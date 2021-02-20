【街頭產業觀察】還在期待東區商圈復甦的房東們，恐怕沒剩多少時間可以任性

你還記得最近一次出沒在台北東區商圈，是什麼時候嗎？有沒有感覺沿著忠孝東路四段、捷運忠孝復興站至忠孝敦化站之間，少了些什麼？

過去兩三年間，在俗稱「東區商圈」的這個路段上，尚不計許多位在巷弄間的小型零售店面，便已有超過10隻手指頭能算出來的品牌名店停業，包括服飾品牌Superdry、Forever21、H:Connect、SPAO，日藥本舖、SASA等藥妝美妝店，鐘錶品牌SWATCH、FOSSIL、OMEGA；以及餐飲名店糖朝、葡吉小廚、永福樓等等。

每當這個商圈中又有名店決定撤出的消息傳出，所有的停業理由皆會指向「消費行為轉向電商」、「商圈人潮退卻」，以及「租金」等三大理由。我們用數據來一一檢視這些理由，進一步理解市場環境轉變的衝擊效應有多強，為何租金很死硬，以及東區商圈的房東們還有多少時間可以任性。

消費行為轉向電商是「長期」趨勢，但趨勢成就非常緩慢

根據經濟部統計處的數據，台灣整體零售業營業額從2011年的3.45兆元，成長至2020年的3.86兆元，10年間成長12％；非店面零售（包含電商及郵購等虛擬通路）則在同期間由1803億元，成長為3293億元，10年間成長83％。

乍看之下，非店面零售業的營業額有著飛也似的巨幅成長，但非店面零售消費行為（也就是非店面零售業營業額，占整體零售業營業額之占比）仍屬於非常小的比例。就算是新冠肺炎疫情在2020年重擊了實體零售業，但以整體零售業版圖和長期趨勢來看，也只是輕微推了一把。

我們可以由此得到零售消費行為移轉至電商，為「長期」趨勢的結論，但以現階段來看，消費行為的移轉，並非是衝擊「東區商圈」實體零售業的最主要因素。只是對於實體零售業者、甚至是房東而言，還是得將「溫水煮青蛙」的俗諺謹記在心。

東區人潮退卻已不只近年，與鄰近信義商圈相比更形沒落

東區人潮的衰退，不僅是「感受上」的事實，在數據上也能得到驗證。根據台北市政府統計資料庫「台北捷運各站出站人次」，在2011年至2019年間，位在東區商圈主要的捷運站：「忠孝復興站」（藍線BL15及棕線BR10）、和忠孝敦化站（藍線），出站人次呈現衰退的現象。

若進一步觀察各年度的數據，則會發現「棕線BR10」的出站人次高峰落在2014年，而「藍線BL15」和忠孝敦化站的出站人次高峰是落在2013年。以出站人次最高峰的年度數據與2019年相較，則衰退幅度更是擴大。換言之，東區商圈人潮衰退的起始點，可以回溯至2013年至2014年間，而非近兩、三年才有的現象。

相對的，同樣位在台北市東方的信義商圈，兩個相關捷運站「市政府站」（捷運藍線）以及「台北101／世貿站」（捷運紅線）的出站人次，卻是呈現成長的趨勢。

以捷運藍線上的「市政府站」來說，2011年至2019年成長8％；儘管以2013年的高峰與2019年相較，出現2％微幅衰退，但若加上「信義線」路網在2013年底成形，將「台北101／世貿」納入計算後，則兩站合計出站人次則出現年年成長的趨勢。不論出站人次所包含的人流特質是上班、會展、觀光，或者是國人逛街消費，都為信義商圈帶來大量的人潮。

東區房東獨特特質，使性子撐著不降店租

目前東區房東主要有四種類型，第一類為家族世襲傳承。他們在祖父母或曾祖父母輩，即持有尚未開發的土地。最著名的就是東區林氏家族，在東區仍舊是一片荒地時，即逐步持有現今忠孝東路四段、復興南路、光復南路一帶的土地。至今仍舊是忠孝東路、敦南、仁愛路一代的大地主之一。

林氏家族經營地產的哲學：低調、團結、不賣店面，就算與他人合建建物，也一定會把一樓店面留給自己做出租。由於家族成員持有大量的物件，並且沒有資金壓力，因此，可以集體維護租金價格。一方面維持家族門面和身價，另一方面是想坐等挑位看得上眼的好租客。

