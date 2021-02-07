你也收到了嗎？深夜地震連發10幾則國家級警報，氣象局揭背後原因

《中央社》報導，台灣東部海域7日凌晨1時36分發生芮氏規模6.1地震，氣象局國家級警報超過10多則連發，驚醒許多民眾。氣象局長鄭明典表示，這次地震地處台灣東北較遠海域、震源深，使得速報系統受到計算誤差影響，多次更新預警訊息，已立即針對速報系統優化改進。

鄭明典在臉書表示：氣象局地震速報系統自動偵測，經系統判斷達到地震預警門檻，即透由災防告警系統（Public Warning System，簡稱 PWS）針對告警範圍縣市發送地震預警訊息。隨著愈來愈多即時地震站的觀測資料傳回氣象局，地震速報系統會持續解算地震震源資訊，當預估地震規模或預估震央位置有明顯改變時，會再發送更新地震預警訊息。

本次地震事件，由於地處臺灣東北較遠海域（經度超過122.5度），且震源深度頗深（超過110公里），對於地震速報系統而言相對受限並受到計算誤差影響，致自動解算多次更新預警訊息並透由PWS進行發送。

為降低上述情事之發生機率，氣象局已立即對地震速報系統自動偵測模組進行優化改進，以避免單一地震事件發送多次地震預警訊息 之情況再度發生，達到兼顧地震防災與利民之需求。

本次地震相關資訊

《ETToday》報導，根據氣象局的地震報告資料，這起地震震央位於東部海域，震源深度112公里，宜蘭縣、苗栗縣最大震度4級，花蓮縣、新北市、桃園市、新竹縣市3級，台北市等其他縣市也有2至1級，台灣本島僅屏東縣無震度。

對此，氣象局地震測報中心技正林昭儀受訪表示，這起地震震源深度有112公里，屬於比較深一點的地震，是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊之下，所造成的隱沒帶型的地震。

《華視新聞》報導，各地震度由強至弱依序是：

宜蘭縣地區最大震度4級

苗栗縣地區最大震度4級

新北市地區最大震度3級

桃園市地區最大震度3級

新竹市地區最大震度3級

新竹縣地區最大震度3級

花蓮縣地區最大震度3級、

台北市地區最大震度2級

台中市地區最大震度2級

彰化縣地區最大震度2級

南投縣地區最大震度2級

雲林縣地區最大震度2級

嘉義縣地區最大震度2級

台東縣地區最大震度2級

高雄市地區最大震度1級

基隆市地區最大震度1級

嘉義市地區最大震度1級

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：黃筱歡