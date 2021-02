美國前國務卿舒茲百歲高齡逝世，任內揭六項保證確立對台方針

※封面圖為美國前國務卿舒茲2009年參加在加州舉辦的柏林圍牆倒塌20年紀念會

(中央社)前美國國務卿舒茲(George Shultz)本月6日以百歲高齡去世,他在雷根政府時代揭示對台六項保證,至今仍是美國對台政策的基本方針。

舒茲生前是史丹佛大學智庫胡佛研究所(Hoover Institution)傑出研究員、史丹佛大學商學院名譽教授,職涯在政府、學術界和商界都有傑出表現。

3朝內閣重臣,任內揭示對台六項保證

舒茲曾為3位美國總統服務。他最為人知的是1982年到1989年間擔任前美國總統雷根的國務卿,也是第二次世界大戰以來任期最久的一位國務卿。

舒茲於1982年8月17日發送給時任美國在台協會處長李潔明的電報,揭示對台六項保證,包括未改變關於台灣主權的立場、不對台施壓,要求台灣與中華人民共和國談判等,至今仍是美對台與對中政策的基本方向。

舒茲生前擔任過4個不同的內閣職位,包括國務卿、財政部長、勞工部長和白宮管理及預算局長。

他曾在3所美國頂尖大學任教,包括麻省理工、芝加哥大學和史丹佛大學。他也曾擔任大型工程與建築公司總裁長達8年。

Photo Credit:AP / 達志影像 前國務卿舒茲在1996年中國舉辦的21世紀論壇發言,這場會談主要討論亞洲未來經濟與政治。

舒茲在胡佛研究所服務超過30年。2019年12月17日,他出席蔣經國私人日記公開發布會,親自見證一段重要的歷史。

舒茲於2月6日去世,享嵩壽100歲,他過世的消息由胡佛研究所公布,但沒有提及死因。

前美國國務卿萊斯(Condoleezza Rice)目前是胡佛研究所所長,萊斯說,舒茲是「偉大的美國政治家和真正的愛國者,他讓這世界變得更美好,而被歷史銘記。」

信任為本,結束美蘇冷戰

去年12月13日是舒茲的百歲生日,他在《華盛頓郵報》發表文章<百歲生命中我所學到關於信任最重要的10件事>(The 10 Most Important Things I’ve Learned About Trust Over My 100 Years),提到他早年就知道「信任」的可貴,而且一生不斷地重新學習人際間信任的價值與重要性。

「有信任才能通行無阻」(Trust is the coin of the realm)是他的名言,也是他一本著作的書名。他寫道:

「室中有信任、好事會發生,不管那是起居室、教室、更衣室、辦公室、政府工作室或戰情室。當室中無信任,好事不會發生。其他一切都只是細節。」

舒茲於1920年12月13日出生在紐約、成長於紐澤西州。他在普林斯頓大學主修經濟,1942年畢業後加入美國陸戰隊,直到1945年退伍。他於1949年取得麻省理工學院工業經濟學博士學位。

1955年,舒茲首次入閣,擔任艾森豪總統的經濟顧問。1969年舒茲被尼克森總統任命為勞工部部長,1972 年起擔任財政部長,同時是經濟政策委員會主席,與蘇聯進行一系列貿易談判。

1974年舒茲離開公職加入民間能源公司貝泰集團(Bechtel Group)擔任總裁8年,在業界服務期間,他仍與學界保持緊密關係,並在史丹佛大學任教。

他再次入閣是在雷根政府時代,舒茲扮演兩個重要角色,一是經濟政策諮詢委員會主席,另一是國務卿。在國務卿任內,舒茲除了成功結束美蘇冷戰,並讓美國與亞太和東南亞國家發展出堅強的外交關係。

Photo Credit:AP / 達志影像 1985年,時任總統雷根(左起)、時任國務卿舒茲、時任副總統老布希結束在日內瓦與蘇聯的會談後,一起回到白宮。

卸下公職之後,舒茲又再次在企業與學界兩棲,擔任貝泰集團的資深顧問,並回到史丹佛大學,在商學院執教、胡佛研究所進行研究。

舒茲一生中有多本著作、獲獎無數,1989年1月他獲得美國最高的平民榮譽「總統自由勳章」;他並獲頒數家美國大學的榮譽學位。

舒茲的回憶錄《動盪與勝利:我擔任國務卿的歲月》(Turmoil and Triumph: My Years as Secretary of State)成為公職人員的回憶錄典範。

舒茲逝於史丹佛大學校園內的家中,身後留下妻子、5名子女和11位孫子和9位曾孫。

