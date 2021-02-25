在韓國若沒有13位數的「住民登錄號」，簡直無法當一個正常人

台灣每隔數月或數年，總會興起一陣「個資安全」討論，而個資也在這近幾年來，受到國人的關注，不論是小至日常的問卷調查填寫，大到網路購物與繳交資料等，若是一個不小心，很可能造成我們個資外流風險，而個資外流之損害，想必多數讀者都知其嚴重性。

然而，近年來台灣興起更換「數位身份證」一事，預計將現有的國民紙本身份證，替換成裝有IC晶片的數位身份證，更是激起一陣輿論，而其中最大的論議，就是怕個人資訊外流。

但就目前科技發展走向而言，似乎具有IC晶片的數位身份證，漸成亞洲各國趨勢，如同迄今韓國，國民身份證也已經漸漸走向數位化，只不過其發展過程，並非全由國家主導而成。

韓國國民一出生，馬上就會被政府賦予一組號碼，即所謂的「住民登錄號」（주민등록번호），而這一組字號共有13個數字，前面六個數字為此人出生年月日，後面七個數字則用來區分性別與標示出生地。（註1）

易言之，外人只要得知某人的居民登錄證字號，就可以知道此人幾歲、生日是什麼時候、是男是女，以及在哪裡出生。

而韓國國民的居民登錄證，如同台灣一樣，日常生活經常用到，先不論警察臨檢，首先要求對方即是出示身份證外，諸如人們進行金融交易或登入網站，這組專屬於自身的號碼，更是不可或缺，甚至有些韓國酒吧或網咖，有些店家為求簡便，不看登門顧客的身份證，直接問起對方居民登錄證字號，就可判斷此對方是否成年。

說到這，也就讓我想起多年留學韓國生活，外國人在異鄉生活，本是辛苦，但若是生活在韓國，若沒有拿到這組「外國人登錄證（字號）」（외국인등록증，同樣是13碼，前六碼同是標示出此外國人的出生年月日）的話，生活更是難上加難，別說是去當地銀行開戶存前，甚至連想要買手機、上網購物等一些「實名制」的金融消費，也都不可能。

換句話說，沒有登錄證這一組號碼的話，就無法擁有財產或進行正式規模的金融交易（如銀行轉帳），很難在韓國社會「當一個人」，而上述的情景，對天生已經擁有居民登錄證的韓國人來說，很難想像。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

然而，韓國創立居民登錄證制度，迄今才約五十餘年而已，且之所以會誕生居民登錄證，還跟北韓有所關連——眾所皆知，1968年1月後，韓國境內陸續爆出，北韓掌權者派特工南下搞暗殺與些許武裝挑釁等「國安問題」，如當時欲刺殺朴正熙總統的金新朝（김신조，1942-）的「青瓦台事件」等，就是著名一例。

同時，在韓國三陟郡、蔚珍郡等地，也紛傳出北韓部隊滲透，進行破壞，因此本是出身陸軍少將的朴正熙，當然不會錯過此機會，大肆以「赤色份子」、「北韓南侵」威脅作為大內宣宣傳，進而進行長期極權統治，如作為「中興民族使命」的反共教育、全民教育的《國民教育憲章》（국민교육헌장，1968年12月5日）也是在當年頒布。

而因當時國安問題，讓當地產生了兩個新制度：一是創立了後備軍人制度，讓掌權者能準確掌握國內壯丁數量，充實軍隊實力，好控制「國內外」隨時發生的意外狀況；而另一項，即是此處所言及的，於社會內導入住民登錄制度，控管人民。

易言之，韓國社會在1968年前，是一個沒有居民登錄證的國家，也不存有以單一號碼體系，將以管理全體國民的制度，而當時政府會創造出這樣的制度，乃基於「找出間諜」、「國安問題」為由。

說來也有趣，當時首先拿到居民登錄證的人，是朴正熙與他的妻子陸英修。他們兩人身分證字號的後六碼，分別是「100001」與「200001」，可見登錄字號之「尊貴」。

細觀當時的號碼，比現在少一碼（為12碼）外，且前六碼也非像現今紀錄此人的出生年月日，而是登錄此人大致居住區域，若我們以朴正熙身分證字號「110101-100001」為例，前面兩碼11為首爾，接著的01為鐘路區，後面的01為紫霞洞（現為清雲洞），而後面六組的第一碼的意涵與現今相同，同是標示出性別（1為男性、2為女性），而再後面一點的數字，則是指該地區登錄居民先後順序。

因故，朴正熙的「110101-10000」居民登錄證字號，並非意指他在1911年1月1日出生（註2），而是指「居住在首爾市鐘路區紫霞洞，並且在該區域，為第一個進行居民登錄的男性」，反之，第一位登錄的女性，則是他的妻子陸英修的「200001」了。（註3）

當然，當時朴正熙所推出的居民登錄證，也引起在野黨或民眾耳語，認為當權者過度控管人民，恐有人權侵害之嫌，而目前大家看到的韓國13碼居民登錄證，是從1975年才開始慢慢改進（註4），把早先在身份證標示出「居住地區」等訊息，重新編碼且移到後方數字，而前面一組則變成單純記載此人出生年月日。

最近韓國當地，還傳出在後七碼的第一個數字使用3（男性）和4（女性），來劃分出出生在20世紀與21世紀的國民。

除此之外，不僅是居民登錄證的「字號」，隨著時代改變外，連同居民登錄證的「素材」也不斷進化，如同最初人民所使用「紙質」直式居民登錄證，現在已經換成「塑膠」的橫式居民登錄證了，且這十年來，韓國行政自治部也一直努力，往IC卡的智慧型居民登錄證發展。

而此智慧型居民登錄證，早在1990年代金泳三政府時期，就曾積極推動，但接下來的幾任政府，皆後續無力，現今反倒是由民營、私有大企業（包含三星、SK電信等）主導，推動起「電子居民登錄證聯盟」，讓現今韓國國民的數位身份證漸漸落實，甚至引進更多諸如電子指紋登錄等智慧型判別方式。

今日再回頭看看台灣身份證換發、個資論戰，似乎台灣未來將無可避免地符應時代發展，漸漸走向IC晶片智慧型之趨勢，然而作為人民的公僕，政府官員真的得替大家把好關，讓大家換卡換得心安。

註釋

註1：目前（2021）的中華民國身分證字號，共計有十碼，以一個首字大寫的英文字母（登記戶籍地），與接續的九個阿拉伯數字（只有第一個號碼，1為男性、2為女性意涵較為明顯）所組成。

註2：朴正熙的生日為1917年11月14日。

註3：此軼事，請參閱，吳昌益（오창익），《韓國人不想讓你知道的事》，楊筑鈞譯，台北：馬可孛羅文化，預計2021年3月出版。

註4：韓國住民身份證主要改革共有四次，分別是1968年、1983年、2000年，與2020年。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航