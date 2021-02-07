中國實施《海警法》將矛頭指向日本，海警船連2日進入釣魚台領域

（中央社）中國授權海警執法必要時可對外國船隻動武的《海警法》實施後，兩艘中國海警船7日二度航行進入釣魚台列嶼周邊海域，並試圖接近日本漁船，日本海上保安廳派出巡邏船因應。

日本《共同社》報導，位於沖繩縣那霸的第11管區海上保安本部7日表示，日本時間凌晨3時50分左右，兩艘中國海警船進入釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）周邊海域（日方稱「領海」），並試圖在赤尾嶼（日方稱大正島）南南東方約22公里處接近一艘日本漁船。

這是中國《海警法》本月1日上路後，中國海警船繼昨天後，接連兩天進入釣魚台列嶼周邊海域。

第11管區海上保安本部表示，已派出巡邏船在搭載5人的日本漁船附近警戒確保安全，並警告中國海警船離開該海域。

兩艘中國海警船在上午9時10分左右，相繼離開該海域進入鄰接區。

《產經新聞》報導，這是中國海警船今年第5天進入釣魚台列嶼周邊海域（日方稱「侵入領海」）。

在兩艘中國海警船進入日方所稱的「領海」時，另兩艘中國海警船持續航行在鄰接區，其中一艘有配備類似機槍的武器。

如果包括鄰接區在內，中國公務船已連續9天出現在釣魚台列嶼附近海域。

Photo Credit: AP / 達志影像 中國海警（資料照）

中國實施《海警法》對日本將造成什麼樣的影響？

《聯合報》報導，中國去年11月已公布《海警法》草案，明定當外國船在中國海域違法活動時，海警可動用武器。日本媒體當時曾指出，在釣魚台島海域作業的日本漁船恐成為目標。

《海警法》草案規定，當外國船隻違法進入中國領海，海警可強制驅趕或進行調查。該法還規定，若外國船隻在中國管轄海域違法活動，且不遵從海警局要求停船的命令等情況，海警可動用武器。

《海警法》草案適用的海域，包括領海、專屬經濟海域及大陸礁層等。

《TVBS》報導，《海警法》正式生效，等於是授權海警單位，只要有外國船隻進入所謂的中國管轄海域，非法從事生產作業活動不服從停船指令，或拒絕中國海警登船檢查，中國能在警告無效後直接動武。

外界分析《海警法》是把矛頭指向日本，因為中國海警船釣魚台爭議，2013到2019年只有4件，2019年9月日本政府將釣魚台國有化，結果去年釣魚台爭議一口氣激增到8件，日本《共同社》、《讀賣新聞》表示中國管轄權無限擴張，海上保安廳巡邏船和日本漁船，恐將成為中國動武對象。

日本面對中國實施《海警法》的一連串反應

《共同社》報導，鑑於允許中國海警局使用武器的《海警法》施行，日本政府1日正式開始收集有關中國動向的信息。日本還力爭與美國緊密合作，背後原因是警惕圍繞尖閣諸島（中國稱釣魚島）的主權有可能被中國瓦解。

《共同社》也報導了，日中兩國政府在3日的「日中海洋事務高級別磋商」視訊會議上，日方指出中國的《海警法》「不能以違反《國際法》的形式適用」，並認為中國有關部門基於該法的活動有可能侵犯日本主權。

日方還提及日本政府的立場，絕對無法接受中國海警船進入尖閣周邊的日本領海。官房長官加藤勝信在會後的記者會上，強調此次磋商的意義：「（這次會議）在降低發生不可預測事態的可能性上，極其重要。」

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：黃筱歡