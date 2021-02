緬懷克里斯多夫普拉瑪：永遠的《真善美》崔普上校，細數演藝人生的耀眼榮光

「Edelweiss, Edelweiss, Every morning you greet me, Small and white, Clean and bright, You look so happy to meet me. Blossom of snow, May you bloom and grow, Bloom and grow forever. Edelweiss, Edelweiss, Bless my homeland forever.」—《真善美》

這首耳熟能詳的「小白花」是經典歌舞電影《真善美》中最膾炙人口的歌曲,飾演男主角崔普上校的克里斯多夫普拉瑪(Christopher Plummer)因在美國康乃狄克州的家中摔倒撞傷頭部,於當地時間2月5日過世,享壽91歲。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

加拿大資深男星克里斯多夫普拉瑪,1929年12月13日出生於加拿大安大略省多倫多市,1944年踏上演藝之路,是橫跨劇場、電影、電視舞台的知名演員,主持過英法語的廣播節目,接受過專業莎士比亞戲劇訓練,是英國皇家莎士比亞劇團(Royal Shakespeare Company)及國家劇團的成員,多次演出亨利五世、李爾王、哈姆雷特與奧賽羅等經典戲劇的重要角色,在劇場界的成就斐然。「演出莎劇時,我會回歸到極簡狀態,不鋪張浪費,也不花太多時間與自己說話。演出經典作品的陷阱就是,你會愛上你自己。」

出道近80年來,普拉瑪的演藝工作幾乎沒有間斷,曾參與演出100多部影片、大量舞台劇與音樂劇,其中最為人熟知的代表角色應該就是《真善美》的崔普上校及《金錢世界》的角色,他也曾在電影《午夜追殺》扮演夏洛克福爾摩斯(Sherlock Holmes)。

但其實普拉瑪一直認為崔普上校的形象太過扁平,戲稱這部作品為《真善黴》(The Sound of Mucus),2007年他在受訪時表示:「我們很努力為這個角色灌注幽默感,但實在做不到,不讓這傢伙成為樣板人物真是太難了。」

克里斯多夫普拉瑪有過三段婚姻,第一段僅維持四年結束,雙方有位演員女兒亞曼達普拉瑪(Amanda Plummer),第二任則維持五年。第三任太太伊蓮泰勒(Elaine Taylor)是名舞者,普拉瑪曾曾透露,伊蓮的陪伴幫助他克服最痛苦的酗酒問題,將自己成功戒酒歸功於泰勒的幫助,他們的婚姻也從1970年維持到普拉瑪嚥下最後一口氣。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 左起:莎莉麥克琳、克里斯多夫普拉瑪、伊蓮泰勒、威廉沙特納

獲獎無數的克里斯多夫普拉瑪,曾得到一座奧斯卡獎、兩座艾美獎、金球獎、美國演員公會獎、英國電影學院獎、紐約外劇評人獎、波士頓劇評人協會獎、金尼獎及兩座東尼獎等多個獎項,是少數獲得美國三大演技獎的演員,也是唯一一位獲得這項殊榮的加拿大籍演員。但從年輕時就開始演戲,導致未能就讀大學,也成為他此生的遺憾。

年少成名的克里斯多夫普拉瑪,直到2010年才以《為愛起程》、2011年《新手人生》及2018年《金錢世界》三次入圍奧斯卡金像獎最佳男配角,並以《新手人生》獲得第一座奧斯卡獎,此時的普拉瑪已經82歲高齡了,成為影史最資深的演技獎得主。之後更在88歲時憑《金錢世界》淋漓盡致的精彩演出再度入圍,刷新了奧斯卡最年長提名者的紀錄,也是唯一能打破自己先前所創下的紀錄之人。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

《金錢世界》原本的男主角為影帝凱文史貝西(Kevin Spacey),但因涉嫌「MeToo」醜聞案件而被換角,由克里斯多夫普拉瑪臨時接下大任。他在短短時間消化人物角色,上陣拍攝九天就交出超水準的表演,以充滿爭議的美國石油大亨保羅蓋提(Jean Paul Getty)角色入圍奧斯卡最佳男配角提名,再創奇蹟,普拉瑪精準演出「最吝嗇的有錢人」視錢如命的冷酷高傲模樣,呈現富豪「有錢人想的和你不一樣」的真實人性轉折,也被影迷奉為超狂神救援。

