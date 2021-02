太陽眼鏡的英文除了sunglasses，還有一個更新潮的說法

夏天時太陽好大,需要一副「太陽眼鏡」!說到「太陽眼鏡」,大家知道英文怎麼說嗎?你可能會想說:太小看我了吧!不就是sunglasses嗎?哼哼,其實還有一個更新潮的說法,你一定沒聽過!一起來看到底是哪個字吧!

shades

標題直接公布解答啦,就是shades!單數shade是名詞「陰影、陰影處、陰涼處」的意思,而複數shades就變成「太陽眼鏡、墨鏡」囉!要記得,跟sunglasses一樣,這單字都會用複數,因為有兩隻眼睛、兩個鏡片喔。

那知道你一定會想問,shades跟sunglasses意思差在哪裡?其實意思一模一樣啦!都是「太陽眼鏡、墨鏡」的意思,但shades是比較口語的非正式說法喔。

不過偷偷告訴大家,基本上母語人士比較常講shades,聽起來比較新潮和時髦,尤其要指造型比較酷、時尚的墨鏡時,大家都會講shades喔。已經比較少人說sunglasses啦,講sunglasses反而聽起來有點老派。

販售太陽眼鏡、墨鏡的國外購物網站上,也常常會使用shades這個字喔,來看下面的圖片就知道啦!

Shades也可以搭配a pair of這個量詞,a pair of shades就是「一副墨鏡」喔,來看幾個例句。

Jason wore a stylish pair of shades today, pretending to be cool.(Jason今天戴了一副有型的墨鏡,想要裝酷。)

Stef bought Joyce a pair of shades as a birthday present, but she doesn't seem to like them.(Stef買了一副墨鏡給Joyce當她的生日禮物,但她似乎不喜歡。)

throw shade

再來介紹一個相關的片語用法,叫做throw shade (on/at someone),字面上是「丟出陰影」,可以聯想就是意旨「公開地批評某人」,這也是近幾年流行起來的用法喔。韋氏字典的解釋是「to express contempt or disrespect for someone publicly especially by subtle or indirect insults or criticisms」,意思就是「公開對某人表達輕視或不尊重,特別是用比較隱晦的方式羞辱或批評」。來看看怎麼用:

Alice threw shade at Charles because she thinks he has bad taste in clothes.(Alice公開批評Charles,因為她覺得他穿著品味很差。)

Ray was so pissed when he found out that his best friend threw shade on him.(Ray發現他最好的朋友公開批評他的時候,整個人超火大的。)

the shade

接下來是很有趣的用法喔,我們從throw shade這個片語知道,shade可以當成名詞,就是代表「不那麼直接、隱晦的批評或諷刺」。現在很流行用The shade!或者Shade!表達「酸人耶、很酸喔!」這種語氣,跟朋友們聊天的時候可能會有以下的對話:

Stephie: Wow, those nails! Did your sister do your nails?(哇,妳的指甲!妳姊幫妳做的嗎?)

Joyce: Ha-ha, no. Why do you think that? She knows nothing about acrylic nails.(哈哈,不是啦。怎麼會這樣猜?她根本不會做水晶甲。)

Stephie: Exactly. That’s why I thought it was her.(對呀。所以我才猜是她做的。)

Anna: Woah! The shade!(哇!很酸捏!)

是不是很有趣又好用?趕快把這個潮到不行的用法學起來!

shady

另外,shade這個字的形容詞是shady,可以指「陰涼的、陰暗的」,例如:

My wealthy friend just bought a three-story house with a nice and shady garden. How nice!(我有錢的朋友剛買了一棟三層樓的透天厝,還有漂亮又涼爽的花園。真好!)

這單字另一個意思是比較負面的「可疑的、陰險的、不老實的」,例如:

Don’t trust Jacob; he seems to be a shady character.(別相信Jacob;他感覺是個陰險的角色。)

或者想罵別人「很壞、很陰險」,就有可能會這樣用:

A: Cara said I’m her bestie but spoke ill of me behind my back!(Cara說我是她的閨密,結果竟然在我背後說我壞話!)

B: Shady b***h!(陰險的賤人!)

這篇專欄是不是超充實的呢?我們除了學到「太陽眼鏡」時尚的英文說法shades,還學到了相關字詞,throw shade指「公開(以隱諱、不直接的方式)批評別人」,說別人「很酸」,可以直接用the shade或shade表達。還有形容別人「陰險、不老實」可以用shady這個字。你都會了嗎?下次和外國朋友聊天,也可以把這些單字應用進去,包準讓他們對你英文程度大感驚豔!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈【我的美國同事最愛講】「太陽眼鏡」英文只會說sunglasses就遜掉了!〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航