從曹丕或儒家的觀點來看，蔣月惠的內在生命早已「不朽」

其實最近不應該寫太多文章，因為事情頗多也頗忙，再者寫文章對我而言也頗耗心神，雖然沒什麼人會想看落落長的文章，有些人甚至叫我寫短一點。只能說身為文學人，文字的深度沉思亦能從其架構中堆築起來，心中時而有感仍要為自己而紀錄。

最近的課堂進度上到曹丕的《典論・論文》一課，這課的前半段較無太多亮點，但其實我很喜歡曹丕在後半段的內容，尤其是這一段：

蓋文章經國之大業，不朽之盛事。年壽有時而盡，榮樂止乎其身。二者必至之常期，未若文章之無窮。是以古之作者，寄身於翰墨，見意於篇籍，不假良史之辭，不託飛馳之勢，而聲名自傳於後。故西伯幽而演《易》，周旦顯而制《禮》；不以隱約而弗務，不以康樂而加思。夫然，則古人賤尺璧而重寸陰，懼乎時之過已。而人多不強力，貧賤則懾於飢寒，富貴則流於逸樂，遂營目前之務，而遺千載之功。日月逝於上，體貌衰於下，忽然與萬物遷化，斯志士之大痛也！融等已逝，唯幹著論，成一家言。

他的大意簡單說即是期勉大家不要浪費時間，尤其身為文人更應該立言傳世以建立自己的價值，既有文人的浪漫情懷，又有士大夫積極用世的心切。曹丕這一段寫得其實很美，又很好懂，自我激勵又能感受到期待生命的厚重，老實說我很真的很喜歡。

曹魏時期當官開始道德解放，如何影響了文學？

但是談到這裡，還是要先釐清一個問題，就是漢朝自董仲舒倡議武帝罷黜百家、獨尊儒術以來，一直到晉朝藉由禮教殺人這段期間，中間的魏朝拋棄漢儒厚重的道德包袱，但又未陷入晉朝文人汲取道家過度的遁世虛無，三曹父子和建安七子在這之間處於剛剛好的狀態。

上面可能說得有些深，我舉例白話的故事，就是曹操當時為了取得天下英才來為他效力時，曾經寫過一篇很有名的文章〈求賢令〉，哪怕你是小人或不孝之人，只要你有能力都歡迎投靠他。對照現今為官者不見得高尚，或許覺得曹操此舉沒什麼，但其實這是一個開創性的突破，因為儒家思想自漢武帝以來被重視，士人儒者的道德自許更是重要。例如自漢武帝以來所實施的「薦舉孝廉制」，意謂只要你的道德品性受到認可，夠孝順或廉潔就能從最底層被直升拉拔當官，所以在公部門做事就是要和道德緊緊綁在一起。

承上，所以從曹操開始以來，「道德」和「當官」開始就變成兩回事，因為他就是只想要有能力的人，即便道德受人尊崇但卻是個草包的話，曹操是不甩的。所以這時期當官開始道德解放，而這風氣多少也連帶影響了文學，文學也慢慢從道德解放，曹丕的文學價值觀亦建立於此。故而曹丕以前的文學評論都是建立在「談道德」、「談個人意志」，到了曹丕才是第一個真正在文學評論中「談文學」，在他們這群人的文章裡面不甩道德性論述，故而曹丕才被譽為是「中國文學批評之祖」。

三曹父子和建安七子雖然擺脫儒家的道德包袱來寫文學，但是他們並沒有完全拋棄儒家的積極用世，所以他們期待能為國家和社會建功立業，也期許追求個人價值，畢竟前面也經歷了這麼久的亂世。所以劉勰在《文心雕龍・時序》才會說：「志深而筆長，梗概而多氣。」但因為此時還未像後續如竹林七賢的過度隱世，我們姑且只能說這只是第一階段的道德解放，竹林七賢又算是更上一層的大解放。

儒家與曹丕所說的「立言不朽」有何相似之處？

儒家喜歡談君子，也希望君子透過「立德、立功、立言」來讓自己「不朽」，對照曹丕《典論・論文》所談的「不朽」而言，其實有一半是相同。雖然儒家談的立言不朽是指道德哲學（仁），曹丕談的立言不朽是指文學面，但兩者其實談的都是自我價值的提升和積極進取的用世之心。

人從來都不是個體動物，再怎麼孤獨的人也都要去融入社會和他人互動，但在這過程中你想用什麼樣的角色和定位去走入，儒家提供了很理想的方向，即是「仁」。每次在課堂中談到相關概念時，我一定要抽幾個學生來回答「何謂『仁』」，學生當然多少有一些概念，但我通常會窮追不捨地要他們再說具體一點，並且慢慢引導他們說出較理想的答案，這個具體和理想當然沒有標準答案，但卻也沒有人可以講到我滿意的答案。

