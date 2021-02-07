陳時中宣布：部桃醫院危機解除，即日起取消健保卡註記

今天（2月7日）下午2點中央流行疫情指揮中心召開記者會，會中表示自2月7日0時起，取消針對衛生福利部桃園醫院員工及前述門急診病人健保卡之「自主健康管理」註記。

記者會上回顧部桃感染群聚事件。指揮中心於1月22日宣布啟動「部桃專案」，針對該院採取「門診降載」及「清空住院病」人之措施，僅提供複診病人服務；另將1月6日至1月21日期間曾在該院住院之病人列為居家隔離對象，並針對該院之員工及1月6日以後曾就醫的門急診病人，於健保卡註記「自主健康管理」對象。

部桃在清空計畫啟動，及確定病例曾到院的最後足跡日屆滿14天時，安排全院員工2135人於2月3日至2月5日採檢，進行SARS CoV-2核酸檢測，檢驗結果皆為陰性。另針對加護病房、內科病房、急診、門診區和公共區域環境採檢585支檢體，SARS CoV-2核酸檢測結果亦皆為陰性。

指揮中心提供

因此指揮中心評估部桃內部持續感染的風險解除，在記者會上陳時中也宣布部桃前進指揮所解編。前進指揮所指揮官王必勝表示，在整個危機過程中，陳時中只打了2通電話給他，第1通只跟他說要穩住陣腳，在第2通陳時中說「我們是醫者也是仁者，要用負責任的態度把工作完成」。

陳時中也表示，目前可說危機已經解除，但後續復原的問題，需要等血清抗體檢驗，把可能性藍圖知道得更清楚，才算告一段落，不過從PCR核酸的檢驗結果來看，目前已經不具危機。

對於部桃何時開放門診、急診與探病，陳時中說時間訂在農曆年後，但是危機解除後還有一些復原計劃要進行，還需要一點時間演練，才能讓整體感染控制更精進，做到盡善盡美。

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今日新增3例境外移入病例

此外，國內今日新增3例境外移入病例（案926至928），分別自印尼、迦納及美國入境。

指揮中心表示，案926為印尼籍20多歲男性，今年2月4日來臺就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時主動通報有症狀，由機場安排採檢後送至集中檢疫所進行集中檢疫，於今日確診。已掌握個案接觸者共23人，包含同班機前後二排乘客13人列為居家隔離對象；其餘10人因有適當防護，列自主健康管理。

案927為本國籍30多歲男性，長期於迦納工作，因年度休假之故，今年2月3日經杜拜轉機入境返國，入境時因有咳嗽症狀，由機場安排採檢後送至集中檢疫所進行集中檢疫，於今日確診。相關接觸者尚在匡列中。

案928為美國籍40多歲男性，今年1月13日出現咳嗽症狀，曾於美國當地就醫並診斷為支氣管炎。個案於2月5日入境來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時主動通報有症狀，由機場安排採檢後送至集中檢疫所進行集中檢疫，於今日確診。已初步掌握同行接觸者2人，目前無疑似症狀，其餘接觸者尚在匡列中。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：黃筱歡