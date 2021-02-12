連續假期帶長輩出遊，準備好九件事就能盡興而歸

逢年過節多半都會有好幾天的連續假期，如果長輩不常出門活動，不妨趁此機會帶他們來個國內小旅行，當天來回或是三天兩夜都好。若要讓長輩們開開心心地出門，平平安安地回家，以下這些事項能妥善地準備好，是很重要的。

一、地點選擇

地點的選擇要注意這幾件事：

避免階梯多的地點。 慢性病患出遊有禁忌，例如：有風濕性關節炎、過敏性鼻炎、支氣管哮喘的長輩，不宜到寒冷潮濕的地方。心肺功能較差者，不宜到高山供氣稀薄地區。脊椎、腰椎相關疾病者不宜走山路。 年長者常有頻尿狀況，宜選有廁所的景點，且進出方便者。最好有無障礙空間設計，尤其有些地方的女廁較少，長輩要大排長龍等待，是很大的折磨。另外，長輩上廁所時宜陪同在旁，以防地面濕滑導致摔倒，或是其他意外發生。

二、行程安排

與長輩出遊，行程安排上停留時間「宜鬆不宜緊」，一定要考慮行動慢的長輩，並且讓他們充分休息。

若有住宿過夜，則要考慮長輩的生活習慣，例如，出門及就寢時間不應與平時相差太多。

如果有參觀或需要排隊的行程，也要考慮長輩是否能久站。

三、健康評估

行前最好請醫師評估長輩身體狀況是否適合出遊，最好能把旅遊地點、方式、食宿安排等狀況告知醫師。尤其是慢性病患或較虛弱的長輩，相關的安排較多，應有足夠的時間來準備。

四、飲食安排

雖然各地常有特色餐飲，但也要考慮長輩的口味以及健康問題。宜清淡多蔬果，不宜過於油膩、辛辣刺激。此外，旅途中必須注意水分的補充，保溫水壺是必備物。

五、柺杖或健行杖

柺杖或健行杖等輔助，不只是行動不便者需要，也能減輕一般長輩行走的負擔。

六、防滑鞋

防滑鞋的挑選，以平常穿習慣的最好。除了防滑之外，可選寬楦頭、免綁鞋帶、鞋後跟硬度較佳的鞋型。

七、其他攜帶物備忘

保暖衣物、慢性病藥、暈車藥、防蚊液、遮陽帽、雨傘、可折疊小椅子。

八、陪同心情

跟長輩一起出遊，除了面對步調較慢的旅程要有耐心，也要順應長輩的各種需求與情緒，以免發生衝突壞了旅遊的興致。

九、臨時照顧人員

有的長輩行動不便，或較需要旁人協助，若要減輕家人照顧負擔，讓每個人都玩得開心，也可考慮找臨時的照顧人員。以「優照護」平台本身為例，就可以方便快速地找到以時計費的照服員，且經驗豐富，具愛心及耐心。

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航