在3年2階段達到減排50％以上。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範