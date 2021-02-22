《健康不平等》：肥胖、成癮不全是個人問題，也不是一種「個人選擇」

文：山卓．格列亞

每天我們都會做出許多影響健康的決定：吃哪些食物、做多久的運動，要不要享受有風險的樂趣，譬如吸菸、飲酒或不安全的性行為。除了日常選擇外，還有一些生命的抉擇會影響多年後的健康情況：和誰結婚、住在哪裡、從事什麼職業，就會影響收入、人際關係以及居住地。在前幾章中也討論到，這些因素都會深深影響我們的健康。

不論是重大的抉擇（配偶）或是日常的選擇（早餐），我們都相信是出於個人的自由意志。我們常常以為，自己的選擇不會受外力所影響，並從無限的選項中找出最滿意的一個。換句話說，吃什麼、是否做運動、選擇誰當人生伴侶，都不是聽從他人的建議。所以大部分人在討論健康時，都相信那與「生活方式」息息相關：只要為自己做出正確的選擇，就可以創造更健康的生活。

但我們做決定時，真的像表面上看起來那樣無拘無束嗎？真的有辦法選擇自己想要的健康生活嗎？為了回答這個問題，我們要請教一位看來與本書毫無關聯的權威。

為何「健康不可控」？

很少人會用引用電影《穿著Prada的惡魔》來說明影響健康的條件。不過，在這部2006年的電影中，有段情節倒是充分掌握到選擇的本質。

劇中的主角安德莉亞是一名想成為記者的社會新鮮人。她看著自己的老闆、令人生畏的時尚雜誌總編米蘭達正在挑選新的衣物穿搭組合。米蘭達非常猶豫，有兩條皮帶看起來一模一樣，她停下來仔細考慮該怎麼選擇。安德莉亞在一旁露出不以為然的表情，她認為米蘭達不需如此掙扎，因為在她看來，那兩個配件幾乎一模一樣。對此米蘭達回應道：

哦，好吧，我懂妳的意思，妳覺得這件事跟妳無關。妳打開衣櫥，挑了那件鬆垮垮的藍色毛衣，也許妳想告訴全世界，不要對自己太嚴格，所以也不在乎要怎麼打扮。 但是妳不知道的是，這件毛衣的顏色不是藍綠色，更不是青金石色，也不單是藍色，而是蔚藍色。妳真是有眼無珠，完全不知道德拉倫塔（Oscar de la Renta）在2002年設計了一系列蔚藍色的禮服。此外，聖羅蘭（Yves Saint Laurent）應該也有設計蔚藍色的軍用夾克。隨即有八位設計師以這個顏色作為服裝系列的主題。 在這之後，蔚藍色的服飾開始出現在百貨公司的櫥窗，然後才擴散到低俗的休閒服飾店。毫無疑問地，妳就是在平價服飾店的清倉拍賣中撈出了這件毛衣。 事實上，蔚藍色所代表的是數百萬美元的投資和無數人的辛苦工作。可笑的是，妳還以為是自己挑了這顏色，而不是受到時尚產業所影響。事實上，妳身上穿的毛衣，就是這個房間裡的人從一堆服飾中為妳挑選出來的。

米蘭達精闢地分析這項日常的個人選擇，以此說明，結構性因素會從各種管道影響我們的決定。這些因素包括個人的經濟和文化條件，以及高層人士所做出的選擇，因為他們有能力塑造這些條件。安德莉亞所選擇的衣服，表面上是出於個人的決定以及想展現的風格，但實際上卻是結構性因素的產物。她的選擇範圍受限於她所處的環境，而環境的特性又取決於她無法控制甚至意識不到的因素。

米蘭達的分析方法可以用來解釋，為什麼我們的健康選項有一定的限制。的確，我們可以選擇食物，不過因為受限於自己的財力以及住家附近的商店，無法樣樣周全。進一步來說，某地區有哪些商店，又端看當地的居住品質和居民收入的多寡，而居民收入又取決於更大的社會經濟因素。不過，這些因素不是我們個人能控制的。

同樣地，唯有住家附近有公園、可行走的街道或體育設施時，我們才能從事休閒活動。此外，一般人的結婚對象，也只能在自己生活環境中所遇到的人去找。

居住地、權力、金錢、政治和人際關係，所有我們在書中討論到的因素，都是影響健康的變數。安德莉亞沒有意識到，原來龐大的結構性因素會影響到自己身上所穿的衣服。我們也常常忽略，結構性因素會左右我們的健康選擇。

所以，我們一定要理解到，受到環境影響，我們的選擇其實有限。若非如此，我們就很容易高估自己創造健康的能力。我們常以為，要不要過健康生活只是個人選擇，完全取決於自己的意志。正是這樣的想法，導致全體的健康難以實現。

肥胖、成癮不全是個人問題

人們在討論健康這個公共議題時，大多不知道個人選擇本來就很有限。為了改善健康狀況，有人絞盡腦汁，也有人花了許多錢，還有更多人寫了大量文章，但這些努力卻只能反映出，我們太強調個人選擇的重要性，因此忽略了更有影響力的環境因素。我們努力的方向之所以有誤，是基於三個錯誤的假設：一、人們大多能自由做選擇。二、所有人都有同樣的健康選項。三、只要擺脫壞習慣擁抱好習慣，就能獲得健康。

