瑞典學校性平教育將強化認知「合意文化」，不把性騷擾「正常化」

（中央社）瑞典為打擊不當性互動並增進性別平等，決議加強國小到高中及成人教育中的性別、情感教育。瑞典教育部表示，明年秋季開始實施的性平教育將加強學生對「合意」的認知。

原名「性與共處」的性教育課程將改名為「性別、合意與關係」。新的課程中除了加強學生對合意概念的認識之外，也將培養學生批判思考的能力，討論性在各種媒體與脈絡中的呈現方式，包括色情片。

瑞典教育部指出，這項新的決議目的在於透過性平教育，促進學生的身心健康，並且培養學生有能力在性相關的情境中，做出有意識且獨立的選擇。

打造「合意文化」

學校扮演的角色，將是建造「合意的文化」，簡單的說，就是性行為必須建立於雙方共同意願之上，且不將不當性互動（或稱性騷擾）正常化。

這項新措施不只要打造瑞典新一代的「合意文化」，更希望能藉此打擊瑞典近年來越趨嚴重的「名譽暴力與壓迫」（Honor-related violence and oppression），讓年輕學子了解自己的權益不應該因為性別或性別認同而受壓迫。

瑞典公共衛生局在2017年公布「性、生育健康與權益調查報告」，調查瑞典人在性方面的健康與權益狀況。報告中發現，有42%的女性與9%的男性曾經遭受性騷擾，其中16-29歲的女性又占了57%。有11%的女性與1%的男性是性暴力受害者，其中非異性戀者遭受性暴力傷害的情形又比異性戀者高。

調查也發現，教育程度較低的女性也較教育程度高的女性更常遭受性暴力的威脅。

報告中指出，受訪者在學校性教育中學到較多「實用」的知識，例如身體構造、懷孕、避孕方法、性病防治等，對平等、性別、關係的議題則比較少著墨。

教師「教性」遇困難，將納入教師學程必修

瑞典學校督導處（Swedish Schools Inspectorate ）在2018年發表針對學校性教育的報告「性與共處教育」，直指瑞典性平教育的品質必須改進。報告指出，多數瑞典教師在教授性平教育時遭遇困難。

報告顯示，性平教育並不是正式科目，而是跨科別的教育，教學的實踐本身就有一定難度；而多數教師沒有性平教育的專門訓練，學校沒有針對性平教育的教學評估，導致性平教育的品質在不同學校、甚至班級之間，參差不齊。

調查中發現，許多教師認為，他們需要更多有關性平教育的知識，也有許多教師認為他們對各種符合社會現況的性別議題了解不足，以至於他們在教學中常感到無法好好處理相關的討論。

有鑑於此，瑞典政府去年修改教師學程，將性平教育納入各級教師學程必修課，從今年秋季起，包括小學低年級的教師學程學生，都要修習性別平等的課程。希望藉此讓更多老師們更簡單的將性平議題融入日常教學之中。

瑞典教育部表示，學校在打破性別刻板印象與促進平等的工作上，扮演非常重要的角色。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範