何謂「仁」？我會說：「當你有多餘的資源或能力時，你能對那些資源或能力比較不足的人提供幫助，你不會存有私心，你的想法和考量會以公眾為優先，心中對弱勢族群或少數群體產生憐憫關愛之心。」如果說孫中山先生所提的「天下為公」的立基點在於儒家的「大同」，「大同」的立基點正是「仁」。

寫這篇文章會連結到蔣月惠的《其實我會怕》這本新書，也和上面所提到的觀點有關，前陣子她爆紅又爆黑過，很多人應該對她都很有印象。然而會想要買她的書來看，單純覺得一個縣議員可以把絕大多數的薪水用在幫助弱勢族群，而且可以認真到每天跑去盯著高污染的皮革廠快兩年，把二十幾年來地方政治人物都莫可奈何的皮革廠盯到關廠，即便擋人財路受威脅也要積極作為。這種瘋子的故事真的很吸引我，也因為賣書的版稅也是要被她用作公益，我當然很樂意支持一下。

看書前，會覺得她是瘋子，真的無法理解她的思維；看書後，還是會覺得她是瘋子，但卻能理解她的思維，因為沒人會像她這麼敢。那種對瘋子的理解帶有點不捨、佩服、肯定，不諱言看到她的兒時成長過程時有稍微泛淚，太令人不捨了，因為過去曾經在輔導室歷練過一年行政的緣故，個人認為她的兒時成長很值得當作輔導個案探討，即便用在心理學個案探討也很值得，因為她真的是個令人佩服的瘋子。

Photo Credit: 中央社

看她在媒體上的不羈言行，其實她的經歷和生命史很有料，我指的是「生命的厚度」，世上應該很難找到像她這樣特質的人吧。然而，不論她對弱勢或社會的作為是想為社會付出或證明自我價值，不變的是她在外人眼中就算是個平凡大媽，但是她的內在生命早已「不朽」，一種歷劫過後而昇華的不朽，不論從曹丕或儒家的觀點來看都是如此。她「真」到讓人難以理解，真到時常表現出看似荒謬的言行，但那就是一種作為上的初心，真到像兒童那樣表現的童心。明代思想家李贄曾經提出的「童心說」最能說明這個狀況：

夫童心者，絕假純真，最初一念之本心也。

套句蔣月惠的觀點：「台灣人愛聽謊話、幹話、笑話、讚美的話，就是不愛聽真話。（略意）」是不是突然有種豁然開朗的感覺，突然想到朋友問我一些很荒謬的假設問題時，我都會很認真地回答並理性分析，這時朋友就會開玩笑說：「你幹嘛這麼認真！」老實說我之前沒注意過自己這樣的狀況，我當然有時候也會講幹話和玩笑話，也不是想要說自己好像他們，但我卻發現這個我從來沒仔細觀察過的社會潛規則：

太認真反而被看作是反常的。

最近在二輪戲院又看了《私人戰爭》（A Private War）這部片，這部片是以戰地記者瑪莉・柯文（Marie Catherine Colvin）的真實故事為背景的傳記電影，而這應該是我這好一陣子以來看過最沉重的電影，看到都不禁泛淚。《私人戰爭》的場景不斷穿梭在戰場，不論是阿富汗、伊拉克、利比亞等，畫面呈現的都是平民百姓受到戰爭迫害的故事，因為畫面呈現很多慘烈的戰爭狀況，在電影院裡面觀看時真的很沉重。

片名如此稱呼也是因為主角瑪莉不斷經歷這種煎熬的場景，即便已經得到「創傷後壓力症候群」，但她仍然勇赴前線採訪紀錄，她面對的不僅是眼前看到的戰爭，也包括她自己內心的戰爭。人性的偏激、貪婪和慾望，往往也是極端份子和當權者發動戰爭及製造衝突的原因，而瑪莉和這些人正好形成很大的落差。

或許也像瑪莉的主管所說：「正常人不會想接這份工作。」瑪莉也確實是個奇怪的人，或許這也是她尋求存在價值的方式，也有可能不是，所以她選擇不斷歷劫和掙扎，不斷地鬼打牆。但不變的是她每到戰場時都想要為人民紀錄所經歷的故事，甚至為他們傷心落淚，回來後又要不斷面對內心巨大的創傷夢魘。最後她在敘利亞內戰中，得知阿薩德政權會攻擊平民和記者，正當砲火來襲而所有人準備撤離時，瑪莉堅持回到最前線，她說：「還有兩萬八千人困在那裡，他要回去把這裡的事情報導給大家知道。（略意）」然而她這一回去，卻也抵達了命運終點站。

子曰：「志士仁人，無求生以害仁，有殺身以成仁。」

（孔子說：「志士仁人中，沒有貪生怕死出賣正義的人，卻有捨生忘死維護正義的人。」）

很沉重卻也很好看的一部影片，而瑪莉也用行動體現了儒家的「仁」，也用記者的專業來見證自我的「不朽」。然而瑪莉・柯文（Marie Catherine Colvin）這個名字，我想世人是需要記得的，懷念她。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航