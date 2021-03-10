異位性皮膚炎盛行於冬季，尤其這五個部位特別容易發作

文：李蔚萱（NOW健康）

今年冬季特別溼冷，寒流一波波接踵而至，氣溫動輒從6、7度上升到20度，接著又突然下降，因此門診中皮膚病患者有增加趨勢。中醫師鄭愛蓮表示，當氣溫變化大、季節交替時，是皮膚病發作的高峰期，而在所有皮膚病中，異位性皮膚炎是最難纏棘手的病症，患者病史往往長達10至20年以上。

鄭愛蓮進一步說明，異位性皮膚炎盛行於冬季，多半在嬰幼兒時期便會發作，好發於臉部、耳後、腹部、手肘、膝後等；然全身皮膚都有可能，因人而異。發作時皮膚表面極為乾燥，出現紅疹，有時像雞皮般有顆粒小疹子，且搔癢難耐，患者常忍不住搔抓而破皮。

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由於白天可能被其他事物分散注意力，因此不會特別感覺皮膚癢，多半在夜晚入睡後，皮膚搔癢感常特別劇烈，嚴重影響睡眠品質，尤其幼兒可能因又癢又痛睡不好而哭鬧。

鄭愛蓮指出，異位性皮膚炎症狀常於兒時就出現，故門診中遇到的患者，病史大部分都長達10年以上。

這類患者通常已經使用過多次抗組織胺或類固醇藥物治療，因此轉為中醫治療時，會有一段症狀反彈期，需特別有耐心，才能看到病情好轉。若是幼兒期就以中醫治療，因發作時間較短，症狀也好得較快。

中醫治療異位性皮膚炎，是以內服科學中藥，搭配滋潤肌膚的外洗中藥皂，並給予消毒止癢的中藥草噴劑，症狀嚴重者斟酌服用水煎藥。病史長通常需治療一至兩年，病史短的話則可縮短治療時間。

例如一名30多歲患者，兒時就有症狀，但後來緩和沒有發作，直到成年後工作壓力大、熬夜而再度引發，臉部、眼周、嘴唇周圍都有紅疹，但因發作期短，治療2個多月就獲改善。

中醫治療異位性皮膚炎期間需注意的是，中藥雖不像西藥快速有效，但著重從根本改善體質。初期症狀會看似惡化，因中藥調理幫助毛孔張開，促進體內毒素排出，疹子會發得較多，等撐過過渡期後，便會發現症狀越來越改善。

若症狀反彈期皮膚搔癢，建議可中西合併治療，再循序漸進減少類固醇藥物，才能兼顧生活品質。皮膚炎發作時，可適度以吹風機熱風吹患部，或者冰敷，以降低搔癢感。

鄭愛蓮強調，患者在治療期間，壓力、日夜顛倒是大忌，錯過夜晚人體的排毒時間，會使排毒更困難，症狀反覆，延長治療時間。同時應避免生冷食物、海鮮、牛羊肉、飲酒、辛辣物，芒果、西瓜等水果也要忌口，待病情好轉後，才能適度恢復飲食禁忌。

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責任編輯：朱家儀

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