當性騷擾歡樂送到你家：一個「加害者」的故事與修練

文：Sung Wu

近日雞排妹鄭家純主持尾牙遭性騷擾的事件，引發各界喧然大波，再次將「#Metoo運動」帶至台灣輿論的風口浪尖。一時間「誰是被害者」成為熱烈討論的話題中心，然而在當下「人人自危」的社會環境中，坐上加害者的位置，或許遠比你想像得更容易。

這是White暫時離開校園、初到職場發生的事。

當時他被公司安排和一位從小在國外長大的歸國台裔夥伴Yellow，同住在宿舍。由於部門預算考量，房間格局並沒有各自的私人空間，日常活動都很難不被對方看見。

剛開始夥伴很熱情，White也試圖在工作之餘建立最基本的友誼。然而某天Yellow突然情緒大爆發，直面控訴White性騷擾，罪狀包括偷窺、入侵私領域等等；最嚴重的是還把「房間無線網路名稱設成他的英文名字」。

身為從大學起便關心女性主義，也近身參與相關社會運動的年輕一代，White雖不敢說是自己是深具性別意識的專家，但也很難想像有天會被朋友當面痛罵「變態！你好噁心！」。

White想否認但這些舉動他的確做過，想說「沒有騷擾的意思」。但對方的感受真實不可否認，White甚至也脫口而出那句萬惡的指控「你當下怎麼不反應？」強烈的情緒衝擊，讓White瞬間有變成「受害者」無助感，更挫敗的是在主張性別平等的價值體系裡，他已經正式成為理應被狠狠撻伐審判的兇手。

個人認定的誤差：生命經驗的複雜多樣

隨著當晚的衝突，Yellow無論在職場或下班都逐漸刻意的疏遠與排擠White。無法忍受與日俱增的冷暴力，White在契約期滿後，帶著難以復原的身心創傷黯然離開。

一段時間後，White才有力氣以人文社會背景出身的訓練，試圖拼湊事件的蛛絲馬跡。從社群媒體中White發現原來Yellow過往似乎就有被不當騷擾的經驗，他會積極重訓、擺脫瘦弱的身形，可能也與此有關。

因為當時雙方可以用中文流利溝通，White其實忽略了Yellow成長在相對壓抑、注重個人隱私的異國環境，對於肢體接觸的認知本來就和自己不同。這層差異也導致White無法理解，為何拿非本名的英文名字當網路名稱，會引發對方強烈的不適與抗議。

當然這多半只是單方面的推測，真相不可追索，傷害卻是橫亙在眼前心中、難以弭平。從中可以發現，個體的差異讓性騷擾發生時所牽涉的不僅只是兩造相爭，人我與社會之間的互動形式，比在網路風向中站穩「誰對誰錯」更複雜幽微。

Photo Credit: 中央社 「雞排妹」鄭家純日前稱主持時遭公司老闆及歌手翁立友性騷擾，翁立友日前在台北舉行聲明記者會，大批媒體到場，鄭家純（前中）也獨自現身會場。

鄭家純聲明中認為「獨立的、主觀的性別寧靜遭到破壞，這就是毫無疑問『性騷擾』」（註1）固然凸顯了現時被害者往往遭到檢討的問題；但所謂的主觀感，其實無外乎為社會環境、生命經驗以及各種人際關係的排列組合。

如果我們要仰賴當事人的感受，那就須有足夠的時間與空間，發掘個人觀感的因果關係、釐清雙方行為中欲表達的意涵，以及意義底下的價值觀。或許就能體認諸多荒謬言論的背後，仍是許多他者成長情境的累積。

但隨著取消文化（Cancel Culture）於當代輿論環境大行其道，性騷擾事件非常容易上升成公關危機。當行為被直覺標籤化與交付公審，一個正向開放、彼此分享的言說空間，甚至可能比真相更難以尋覓，導致當事人跟大眾一同深陷在正負聲量跟身分資格的爭鬥中。

唯有當更多人的感受都能按所處的權力位置，被同等且尊重的探究，那些深植在「理所當然」裡壓迫多數人的結構，才能真正無所遁形。

法院認證的失據：性的特殊化與滅聲

在性騷擾事件中，許多人認為應該屏除雙方主觀意見，讓客觀的法院來論斷孰是孰非。姑且不論目前法條對性騷擾界定模稜兩可等問題，性騷擾議題之所以難以公斷，仍是源自於社會長久以來對性被「沉默特殊化」的默許與漠視。

將性騷擾交由封閉的法院認證，與其說是尋求清白公道，更像是反應社會始終迴避正面討論「性」在個體之間互動的經驗與意義。因為它總是屬於私領域的隱密、總是被禁止開誠布公，於是節目活動裡充斥的黃腔、踩在紅線邊緣的動作橋段，都成了他人口中的「節目效果」，再再試圖與所謂「真正的性」劃清界線。

諷刺的是，這套為了躲避權力責任而創造的修辭系統，其效力正來自於一個不爭的事實：這些特定的語言與行為，就是性意味的展現。面對如此排拒性卻又處處靠其運作的價值體系，法律僅能做最低限度的權利保障，實難以回應當事人一方面須證明「對方有騷擾」，另一方面又被懷疑「自己想太多」的雙重困境。

選擇將性放回到社會脈絡中，重新辨認它賦予每個人的意義，以公眾討論的方式，將各種樣態的互動意涵正常化，並不等同於消滅性騷擾的存在，而是在「不當性舉止」發生時（註2），能有一種相對不帶預設立場的關係，讓當事者雙方能更自在舒服的檢視彼此的「不舒服」，以及共同追問負面情感的來龍去脈，不再認為自己確切的情緒是如此難以啟齒、諱莫如深。

如此願景需要長期的培力，同時也要消除諸多環境本身的權力不對等，挑戰絕對非常艱鉅，但應當是一個追求共好的社會，持續努力的方向。

回到文章開頭White跟Yellow的故事，如果當初兩人能先不要太快掉進「指控」與「反駁」的情緒鬥爭中，願意暫時好好坐下來分享彼此的感受，也邀請對方一起探索自己行為背後的原因，他們是否就不會走向兩敗俱傷呢？事過境遷的假設，連當事人也無從解答。

「期許我們的明天，都能更好。」是鄭家純的聲明結尾，文情並茂中對未來的祝福深刻懇切，但或許在更好的明天到來以前，我們得先好好面對那些昨日的沉默，以及今日的喧嘩。

註釋

延伸閱讀

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航