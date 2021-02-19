極左派饒舌歌手推文涉及恐怖組織被判入獄，西班牙街頭連3夜暴力示威

西班牙1名饒舌歌手數年前在推特發表反對君主制、指控警察濫用酷刑、及涉嫌頌揚恐怖主義者的言論和歌詞，被判9個月徒刑，警方16日拘捕他到案發監執行，引發西班牙民眾連續多夜激烈抗議，認為有違言論自由。名導演阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）等200多名西班牙藝文界人士也連署反對哈賽爾入獄。

綜合《BBC》和《CNN》報導，現年32歲的饒舌歌手哈賽爾（Pablo Hasel），本名利瓦杜拉（Pablo Rivadulla Duro），來自加泰隆尼亞的雷里達（Lleida），政治立場極左。哈賽爾2014年至2016年在推特多次發表言論，批評西班牙前國王卡洛斯一世（Juan Carlos I）是黑手黨首領，指稱西班牙警察對示威者和移民濫用酷刑、甚至謀殺。

言論自由，或推崇恐怖主義？

據判決書，檢調單位發現哈賽爾有1915條推文裡出現「十月一日反法西斯抵抗團體」（GRAPO）、「君主制」、「國王」、「巴斯克祖國和自由」（Euskadi ta Askatasuna，簡稱ETA）、「恐怖主義」、「炸彈」、「警察」、「西班牙國民警衛隊」等字眼，而哈賽爾推特約有5萬4000人追蹤。

在這些字之中，「GRAPO」是西班牙一個馬克思主義準軍事秘密組織，主張反資本主義、反法西斯主義；「ETA」則是巴斯克地區1958年成立的分離主義準軍事組織，在尋求巴斯克獨立的行動中至今造成逾800人死亡。這兩者都被西班牙和歐盟列為恐怖組織。

哈賽爾因此被控支持恐怖主義及誹謗王室，2018年遭法院定罪後提出上訴；西班牙最高法院去（2020）年5月維持原判，判決書指出，哈賽爾的推文「不僅貶損多個機構，還對法院認證為恐怖主義者的特定人士歌功頌德」；判決書強調，「言論自由有其侷限性」，須考量其他權利和憲法規定。最高法院判處哈賽爾9個月徒刑，須於本月12日（上周五）到案發監執行。

Photo Credit：AP / 達志影像 西班牙饒舌歌手哈賽爾資料照。

此外，哈賽爾被控在2014年另一起案件涉嫌犯下「美化恐怖主義」罪，2019年判決罪名成立，獲3年緩刑；本月11日，他的家鄉雷里達地區法院因他曾在酒吧中威脅要殺掉一名男子，判處他2年半徒刑，同樣於本月12日發監。

西班牙「公共安全法」模糊，判決引發爭議

哈賽爾上周五躲在雷里達大學（University of Lleida）校園內，拒絕到案，並透過推特聲明說，「自行到案的截止時間是晚上8點，但這根本不值得我自己走去迎接這種屈辱，畢竟這個判決完全不公正，所以他們得要自己來『綁架』我」。

哈賽爾還對支持者呼籲，若當局想要囚禁他，就得要調動更多人手，「如果你們用強力的方式回應，下次他們想用殘害我們的罪名再關押其他人時，就會三思而後行」，而如果民眾不反擊，「我們就會輸」，現在是時候對國家說聲適可而止，並「走上街頭」。他連日躲在校園裡，期間仍有發表推文，強調自己沒有流亡、仍在這裡向所有組織傳達訊息，不屈服於國家恐怖。

警方最終在周二（16日）早上進入校園內逮捕哈賽爾，強制進行發監。在教學樓內陪伴哈賽爾的支持者拿滅火器噴向員警，高喊「他們永遠無法使我們噤聲，法西斯國家去死吧」。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 馬德里民眾舉牌抗議，認為因推文和歌詞逮捕哈賽爾是侵犯言論自由。

《歐洲新聞台》引用國際特赦組織說法，保守偏右的西班牙人民黨（Partido Popular）在2015年頒布《公共安全法》（Public Security Law），西班牙一系列演藝名人或網紅違反此法而被判刑，哈賽爾則是最新案例。國際特赦組織指出，以哈賽爾的推文和歌詞而判處他監禁，不公平也不符合比例原則。

