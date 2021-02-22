《健康不平等》：比起最低層的窮人，金字塔頂端的富人能多活10至15年

文：山卓．格列亞

1863年時，美國南北戰爭如火如荼，國會通過了《徵兵法案》，這是美國史上聯邦政府首度徵兵。每一位20至45歲的男性公民都符合徵兵資格。

事實上，強迫徵兵引起極大爭議，還引發當年的紐約徵兵暴動，造成紐約市有史以來破壞力最大的騷動。民眾對《徵兵法案》如此不滿，全都是當中有一項特別條款：只要繳交300美元，就有權可以拒絕徵召。如此一來，示威者難免感到南北戰爭是「富人叫陣，窮人打仗」，於是怒不可遏。

他們許多是經濟弱勢的愛爾蘭移民，沒有錢能躲過兵役。南方邦聯的軍隊成員也受到經濟不平等所影響：只要交出20名在田裡工作的奴隸，個人就可以免除上戰場的義務。

引用這段戲劇性的歷史，是為了說明一點：金錢買得到健康。在南北戰爭中，超過60萬名士兵陣亡，原因包含戰死、意外事故、飢餓與疾病。只要有金錢跟財富，保證不用當兵，有錢人得以逃離戰爭的危險。由此可見，人身安全與福祉都是跟著財富而來。

在美國內戰時期，這個殘酷的現實於南方更是表露無遺。那些處於經濟梯度底層的黑奴，不僅每天要承受奴隸主的暴力相向，還被社會體制所壓迫，因為它只是用來確保莊園主人與貴族的財富與舒適生活。由此可知，就算全國上下陷入危機，南北雙方都亟須軍力，金錢還是可以變成防護罩，讓富人避開一般百姓所面臨的危險。

如何用錢幫助窮人

透過《徵兵法案》，我們看到金錢如何形塑健康，也了解到聯邦政府可以決定誰是受益者。在南北戰爭期間，徵兵政策提供了機會，讓那些本來就很健康的人花錢買到更安康的生活。今日有許多政策也足以說明，政府如何運用金錢與健康的連結，以改善社會環境。

美國政府推出「低收入家庭福利優惠」（EITC），它是一項所得稅補助，以減輕低收入勞工的稅務負擔。根據薪資收入，勞工可以得到一定比例的補助，但金額有上限，而補助比例和上限都根據家庭人數來計算，有孩童的家庭可獲得更多補助。

福利優惠實施後，許多社會健康指數都進步了，特別對產婦與嬰兒。研究人員在2009年發現，每次福利優惠的額度提高10％，每10萬人的嬰兒死亡率便下降23.2人。補助提高後，嬰兒低出生體重的比例也降低了。由此可知，只要把現金挹注到低收入家庭多的貧困地區，就能改善居民的健康。

透過《徵兵法案》，富人可以花錢買到保護傘，以對抗環境與疾病的威脅；而在福利優惠的協助下，缺乏財產保護的人們，所須面對的困境會減少許多。無論是在戰時買到人身安全，或是改善弱勢母親的生產條件，這兩項政策都點出一個核心事實：金錢與健康的關係非常緊密，可說孟不離焦，焦不離孟。

那麼，財富如何改善健康？不用說，有錢人確實比窮人負擔得起更好的健康照護，但金錢所買到的是健康途徑，也就是說，富人更容易取得對健康有益的條件。

從教育問題來看，美國的公立教育體系非常不平等，公立學校大部分的經費來自於地方收取的財產稅。

也就是說，有錢的地區負擔得起更多給公立學校的經費，而經濟條件差的地方，學校資源就少很多。前一章討論過，教育對健康有巨大的影響，我們做的決定、能獲得怎樣的工作以及能活多久，都取決於自身接受的教育。

其他促進健康的資源也可以花錢買到：更好的食物、更好的鄰里、政治影響力，還有最重要的──心靈的平靜。有錢的話，就可以修補被路樹砸壞的屋頂；有錢的話，就負擔得起日間托育，更有餘裕把孩子養大。如果工作壓力太大，需要休息調養身心，只要有足夠的存款，就可以放長假。金錢的好處真多，林林總總加起來，就能帶來更健康的人生。

因貧致病，因病致貧

另一方面，貧困會如何危害健康呢？沒有錢，就無法住在安全的社區、擁有體面的屋子、享用高品質的食物、接受良好教育並長壽終老。城市研究所（The Urban Institute）發現，經濟情況越差，擁有的社會資源就更少。沒有錢，我們就不敢請病假或放假休息，無法繳交豐厚的退休提撥金，退休金也就不多。

