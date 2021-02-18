太陽眼鏡的英文除了sunglasses，還有一個更新潮的說法
我們想讓你知道的是
基本上母語人士比較常講shades，聽起來比較新潮和時髦，尤其要指造型比較酷、時尚的墨鏡時，大家都會講shades喔。已經比較少人說sunglasses啦，講sunglasses反而聽起來有點老派。
夏天時太陽好大，需要一副「太陽眼鏡」！說到「太陽眼鏡」，大家知道英文怎麼說嗎？你可能會想說：太小看我了吧！不就是sunglasses嗎？哼哼，其實還有一個更新潮的說法，你一定沒聽過！一起來看到底是哪個字吧！
- shades
標題直接公布解答啦，就是shades！單數shade是名詞「陰影、陰影處、陰涼處」的意思，而複數shades就變成「太陽眼鏡、墨鏡」囉！要記得，跟sunglasses一樣，這單字都會用複數，因為有兩隻眼睛、兩個鏡片喔。
那知道你一定會想問，shades跟sunglasses意思差在哪裡？其實意思一模一樣啦！都是「太陽眼鏡、墨鏡」的意思，但shades是比較口語的非正式說法喔。
不過偷偷告訴大家，基本上母語人士比較常講shades，聽起來比較新潮和時髦，尤其要指造型比較酷、時尚的墨鏡時，大家都會講shades喔。已經比較少人說sunglasses啦，講sunglasses反而聽起來有點老派。
販售太陽眼鏡、墨鏡的國外購物網站上，也常常會使用shades這個字喔，來看下面的圖片就知道啦！
Shades也可以搭配a pair of這個量詞，a pair of shades就是「一副墨鏡」喔，來看幾個例句。
Jason wore a stylish pair of shades today, pretending to be cool.（Jason今天戴了一副有型的墨鏡，想要裝酷。）
Stef bought Joyce a pair of shades as a birthday present, but she doesn't seem to like them.（Stef買了一副墨鏡給Joyce當她的生日禮物，但她似乎不喜歡。）
- throw shade
再來介紹一個相關的片語用法，叫做throw shade (on/at someone)，字面上是「丟出陰影」，可以聯想就是意旨「公開地批評某人」，這也是近幾年流行起來的用法喔。韋氏字典的解釋是「to express contempt or disrespect for someone publicly especially by subtle or indirect insults or criticisms」，意思就是「公開對某人表達輕視或不尊重，特別是用比較隱晦的方式羞辱或批評」。來看看怎麼用：
Alice threw shade at Charles because she thinks he has bad taste in clothes.（Alice公開批評Charles，因為她覺得他穿著品味很差。）
Ray was so pissed when he found out that his best friend threw shade on him.（Ray發現他最好的朋友公開批評他的時候，整個人超火大的。）
- the shade
接下來是很有趣的用法喔，我們從throw shade這個片語知道，shade可以當成名詞，就是代表「不那麼直接、隱晦的批評或諷刺」。現在很流行用The shade!或者Shade!表達「酸人耶、很酸喔！」這種語氣，跟朋友們聊天的時候可能會有以下的對話：
Stephie: Wow, those nails! Did your sister do your nails?（哇，妳的指甲！妳姊幫妳做的嗎？）
Joyce: Ha-ha, no. Why do you think that? She knows nothing about acrylic nails.（哈哈，不是啦。怎麼會這樣猜？她根本不會做水晶甲。）
Stephie: Exactly. That’s why I thought it was her.（對呀。所以我才猜是她做的。）
Anna: Woah! The shade!（哇！很酸捏！）
是不是很有趣又好用？趕快把這個潮到不行的用法學起來！
- shady
另外，shade這個字的形容詞是shady，可以指「陰涼的、陰暗的」，例如：
My wealthy friend just bought a three-story house with a nice and shady garden. How nice!（我有錢的朋友剛買了一棟三層樓的透天厝，還有漂亮又涼爽的花園。真好！）
這單字另一個意思是比較負面的「可疑的、陰險的、不老實的」，例如：
Don’t trust Jacob; he seems to be a shady character.（別相信Jacob；他感覺是個陰險的角色。）
或者想罵別人「很壞、很陰險」，就有可能會這樣用：
A: Cara said I’m her bestie but spoke ill of me behind my back!（Cara說我是她的閨密，結果竟然在我背後說我壞話！）
B: Shady b***h!（陰險的賤人！）
這篇專欄是不是超充實的呢？我們除了學到「太陽眼鏡」時尚的英文說法shades，還學到了相關字詞，throw shade指「公開（以隱諱、不直接的方式）批評別人」，說別人「很酸」，可以直接用the shade或shade表達。還有形容別人「陰險、不老實」可以用shady這個字。你都會了嗎？下次和外國朋友聊天，也可以把這些單字應用進去，包準讓他們對你英文程度大感驚豔！
本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【我的美國同事最愛講】「太陽眼鏡」英文只會說sunglasses就遜掉了！〉為題發表
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航