第二種類型則是投資客，例如著名的東區劉媽媽、江醫師。有些投資客早在1980年代就已進場，隨著身價、口袋日趨豐厚，也更有能力以財務槓桿操作的方式，投資更多店面。亦有些投資客則是10多年前才進場，個人能持有的店面數量相對較少。

通常投資客手上的店面空租，大多會衝擊投資客房東的現金流，而為了現金流，在租金或尋找租客的策略調整上，也會較有彈性。但不論是持有夠久、已無資金壓力，抑或是仍有貸款壓力，都會盡量避免大幅度的降租。因為顯著地降租會直接降低店面的市場估值，這對於已無資金壓力的投資客而言，就無法哄抬價格、以較好的價格出售、以致達到大幅獲利目的。

而對仍有貸款壓力的投資客而言，貸款銀行則可能會因「擔保物品價值減少」，要求房貸戶提前償還部分的房屋貸款，以便提高銀行的債權保障，進而加深投資客的資金壓力。

第三種類型則是自有店面、自營開店。例如：順成蛋糕。通常是長期持有，並且已無資金壓力。由於有自營事業的需求，以控制租金成本，此類型店面在市面上交易的機率甚低，當然也就不會有「降租」的議題和壓力。

第四種類型則是企業法人。如前所述，東區的大地主除了林氏家族之外，尚有國泰和富邦蔡家等企業法人。他們目前所持有的東區商辦大多是從林氏家族購入。其中，壽險業的角色最為特殊。由於金管會對於壽險業的不動產投資設有「最低投報率」的門檻，因此，壽險業者對於房租的設算是更為斤斤計較。而依循法規所設下的最低門檻，更讓壽險業者能有合理的理由不調降租金、或者是調降空間非常有限。

整體來說，不同背景、不同類型的房東，都有他們不想降租的理由；而這些理由不外乎就是想持續維持物件的市場價值，以及身為東區商圈房東的面子。但「市場結構」的轉變與趨勢，並未站在東區房東這一方。

商圈人潮移轉多年、疫情衝擊時間拉長，房東不見得還有任性的時間與空間

商圈人潮會為實體零售業者（或者餐飲業者）帶來大量的過路客，讓業者從中獲取商機。當業者荷包滿滿，房東自然想透過漲房租來分一杯羹；而當房租上漲，店面的市場估值則往上攀升，房東身價跟著上揚。如此的正向循環，讓東區的店租在過去十幾二十年裡，呈現持續上揚的趨勢。

但當商圈人潮銳減、出現沒落的隱憂，理論上應該要進入反向循環，也就是當實體零售業者（或餐飲業者）無法從已逐漸減少的人流中，獲取合理的商機或利潤時，開始無法負擔店面租金。照理說，房東要開始降店租、來慰留舊租客或吸引新租客，而租客能以較低的店租撐起合理的財務結構。但長期以來的現象卻是：租客退租不回頭、房東的租金調降空間有限。

東區的店面空租了好些時日，房東還是會有受不了沒有現金流的日子。若是所持有的物件的坪數較小，也許可以短期降租，租給特賣會業者；因此，無法負擔以往東區高租金的短期特賣會，則一檔檔地出現在東區商圈。又或者店面位置位在巷弄內，坪數不大，則也可能出現夾娃娃機店。

Photo Credit: 中央社 東區早期以流行特色小店為主，近期則出現不少夾娃娃機店，讓東區商圈樣貌迥異以往。

透過「短租」來解決現金流的壓力，是東區房東現階段因應「不景氣」的方法；但也有房東是寧願店面閒置，也不願意降租或租給門面相對不美的租客，硬撐著期待商圈春天的來臨。

從捷運站出站人次統計，可以看出東區商圈人流減少已經不是兩、三年的事，若加上新冠肺炎疫情的衝擊和催化，東區商圈人潮會降至哪一個低點才會停歇，仍看不到明確的答案。若再納入長期且緩慢的「消費行為移轉至電商」趨勢，以及鄰近的「信義商圈」強勢的人潮吸納，東區商圈的未來可說是一片晦暗。

過去幾年裡，東區商圈的房東們死硬撐著，無法認份地以「降租」來因應商圈市場結構的變化，一旦商圈「熄燈」暗了整條街，房東們得痛著大砍租金來滿足租方市場的需求，肯定會是頓時失了面子、也沒了裡子。看看舊租客「永福樓」（月租金600萬）與新租客「NET」（月租金320萬）的案例，東區房東們還想要撐多久才肯面對真相呢？

延伸閱讀

參考資料

台北市政府統計資料庫查詢系統；經濟部統計處「批發、零售及餐飲業營業額統計」

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航