幽默風趣的克里斯多夫普拉瑪曾打趣說:「當時只希望我的記憶力還管用,要很快把台詞記下來。」在獲知入圍消息時,普拉瑪更興奮表示:「我很高興能獲得提名,雖然完全意想不到,但是非常心滿意足,一切都發生得太快了,我到現在仍有點吃驚,也很興奮。」

縱橫影壇近60年的克里斯多夫普拉瑪,戲路寬廣,溫和、冷酷、慈祥、神秘等各種角色都難不倒他,在《星艦迷航記》、《似曾相識》、《黑潮麥爾坎》、《未來總動員》、《帕納大師的魔幻冒險》、《驚爆內幕》、《美麗境界》及《跳越時空的情書》(改編自韓國電影《觸不到的戀人》)等經典電影展現精湛生動的演技;而在《臥底》、《國家寶藏》及《鋒迴路轉》等片,也都可以看到克里斯多夫普拉瑪的身影。

克里斯多夫普拉瑪演戲自帶優雅氣質,能將每個截然不同的角色詮釋出嶄新的生命。他在《新手人生》中飾演一位75歲才解放壓抑多年的自我,向兒子伊旺麥奎格(Ewan Gordon McGregor)出櫃的同志爸爸,並以懵懂開放的初學者心態,重新適應與體驗同志生活,勇於享受戀情的滋潤,即使過世後也繼續激勵兒子面對艱難的親密關係。普拉瑪的精準演技獲得廣大迴響,得到奧斯卡與金球獎最佳男配角獎,及美國演員公會獎、英國電影學院獎的肯定。

在美國版的《龍紋身的女孩》中,克里斯多夫普拉飾演的亨利范耶爾,則是推動男女主角調查40年前少女消失案件的發起者。帥氣優雅的他,還在《為愛起程》飾演大文豪托爾斯泰(Leo Tolstoy)。

音調低沉厚實的克里斯多夫普拉瑪也發揮聲音演技,幫卡通《天外奇蹟》、《美國鼠譚》、《小錫兵》等動畫片配音。他的迷人聲嗓更擔任《傳奇的誕生:亂世佳人》、《種樹的牧羊人》等紀錄片或短片的旁白,替影片增色不少。他替美國與香港合製的動畫電影《Heroes of the Golden Masks》配音目前尚未公開,這應該是他生前的最後遺作了。

克里斯多夫普拉瑪與茱莉安德魯斯(Julie Andrews)在《真善美》經典傳奇的演出,更超越並取代了原本劇場版的範本,成為電影史上的典範,2001年兩人二度合作,演出電視電影《金池塘》。2015年《真善美》滿50周年,兩人再度合體慶祝本片。女歌手女神卡卡(Lady Gaga)也在奧斯卡頒獎典禮演唱《真善美》組曲,向電影及頒獎人茱莉安德魯斯致敬。

當時普拉瑪也有受邀出席,卻拒絕這項邀請,因為他認為這是對茱莉安德魯斯的致意。「我因為私人因素而無法前往,而且我也不想去。這是真正對茱莉安的致敬,這是她的電影。」並表示如果自己出現反而會顯得格格不入。為人處世分寸拿捏有度,展現紳士風度。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 克里斯多夫普拉瑪、茱莉安德魯斯

克里斯多夫普拉瑪一直醉心於表演與演戲,認為人氣與名氣並不是最重要的東西,非常享受單純的演戲生活。「天啊!當個巨星一定非常辛苦、非常受限。感謝老天,我不是位超級巨星。」他也曾透露自己對工作的熱情:「世上有太多人對自己的太多事不滿。然後他們退休,變得像顆蔬菜般麻木。我想任何領域的人退休後都就像死了一樣,所以我決定自己要繼續拼命工作。」

除了克里斯多夫普拉瑪,曾演出《大陰謀》、《中途島》、《華爾街》及《黑色豪門企業》的哈爾霍布魯克(Hal Holbrook),以及曾在1960年代主演《泰山》、《追追追》系列電影的麥克亨利(Mike Henry)的資深影星,都在剛邁入2021年就已經相繼過世,離開熱愛的演藝工作。這些資深演員們無論是主演或配角都能稱職的詮釋角色的靈魂,再也看不到他們精湛的演技,也讓影迷深感不捨。

