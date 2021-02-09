川普留下的「政治遺產」，將造成地緣政治長久且深遠的影響

川普（Donald Trump）執政後期，視政治及經濟制裁為外交及軍事工具，不只對俄羅斯及伊朗等軍事敵對國家使用相關制裁，對歐盟等盟國也展開二級制裁（secondary sanction），處罰不遵守美國制裁與被制裁國進行相關經濟活動的企業。

除此之外，在一些有關地緣政治的基礎建設項目（如天然氣輸送管），美國甚至對盟友也進行制裁。當然，在2020年最引人注意的是，川普對中國一連串的政治經濟制裁。雖然川普於2021年1月下台，但這些制裁將留下地緣政治的深遠影響。

美中貿易紛爭轉變為全面制裁大戰

2020年之前，中美主要的戰場在貿易紛爭，除了針對伊朗及北韓外的二級制裁外，美國自北京天安門六四事件以後，基本上沒有對中國進行直接經濟或政治制裁。

但川普上台後，開始針對中國違反美國對伊朗的禁令及5G科技智慧財產權問題，展開對中興與華為的調查與制裁，之後，美中貿易對中國進口貨品大幅增加關稅，自2020年1月簽署中美貿易協定後，在全球疫情及美國總統大選的混亂狀態下，川普對中國發動了一連串的經濟與政治制裁。

美國在2020年對中國企業及政治人物的制裁，早已超過之前的貿易及5G的紛爭，美國對中國的政治經濟政策已進入地緣政治及國家安全問題，制裁的議題除了原來的高科技轉移外，包括（1）新疆人權；（2）香港政治自治；（3）南海軍事；（4）中國海外社群媒體及統戰；（5）美國資金投資中國軍工產業。

以美中關係而言，2020年在歷史留下的紀錄不只是全球疫情，如果美中地緣政治在拜登（Joe Biden）上任後沒有緩和並持續惡化，2020年將會在歷史上紀錄為中美冷戰元年。

近兩年美國對中國政治經濟制裁大事紀：

7月20日：美國針對新疆維吾爾族人權問題，對相關的企業及個人進行制裁。

7月23日：美國以涉及間諜活動的名義，關閉了中國的休士頓領事館。

8月6日：川普發布行政命令，禁止中國社群媒體應用程式，抖音（TikTok）及微信（WeChat）在美國上架。

8月7日：美國針對《港區國安法》，對香港特首及中國國家領導級別人士，進行制裁。

8月26日：美國針對南海軍事化問題，對中國相關企業進行制裁。

11月13日：針對中國軍工產業資金問題，禁止美國法人及自然人投資軍工關聯的中國企業。

2021年1月6日：美國禁止支付寶等網路支付工具在美國使用。

2021年1月16日：美國將中國海洋石油集團公司及小米加入中國軍工相關企業名單，禁止美國人民及機構股票及債券投資。

美國對中國制裁命令的發布日期多在2020年下半年總統大選競選期間，換言之，川普將反中政令視為美國總統大選的主軸。某種程度上，也顯示對中國的強硬政策反應了美國民意，對美國大眾反應敏感度極高的川普，自然在此議題盡力演出。

不論川普的「美國優先」主義，未來在美國政壇是否能持續留存，就美國對華政策而言，川普的反中政策將會有長期且深遠的影響。

美國對俄羅斯、伊朗、土耳其、北溪二號管使用的經濟制裁

美國在俄羅斯2014年發動克里米亞事件後，歐巴馬（Barack Obama）執政期間與歐盟對此軍事行動，進行嚴厲的經濟制裁，不過川普政權在執政期間，將美國最主要的敵人，從俄羅斯變成了中國。雖然2016年大選期間俄羅斯在網路干預選情，於美國引起軒然大波，但川普政權對俄羅斯的政治及經濟制裁，相對中國可算是小巫見大巫。

另一方面，美國對與俄羅斯相關的能源及軍火貿易的經濟事件，反而相對重視。德國與俄羅斯的北溪天然氣二號管線（Nord Stream 2），美國不但反對，而且進行強力進行經濟制裁。相關制裁的企業不只是俄羅斯的能源相關企業，其中包括參與建設輸送管線工程的歐洲企業。

