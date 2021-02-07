把「性騷擾」的壓力讓對方自己承擔，因為他值得

文：麟左馬

最近性騷擾議題成為照妖鏡，也搭個熱潮好了。

成年後，認識我的人，都明白招惹我的成本很高。但年幼時，或成年後面對陌生人時，光憑外表，一個嬌小的亞洲妹，看起來相當可欺。

很小的時候對媽媽哭訴，媽媽的回答讓我吃驚：「每個女生，多多少少都有這樣的經歷。」我不知道，原來這種糟糕的事情，這麼普遍。但人生此後，母女也沒有過這種談話，我只是發現，這種事情不會斷絕，我媽沒講錯。

從認識的人把手伸到我大腿，到路上的暴露狂，只要身為看起來似乎可欺的生理女性，多多少少都會有這樣的經歷。然而這不是任何女生的錯。只是太可惜，我們太少機會談論這種事，以致於在那個被欺侮的當下，除了啞忍，我們不知道有什麼減少自己痛苦和挫折的方法。

轉移「社交壓力」，因為行為本來就有後果

因為尊嚴被踐踏的形式太匪夷所思，身為受害方，除了驚愕凝固，一時之間想不到什麼阻止事態擴大，甚至脫身的作法。這不是妳的錯，但是妳可以有更好的機會來為自己從羞辱和挫折，甚至驚恐中脫身。

舉一個我在練習後實際做過的例子：當天意圖搭訕我的男人把臉湊過來想要吻我。而我背後是牆，沒辦法在不破壞整體社交氣氛的情況下躲開。

所以我用右手掌根，從上往下，把他的下巴往上推。而我背後是牆，牆壁是跟地板一樣有力的支撐點，足以讓我用全身的力氣頂開一只下巴。

整個畫面看起來，是一個小不隆咚的亞洲妹，把一個帶鬍渣的下巴往天花板推。這個場景對任何社交氣氛都沒有任何幫助，但這裡的重點是：被他利用來擠兌我的那份社交壓力，負面壓力完全轉移到他身上了。這當然是他自作自受，因為我沒有做錯任何事，我才不需要承受他加諸我的社交施壓。

可能會有人攻擊「我沒有做錯任何事」這項陳述，認為女性容許男性壁咚距離的對話，豈非已經是一種情境邀約？事後才說對方的舉動「算是」性騷擾，根本女權自助餐。

且不論我背靠牆壁這個處境是被逼退至此，把頭頸嘴唇伸向另一個人來尋求進一步的接觸，本身就會有行為後果：被接受或不被接受。

當不被接受的時候，行為後果大於預期，還是要由發出行為的人承擔。這項行為只要沒有發生，就不會有行為後果，他可是完完全全有得選。沒得選的是被夾在牆壁和男性之間的亞洲妹，不是被強吻，就是要面對社交氣氛緊繃破裂的局面。

那個鬍渣下巴所需要承擔的，就是被嬌小亞洲妹推到一個進退兩難的尷尬位置而已。相較於亞洲妹被強吻的恐懼和破裂的安全感，和基於缺乏選擇而導致的糟糕處境，鬍渣下巴至少得到一個自己值得的後果，已經非常舒適了。

性騷擾的「成本」該由誰承擔？

基於仁善，把性騷擾的成本拋回性騷擾者的那一方，對大家都好。如果你可以做到，對自己和對這個世界都會更棒。性騷擾相較於性侵犯，社交處境的壓力往往大過於肢體上的暴力。在那個當下，如果我們清楚地認識到「我不應該被他這樣對待，他錯我對」，就會更有機會把對方強加的社交壓力拋回去。

已經有太多人試圖用「被騷擾的人覺得不舒服」來定義性騷擾了。我不追求這個定義，因為被騷擾的一方已經是被迫處於一個不是自己造成的處境，還要積極即時定義當下的感受，壓力也太大。如果你連手搖茶要買中杯還是大杯都要想超過3秒，憑什麼要求被騷擾的人當下除了承受壓力和屈辱，還要評估自己這時候有多不舒服？

行為者才應該要承受自己的行為後果。無論是試圖撩妹，還是顯示自己掌握話語權，本來就不見得都能得償所望。投資有賺有賠，求取關注和求取親密感也會失敗，不會因為付出的不是金錢而是自我而更能夠予取予求。讓他把成本轉嫁給妳，太虧了。

願被騷擾的你下一次不需要一個人默默承受這些壓力，因為你沒有做錯任何事。讓做錯事的人拿回他自己施加的壓力吧，因為他值得。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀：

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範