西班牙《公共安全法》有不少爭議，國際記者協會指出，這部法案針對「恐怖主義」相關情事和刑罰的用詞模糊，可能導致人們發言前得要進行自我言論審查；歐洲議會則對於法案第11、12條有意見，這兩條法規使人們不得在政府機構前、交通樞紐、核電廠等公眾場所抗議，又不能拍攝並公開警方臉孔，影響集會和言論自由。

不少影視藝文界人士則以連署請願釋放哈賽爾、並要求修改安全法，連署者逾200人，包含西班牙名導阿莫多瓦、及知名男演員巴登（Javier Bardem）。

暴力示威，受傷員警比民眾還多

自周二晚間起，西班牙多地發生示威，包含首都馬德里、加泰隆尼亞地區和西班牙東部瓦倫西亞都有群眾上街。《BBC》報導，加泰隆尼亞周二晚間抗爭規模最大，在首府巴塞隆納約有2000人抗議，法院和警局遭破壞，有女性抗爭者被泡棉子彈擊中眼睛而喪失視力；赫羅納市（Girona）有多達5000人上街呼籲釋放哈賽爾。哈賽爾家鄉雷里達所屬的塞格里亞（Segrià）縣則有2000人示威。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 馬德里民眾朝警方丟垃圾桶。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 馬德里警方與民眾在示威中發生衝突。

抗爭仍在持續中，昨（18）夜是民眾連續第3晚上街。《衛報》報導，抗爭越演越暴力，馬德里的太陽門廣場昨有數百人聚集抗議，朝警方丟擲水瓶等；警方逮捕了19人，抗爭中有55人受傷、其中35人是警察。

《加泰隆尼亞晨報》的編輯部、《西班牙電視台》在瓦倫西亞的分部都在示威中被攻擊。巴塞隆納市中心昨夜到處都是燃燒的垃圾桶或家具，年輕示威者朝警車丟石頭和水瓶，並設立路障，模式和周三晚間類似；警方周三仍使用泡棉子彈，昨天則用上了催淚瓦斯以驅離民眾。

西班牙左派聯合政府上周曾表示，有計劃要改變刑法法令，刪除侵害言論自由的刑罰。不過，出身第一大黨西班牙工社黨（PSOE）的副首相凱爾沃（Carmen Calvo）譴責抗爭中發生的暴力行為，認為無論如何都不應為暴力找藉口，「沒有任何權利可以用暴力來捍衛或爭取，這是條絕對的紅線」。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 要求釋放哈賽爾的巴塞隆納抗爭民眾丟擲石頭。

Photo Credit：AP / 達志影像 巴塞隆納抗爭者點燃垃圾箱等大型物品當作路障。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 巴塞隆納街頭2月17日晚間，宛如漆彈射擊訓練場。

Photo Credit：AP / 達志影像 巴塞隆納抗爭民眾打破銀行窗戶。

暴力，譴責或不譴責？

另一方面，西班牙激進左派政黨「我們能」（Podemos）內部則似乎出現紛爭。「我們能」的一名眾議員公開支持抗爭，稱「全力支持在街頭上要求正義和言論自由的年輕反法西斯主義者」。西班牙《世界報》報導，「我們能」的黨魁、西班牙第二副首相伊格萊西亞斯（Pablo Iglesias）也避免譴責街頭暴力抗爭行為，僅表達支持修法；不過，伊格萊西亞斯過去曾與哈賽爾互相批評，伊格拉西亞斯不認同暴力抗爭的想法，並認為不應將個人仇恨和自戀情緒帶到政治；哈賽爾則認為，工人階級武裝革命也是民主的一種形式。

伊格萊西亞斯和哈賽爾曾互相表達了對於對方的鄙視。而今哈賽爾入獄，伊格萊西亞斯則陷入裡外不是人的困境，身為激進左派政黨黨魁，譴責極左派暴力抗爭，將惹惱政治光譜上的相近溫層民眾；但身為副首相，不譴責暴力，好像也不大對勁。

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核稿編輯：楊士範