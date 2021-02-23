拜登在諸多議題尋求中國合作，台美關係會因此受影響嗎？

2月4日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）宣布延長與俄羅斯的《新戰略武器裁減條約》（New Strategic Arms Reduction Treaty，簡稱 New START）五年，該條約限制美俄可部署的戰略核子彈頭，不得超過1550枚，為目前美俄間僅剩的核武控制條約。

就在簽署完成後，《路透社》報導該協議的雙邊諮詢委員會成員伍德（Robert Wood）表示，在全球的「核武器控制和風險控制上，美國將尋求中國的參與」，伍德個人也指出希望中國能加入美俄控核的行列。

同天，進步派智庫「數據促成進步」（Data for Progress）副總裁噪音貓（Julian Brave NoiseCat）和亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）高級顧問伍德魯夫（Thom Woodroofe），以〈為了地球美中需要合作〉（The United States and China Need to Cooperate—for the Planet’s Sake）為題，共同投書《外交政策》雜誌（Foreign Policy），認為美國應在全球環境議題上與中國合作。

隔天的《紐約時報》專欄也登出了一篇名為〈是時候信任中國和俄羅斯的疫苗〉（It’s Time to Trust China’s and Russia’s Vaccines）的文章，指出眾多（significant）研究已證實中俄的疫苗有效，起初不被西方國家信任，單純只是因為中俄為威權國家；作者更認為，目前世界衛生組織認證疫苗的規定，仍對富裕的西方國家較為有利（skewed in favor of rich, essentially Western, states），因此該讓中俄和西方國家站在同樣的起點，並讓兩國與西方一起合作防疫。

一連幾篇的投書與報導，顯示了中國在跨國議題上的重要性，甚至是不可或缺性，而對台灣人而言，最擔心的莫過於台美關係，是否會因為美中或世界各國與中國的合作而受影響？回答這個問題，或許可以從過去的紀錄來了解。

布希時期的反恐大戰略

1991年蘇聯解體後，美國成為世界唯一的霸權，再沒有一個政權有能力與美國抗衡，美國政府將政策重心轉向國內。

不過10年後的911事件給華府一記大大的耳光，看似所向披靡的美國，被中東激進組織攻擊，同時迫使小布希（George W. Bush）政府將國內政治的重心轉至對外的反恐戰爭（War on Terror），恢復美國霸權（American Primacy）的聲譽，並藉由先發制人預防性戰爭（Preemptive War）試圖根除任何對美國或民主擴張的威脅，其中除了伊朗和伊拉克外，還包括了北韓。

在這樣的大戰略下，美國開始拉攏其他國家加入反恐行列，而為了在北韓核武問題取得更高的談判優勢，美國勢必要尋求中國的合作。

部分學者認為，911不僅改變了美中關係，也導致了台美關係鬆落，不過如此的結論恐怕不符現實。

當時的國務次卿阿米塔吉（Richard Armitage）就表示：「中國錯誤的假定，反恐戰爭和伊拉克的戰爭可以使他們在台灣問題上獲得報酬，亦即美國可能會在台灣問題上讓步，但這種事情將不會發生。」然而反恐大戰略仍舊對美中關係造成了重大影響，為原本低迷的美中關係提供一個改善的機會。

同時，由於扁政府錯誤推斷台美關係，在沒有知會華府的情況下推動多項與兩岸關係、台灣自決相關的公投，導致台海緊張、造成亞太地區的不穩定，在這樣的情況下，台灣成了美國眼中的「麻煩製造者」，而不是中國。

台美關係出現嫌隙、互信下降，小布希總統也修正了美國在台海議題的立場，從一定協防台灣的「戰略明確」，轉變至不公開明確保證的「戰略模糊」，擔心給予台灣過多的軍事保證，會導致台灣在政治上採取過於冒險的作為，另外小布希也從傾向台灣，轉為在兩岸之間採取較為平衡的立場。

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台美與美中關係脫鉤

從上述例子也可以發現，比起美中關係，台灣自身的政策推動更能直接影響台美關係，也會決定台灣對於美國而言到底是個台海議題上一個要被管理、處理的問題， 還是關係良好的戰略合作夥伴。

美國大戰略以及在全球事務上中國參與的需求，確實可能讓美國在某些議題上對中國採取較配合的態度，不過前國防部亞太助卿薛瑞福（Randall Schriver），去（2020）年將對台關係的部門從對中關係部門移出，轉進入東亞事務部門，與日韓紐澳等美國盟國同屬一部門，就是在將台美關係與美中關係脫鉤，兩邊發展能平行化。

遠景基金會理事長賴怡忠就曾說過：「有關川普、拜登何者對台有利的問題，必須先破解『對中強硬等於對台友好』的盲點」，在此處也是，看待拜登的國際政策必須破除「與中合作等於台美關係降低」的盲點。

雖然拜登的上任能恢復部分自由派學者的聲勢，恐怕其中也包括對中交往派的人士，不過在過去幾年台美關係的穩定進展，台灣透過民主和防疫證明了自身不可取代的價值，同時中國的多項政策讓美國政、學界乃至於民眾，甚至眾多的西方國家，重新認清了中國的本質，提升台灣不可取代的戰略位置，都讓台美、美中關係的平行化越顯重要。

而台灣最需要的，就是繼續推動並證明平行外交關係對美國以及其他國家戰略的好處，讓美國和西方國家就算不得不在國際議題尋求中國的配合，也不會影響台灣與美國以及其他西方國家的發展。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航