2020年12月，川普對土耳其購買俄羅斯S-400反飛彈軍事設施，發動制裁。此事件固然影響美國軍事設備的資訊安全問題，但美國軍火產業的商業利益，也是極具商人特色的川普政權重視的原因之一。

川普上台後，推翻了歐巴馬對伊朗的限核協議，並對伊朗進行全面性經濟制裁。最重要的是，歐盟在伊朗限核事件與美國不同立場，且宣布歐洲不適用美國對伊朗制裁，但美國對在美國有營運的歐盟企業，祭出二級制裁方式，使得所有歐洲跨國企業皆不得不遵守美國對伊朗的制裁。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

美國制裁對歐盟的影響

在川普「美國優先」背景下，歐盟自然產生極大的憂慮。

西歐各國雖然與美國為軍事盟友，但在政治及經濟上考量上，美歐經常會有利益衝突。例如，歐洲（尤其是德國）與俄羅斯、土耳其的經貿關係十分密切，美國對俄羅斯及土耳其的經濟制裁，將限制歐盟與這兩個國家的經濟往來，但美國與俄羅斯及土耳其經濟貿易上，互動相對沒這麼大。

在能源供給上，俄羅斯與伊朗皆為石油輸出國，美國對俄羅斯及伊朗經濟制裁，反而有利美國能源輸出競爭。這些經濟利益衝突皆使得美國單方面在使用制裁手段時，影響到歐盟的經濟利益。

在北溪二號管建設議題上，美國不只對俄羅斯企業進行制裁，所有參與管線建設的歐洲企業也列為制裁對象。換言之，美國對北溪二號管的制裁等於介入德國及歐盟的內政。

美國退出伊朗禁核協議並對伊朗進行制裁一事，最能表現歐洲在美國一意孤行的窘態。歐盟在美國制裁伊朗之後，明確宣示歐洲企業不適用美國制裁，但所有歐洲大型企業皆懼怕被美國視為違反二級制裁的第三方，必須遵守美國單方面實施的伊朗經濟制裁。

此外，歐盟為規避美元匯兌系統，成立的Instex匯兌系統與伊朗獨立進行商品匯兌。美國也威脅將對參與Instex的成員進行制裁。

在中美貿易及地緣政治衝突事件上，歐洲除了在人權議題與美國同步外，其他如5G華為電信設施，及南海軍事議題上皆與美國利益有所分歧，以德法等歐陸國家而言，俄羅斯是歐盟最重要的國家安全威脅，中國是經濟貿易夥伴。

不同於美國視中國崛起為軍事威脅，歐洲多著眼於中國的經濟利益。此外，歐洲重視的氣候變遷議題，必須與中國合作，川普執政首先退出《巴黎氣候協議》，無視歐洲的不滿。無怪乎法國總統馬克宏（馬克宏）大聲疾呼歐洲政策獨立性。這也是為什麼中國與歐洲在2020年結束前要簽署《歐中投資協定》（Comprehensive Agreement on Investment）.

結論

美國近來大量的實施政治經濟制裁，不但對被制裁國家造成巨大影響，其他關聯國家的政治經濟活動也被二級制裁限制。這種單邊主義的制裁，已被歐盟及中國視為嚴重干涉國家主權的工具，必須對其採取反制。

在匯兌系統上，中國、俄羅斯、歐盟都正在積極發展非美元的匯兌系統，未來將很可能降低美元SWIFT系統的控制力。此外，排除美國的貿易協議也陸續簽署。這皆顯示川普的「美國優先」政策及經濟制裁軍事化，在短期內可能有一定的效果，但長期而言，美元及美國貿易影響力可能會因此而降低。

拜登上台後，原先對中國的強硬政策應不會有太大的改變，但將轉向於多邊主義及盟友共同行動。

而川普單邊主義造成盟友的不信任感，拜登則需加強力道才能讓其逐漸消失。猶如拜登政府國務卿布林肯（Antony Blinken）表示的意見一般，他同意川普對中國的強硬態度，但在手段上還須有所調整。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航