因此，社會上才會有那麼多養生書籍、運動影片和新生活建議，要求我們做出更多健康的選擇。我們以為，這些選項通通做到的話，就能實現健康，而不必理會周遭各種環境條件。我們的注意力都集中於培養個人的健康習慣，而忽視了環境條件的影響，造成健康持續惡化下去。

美國的肥胖問題充分顯示環境所造成的有害影響，也證明個人無法憑一己之力改善健康。美國有三分之二的成年人體重過重或肥胖。據估計，為了解決肥胖問題，美國每年花費了1470億至2100億美元的醫療照護費用。

大量證據顯示，肥胖與一系列複雜的環境因素有關，包括貧困、教育品質低落等。過去20年來，餐廳所提供的食物份量也不斷加大。從這些面向來看，肥胖與本書中所討論的其他健康問題很相似。不過，美國人面對這項健康問題時，完全都是從個人角度出發。我們不解決肥胖背後的複雜環境因素，卻只關注個人選擇。社會時不時就要強調，改變個人飲食和運動習慣有多重要，但一開始就忽略了導致肥胖的環境條件。

社會認定個人選擇與意志力就是健康生活的關鍵，政府也跟著推出糟糕的政策，惡化當前的全民健康問題。在前一章我們談到，雷根的政治理念嚴重影響了美國人的健康。他最核心的思想體現在當時政府的反毒政策。該政策強調，個人選擇大於一切，總統夫人南茜更是發起「向毒品說不」運動。在活動影片當中，她直接表明，吸毒與否，是生死交關的問題：「擁抱你的生命，向毒品和酒精說不。」

從這句話的邏輯來看，南茜顯示出社會大眾的基本立場，也就是說，一般人可以選擇或拒絕毒品的誘惑。但事實上，成癮不是一種選擇。

國家藥物濫用研究所（National Institute on Drug Abuse）認為，成癮是一種慢性的腦部疾病。儘管政府資助這項研究，但一般大眾仍然深深相信，成癮就是個人意志的問題：那些人為了冒險享樂，才會無視自己的人身安全。因此，受成癮問題所苦的人，經常被貼上巨大的污名標籤。整個社會都在質疑：什麼樣的人會把自己投入那種險境？當然，這個問題沒什麼道理，就像我們也不會去問，為什麼有人會「選擇」罹患癌症或傳染病。

成癮不僅是因為個人無法成功對藥物「說不」，也有可能是因為受到環境因素所影響。除了個人社經條件所造成的憂鬱狀態，藥廠過度行銷、非法藥物越來越氾濫，都是環境造成的成癮因素。

我們過於強調個人選擇，所以才沒有充分考慮到這些因素，導致成癮問題仍不斷蔓延。甚至有證據表明，「向毒品說不」運動反倒使問題更加嚴重。2008年有研究人員發現，9至18歲的青少年看到反毒影片後，反而更不會拒絕大麻，還會質疑影片的可靠性，不相信大麻有什麼潛在危害。

我們社會太過強調個人選擇，可想而知，在預防槍枝暴力方面也成效不彰。多年來，反對槍枝管制的民眾不斷反駁，槍枝暴力事件純粹都是行兇者的個人問題。

但這種說法只是轉移焦點，而不去探討這些事件背後的真正因素：槍枝氾濫。

近年來，槍枝議題的討論風向已有所轉變，但反動派的論點仍然說服了許多人：「槍不會殺人，是拿槍的人有問題。」社會文化太過強調意志的力量，所以認為個人的影響力大過生活周遭廣泛的環境條件。

的確，如果每個拿槍的人都願意成為負責任的使用者，那麼就沒有人會被子彈所傷。但我們所生活的真實世界並非如此。人類非常容易犯錯，在上億的人口中，總有不少人想要傷害其他同胞，還有許多人不懂得謹慎使用槍枝。面對這些威脅，一般老百姓卻沒有「選擇」的餘地。

由此可知，管制槍枝的道理很簡單，就像強制繫上安全帶，是為了避免在車禍時受傷更重。的確，如果人人都是完美的駕駛，車上甚至可以不需要有這種裝備。

但是開車總有個萬一，為了保護身體安全，繫安全帶就不是個人可以選擇的問題了。

相關書摘 ►《健康不平等》：比起最低層的窮人，金字塔頂端的富人能多活10至15年

書籍介紹

本文摘錄自《健康不平等：工作、居住地、教育環境以及人際關係如何影響你我的健康》，時報文化出版

作者：山卓．格列亞

譯者：廖偉翔、楊元傑

民眾之所以會忽略環境對健康的影響，是因為堅信「健康純粹是個人問題」，但結果整個國家的醫療支出越來越高，但是全體人民沒有變得更健康。臺灣每年花五千四百億的醫療健康經費，97％都花在治病，只有3％在預防；癌症、糖尿病、憂鬱症對國人的威脅越來越高。

尤其在2020年，新冠肺炎重創全球，世人更加體認到，健康狀況取決於眾多外部因素，沒人可以獨善其身。必須先改變觀念，才能知道如何談論健康、改善健康。作者格利亞教授目前是波士頓大學公衛學院院長，為了讓民眾重新理解這個議題，他列出二十個主題，包括經濟、政治、社會、環境以及大眾心理。

透過各章生動、簡明的例證與說明，作者希望讀者體認到，所謂的健康人生，是活在低風險、支持功能完整的社會環境，並且有機會發揮自己的人生潛能。本書也提醒我們，在疾病肆虐、人與人依存度越來越高的今日，不論我們身處何處，其實都屬於「健康的共同體」。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航