我們居住的地區不會有乾淨人行道、翠綠的公園、兒童遊樂場以及圖書館。最終，我們就不可能擁有非常良好的健康狀況。對個人來說，這些資源被剝奪，會導致生活困難重重。

就整體來看，這些缺失會導致弱勢族群的環境持續惡化，更多人受到影響，甚至禍延下一代。舉例而言，住在低收入地區，就不太可能找到提供營養食物的餐飲店。

這種地方被戲稱為「食物沙漠」，社區周圍只有販賣便宜、不健康食物的商家。

還有一種地區被稱為「食物沼澤」，速食店一家一家開，造成居民的肥胖問題。

因為治安問題，低收入區的居民也不愛去運動，使肥胖問題更加惡化。

種種負面因素加起來，低收入民眾難以過得健康，這種現象令人感到遺憾又沉痛。受限於結構性因素，他們所生活的地區很難取得健康食物。從統計數字來看，他們所受的教育明顯不足，又因肥胖而容易罹患各種慢性病，每天還可能要面對種族歧視──夠悲慘了吧！種族歧視的殺傷力更大，因為經濟上的劣勢與種族問題息息相關，兩者交互作用。

2016年，美國有22％的黑人與20％的拉美裔人生活在貧窮線以下，相比之下白人只9％。教育程度低、缺乏醫療保險以及居住在低收入區，這些劣勢都會造成財務不穩定，而黑人與拉美裔人很容易就具備其中一項。

在經濟繁榮的大旗下，貧富差距日益增大，有錢人有更多條件能維持健康，沒錢的人卻得不到相關資源。今日在美國，比起最低層1％的窮人，金字塔頂端1％的富人能多活10至15年。整體經濟沿著這個趨勢發展，財富日漸集中於最高階層的那群人。

在2013年，全美有76％的家庭，他們的財產掌握在金字塔頂端那10％的人手中。2015年，41％的美國家庭（共5000萬名美國人），他們的總退休儲蓄共計49億美元，這數字等同於前100位執行長的退休儲蓄總和。貧富差距如此嚴重，但我們要特別留意，在談論經濟不平等如何損害健康時，

我們所指稱的受害者，不限於一般所謂的「窮人」。對許多人而言，「窮人」是無家可歸和非常貧困的人，也就是被歸在社會邊緣的那群人。然而，不平等不只影響到社會邊緣人，其影響觸及每一個人，這就是美國人的現實生活。

近幾十年來，美國人的工時比大多數工業化國家的工人更長，但收入位居後段、占比約50％的美國勞工，其稅前所得實質上並未增加。

所以談論經濟不平等時，我們所談論的對象，是每天所見之人的其中一半，當中會有朋友、家人、鄰居，甚至是我們自己。雖然本書核心焦點是美國社會的健康，但要記得，不管在世界上哪個地區，金錢與健康的關係都同樣密切。2016年，聯合國兒童基金會提出的報告清楚指出，從全球經濟的角度來看，如果孩童出生在家庭收入居於底層20％的家庭，比起出生在頂層20％的家庭，死亡機會將高達兩倍。

相關書摘 ►《健康不平等》：肥胖、成癮不全是個人問題，也不是一種「個人選擇」

書籍介紹

本文摘錄自《健康不平等：工作、居住地、教育環境以及人際關係如何影響你我的健康》，時報文化出版

作者：山卓．格列亞

譯者：廖偉翔、楊元傑

民眾之所以會忽略環境對健康的影響，是因為堅信「健康純粹是個人問題」，但結果整個國家的醫療支出越來越高，但是全體人民沒有變得更健康。臺灣每年花五千四百億的醫療健康經費，97％都花在治病，只有3％在預防；癌症、糖尿病、憂鬱症對國人的威脅越來越高。

尤其在2020年，新冠肺炎重創全球，世人更加體認到，健康狀況取決於眾多外部因素，沒人可以獨善其身。必須先改變觀念，才能知道如何談論健康、改善健康。作者格利亞教授目前是波士頓大學公衛學院院長，為了讓民眾重新理解這個議題，他列出二十個主題，包括經濟、政治、社會、環境以及大眾心理。

透過各章生動、簡明的例證與說明，作者希望讀者體認到，所謂的健康人生，是活在低風險、支持功能完整的社會環境，並且有機會發揮自己的人生潛能。本書也提醒我們，在疾病肆虐、人與人依存度越來越高的今日，不論我們身處何處，其實都屬於「健康的共同體」。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航