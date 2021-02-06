對罷免黃捷公投的「隔岸觀察」

2月6日星期六是台灣高雄市議員黃捷罷免案投票日，作為香港人的我本來不應說三道四，但由於今次與香港有點關係，所以寫下一些拙見。

2019年8月10日，黃捷曾在Facebook分享「募集防護裝備，臺灣後勤撐香港」訊息，呼籲台灣人捐贈防毒面具等物資支援香港反送中運動，當時她已被國民黨桃園市議員詹江村指控違反中華民國《國家安全法》2-1條「人民不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織」。最近「罷捷團體」指控她違反《國安法》第21條，是把「2-1」寫錯成「21」，引起了笑話。這點其實不是罷免她的重點，香港傳媒無需過份放大。

在2020年罷免高雄市長韓國瑜後，隨即揭開一連串報復性罷免的序幕，罷免對象當然是曾經高調反韓的民意代表。在數星期前的1月16日，民進黨桃園市議員王浩宇才剛剛被罷免掉，成為台灣首位被罷免的直轄市市議員。因此，台灣政壇密切關注2月6日的黃捷罷免公投，這次結果將決定未來會否出現「罷免泛綠民意代表」的骨牌效應，例如正在聯署階段的罷免基進黨立委陳柏惟、民進黨立委吳思瑤等等，直接影響2022年的市長和市議員選舉。

民進黨蔡英文於2016年執政後，修改了中華民國《公職人員選罷法》，大幅降低罷免門檻。只要「同意罷免」票數多於「不同意罷免」票數，而且「同意罷免」票數達該選區選民人數四份之一，即通過罷免。在修法之前是「雙二一制」，即投票率過半、「同意罷免」票也超過選民總數二份之一。因此，在修法之前，罷免民意代表是非常困難的事情。

一直主張降低罷免門檻的民進黨和時代力量有點「自討苦吃」，因為修法後的首次罷免公投竟然是2017年罷免時代力量立委黃國昌，雖然最終「同意罷免」票數較多，但只達約19%，罷免未獲通過。降低罷免門檻的確是雙刃劍，去年的罷免韓國瑜公投，讓人民知道原來只要「仇家」夠多，就可以罷免一個公職人員，更激起了千層浪。

Photo Credit: 中央社 高雄市長韓國瑜（前左）6日傍晚在罷韓案結果底定後 ，率領市府團隊在四維行政中心舉行記者會發表談話， 會中深深鞠躬向一路走來所有支持者致意。 中央社記者王騰毅攝 109年6月6日

「複數選區」使用罷免機制的問題

我要強調一點，罷免「單議席單票制」產生的市長或立委，是有一定的合理性，因為他們在換屆選舉時通常獲得過半數得票才能當選，即代表了大多數人的授權，而罷免公投是透過最新一次投票去確認他們是否仍有大多數人支持。不過，台灣的市議員選舉是「大選區多議席單票制」，每名選民只能投一票，最高票的N名候選人就會當選。情況有點像香港立法會選舉的「比例代表制」，好處是能夠保障少數人的聲音進入議會，令議會多元化，例如被罷免的王浩宇在2018年選舉中獲得16,292票（8.68%），而黃捷則獲得18,420票（9.00%）。

問題來了，如果罷免市議員的門檻只是四份之一，即代表選區內25%選民就可以DQ一位只有大約10%選民支持的市議員，情況非常奇怪。在換屆選舉時，近九成選民都沒有投過票支持某名市議員，如果他仇家多（只需要25%選民）或提出一些較有爭議性的政綱（例如同志婚姻），多數人就能輕易罷免這個市議員，而王浩宇和黃捷就正正是前者和後者。當這個罷免制度套用到市議員身上，很容易會演變成「多數人的暴力」，同時也是大黨對小黨（或無黨派）的「暴力」。

Photo Credit: 中央社 王浩宇（圖）成為台灣首位被罷免的直轄市市議員。

冷處理還是正面迎擊？

王浩宇的確有很多仇家，發生過很多爭議性事件，國民黨、時代力量和民眾黨都討厭他，王浩宇和民進黨同樣冷處理公投，但最終以「25.8% vs 2.17%」大比數被罷免，兩年前有16,292人投票給他，但如今只有7,128票是「不同意罷免」，代表他的支持者也不站出來保護他。

相反，去年退出了時代力量的黃捷知道自己勢孤力弱，採取正面迎擊罷免公投的策略，就連蔡英文也下令要民進黨立委和市議員動員保住她的議席。在2018年市議員選舉中，黃捷所屬的鳳山選區內的國民黨票有92,935票（佔當年選票45.4%），高於今次罷免案要求的71,958票（選民人數25%），所以她有很大的危機。

Photo Credit: 中央社 罷免無黨籍高雄市議員黃捷投票6日將舉行，民進黨立 委許智傑（後）5日一早陪同黃捷（前）在鳳山五甲地 區宣傳反罷，呼籲鳳山民眾投下「不同意」罷免票。 中央社記者董俊志攝 110年2月5日

黃捷於高雄市議會質詢韓國瑜時被激到反白眼，因而一舉成名，揭發了韓國瑜只是個不斷重複叫「高雄發大財」的無能市長。在罷韓一事上，她絕對有功勞，所以成為了韓粉的眼中釘。罷免黃捷的理由都是仇恨動員，例如黃捷缺席投票反對蔡英文引入美國瘦肉精豬肉、質詢韓國瑜時無禮貌、弔唁高雄市議會議崵許崑源時塗口紅、支持香港反送中、支持同志婚姻、懲罰蔡英文等等。

破壞比建設容易，只要選民認同其中一個理由，就會站出來投票支持罷免，就算鳳山是所謂的「綠大於藍」，也未必代表民進黨支持者會踴躍投票去保護無黨派的黃捷。再者，黃捷對民進黨來說是競爭對手，讓黃捷高票反罷免成功，她將來就會挑戰民進黨在高雄的立委議席，民進黨地方勢力真的會大力動員嗎？

罷免公投成敗關鍵在於仇恨的力量有多大，罷免韓國瑜和王浩宇就是例子。只要有足夠多數量的仇家，被罷免者就算冷處理也阻止不了。黃捷採取正面迎擊，民進黨動員炒熱氣氛，其實也是高風險的手法，因為演變成「藍綠對決」只會激起更多仇家出來投票。歷史上似乎未曾試過被罷免人以「不同意票多於同意票，同意票超過25%」來擋住罷免，因此，我認為冷處理還是比較安全，只寄望仇家票不達門檻。

明顯地，當法定罷免門檻下降後，罷免公投就很容易發生，甚至開始有被濫用之嫌，加劇社會政治對立，甚至用來打壓立場較進步、較激進的市議員。究竟對民主發展是好是壞，對台灣人來說是一個考驗。

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