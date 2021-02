人魚線、六塊肌、三頭肌⋯⋯身體各部位的肌肉，英文怎麼說？

小編最近去健了一次身,認為自己的人魚線指日可待,於是決定來跟大家分享身體各部分的肌肉要怎麼說!新年快到了,大家趁吃胖前還見得到自己的肌肉時趕快學起來!

肌肉英文

biceps

小編帶大家從上往下看一些常說到的肌肉,第一個就來介紹二頭肌吧!二頭肌的英文是biceps,bi這個字首本身就有「二」的意思哦,三的字首則可以用tri,那如果想講「三頭肌」的話就直接把前面bi換掉,就可以變成triceps了哦!來看個例句:

I strained my biceps while lifting a dumbbell the other day, so I can’t go to the gym with you. Sorry.(我前幾天舉啞鈴拉傷我的二頭肌了,所以我不能跟你去健身房了。抱歉。)

pectoral muscles

那我們再往下看,來到胸肌的部分。pectoral這個形容詞就是「胸部的」,搭配上我們很熟悉的muscle 「肌肉」這個字的複數 muscles,就可以拿來講胸肌啦!也可以直接用名詞pectorals「胸肌」,口語上也會常常看到這個字的簡稱pecs這個說法,一起來看些例句:

Stop flexing your pecs. We all know you hit the gym last night.(不要再彈你的胸肌了。我們都知道你昨天有去健身房。)

Twenty pushups a day can make your pectorals appear bigger.(一天20個伏地挺身可以讓你的胸肌看起來大一點。)

Adonis belt

腹部的部分就來到標題提到的「人魚線」。人魚線的說法就非常多種了,叫其中一種稱呼叫Adonis belt,Adonis是希臘神話中一位異常美麗、富有吸引力的美男子,belt則是「腰帶」的意思。那人魚線這樣有吸引力的線條,以祂來命名也是合情合理,是不是很好記!也有人會把「人魚線」叫做Apollo's belt哦!來看個例句:

Technically, the Adonis belt is not a muscle. It is actually made of the inguinal ligament.(技術上來說,人魚線並不是肌肉。它事實上是韌帶組成的。)

那因為人魚線是V字型的線條,搭配上腹肌的簡稱abs,合起來可以叫它v-cut abs「V 形腹肌」,也有一些人因為覺得人魚線很性感就叫它sex lines哦,不過sex lines使用上要注意一下前後文,以免有歧意!再來看個例句吧:

If you want your V-cut abs more visible, you need to reduce your overall body fat.(如果你想要人魚線更明顯的話,你得減少整體的體脂肪。)

six-pack abs

接下來就是大家夢寐以求的六塊肌!六塊肌的英文叫做six-pack abs或直接講six-pack。six-pack的原意是指六罐一組的啤酒或其他飲料,後來就常常拿來幽默地稱呼六塊肌囉。來看個例子:

Working out alone won’t give you a six-pack. You need to pay more attention to your diet.(只有健身的話是不會有六塊肌的。你得多注意飲食。)

People with perfect six-packs at the gym really stress me out. I sometimes feel awkward standing right next to them.(健身房裡那些有完美六塊肌的人真的讓我壓力好大。站在他們旁邊有時讓我覺得好尷尬。)

那我們今天的肌肉英文專欄就先告一段落,希望過年後還見得到大家的肌肉,我們下次見~

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈「人魚線」、「六塊肌」英文怎麼說?〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航