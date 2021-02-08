喜馬拉雅山脈冰川崩裂引發巨洪，撞破印度水壩逾百人失蹤

印度北部的喜馬拉雅山脈山區昨（7）日發生冰川破裂，引發下方河水急速暴漲，挾帶土石的洪流沖毀一座發電用的水壩，沿岸森林和道路被吞沒，目前已知有16名水壩工人獲救，但隧道內還有30名工人受困、另有140人失蹤，當局認為恐怕兇多吉少。

綜合《衛報》與《BBC》報導，據印度國家危機管理委員會表示，當地時間昨日上午，喜馬拉雅山脈破裂冰川落入裡希根加河（Rishi Ganga River），導致上游水位遽升。水流進入峽谷中的狹窄水道，匯聚衝擊力徹底摧毀一座民營水電廠；裡希根加河與道里根加河的支流匯流後，又衝破另一座建設中的國營水力發電大壩。

Gushing water of #Dhauliganga #Chamoli avalanche, #WATCH | A massive flood in Dhauliganga seen near Reni village, where some water body flooded and destroyed many river bankside houses due to cloudburst. Casualties feared. team of @ITBP_official personnel rushed for rescue pic.twitter.com/264p8MoQho — Utkarsh Singh (@utkarshs88) February 7, 2021

洪水持續約15分鐘，印度與西藏邊境警察部隊（ITBP）出動營救，多數失蹤者都是水壩工人和當地牧羊人。有16名工人被埋在水壩下面的隧道，奇蹟獲救；ITBP發言人潘迪（Vivek Pandey）表示，至少還有30名工人被埋在另一條隧道裡，正在搶救中；兩座水壩現共有140名工人下落不明，當地警察則找到了9具屍體。

受災地點主要為印度北阿坎德省傑莫利縣（Chamoli）雷尼村（Reni），省主任秘書普拉卡希（Om Prakash）表示，實際傷亡數字尚未確定，但恐怕會有100至150人死亡。

Brave #Himveers of ITBP rescuing trapped persons from the tunnel near Tapovan, #Dhauliganga, #Uttarakhand this evening after 4 hrs of efforts. Total 12 persons were rescued from the tunnel out of which 3 were found unconscious. After first aid, carried on stretchers to road head. pic.twitter.com/iHsrFXjhDd — ITBP (@ITBP_official) February 7, 2021

住址較上游的村民辛拉納（Sanjay Singh Rana）在電話中告訴《路透》記者，一切發生得很快，河水宛如成為一座移動泥牆快速湧來，他覺得自己也可能被淹沒，根本沒時間警告其他村民。

冰川日漸脆弱，當地水壩建案多達550個

這場暴洪喚起北阿坎德省的創傷記憶。2013年6月該省的凱達爾納特（Kedarnath）地區遭逢連日暴雨，引發數十條河流暴漲及土石流，造成近6000人死亡。專家委員會指出，大型水壩是加劇這場災難的重要原因之一，但政府仍未停止修建新水壩。

《衛報》指出，光是在北阿坎德省就有550個水壩和大型水電廠建案，其中152個是大型水壩，昨天遭到洪水襲擊的流域地區內就有58個水壩建案；此外，山區裡還在修建一條新公路，方便遊客前往該省著名的凱達爾納特廟。

曾以凱達爾納特洪災為題材出書的印度作家喬希（Hridayesh Joshi）表示：

「喜馬拉雅山脈地區共有上萬個大小不一的冰川，在此地進行任何開發都應該格外謹慎，尤其是近代氣候變遷，冰川變得更加脆弱，然而政府希望利用水力發電增加收入，批准了每條河流上的大壩建案。這些專案大多違反環境法，即使不能將這場最新發生的災難完全歸咎於水壩建案，但它們肯定是造成這種情況的因素之一。」

由於冰川位置相當偏遠、環境嚴苛，很難確認這次災難主因。《BBC》引用專家說法，其中一個可能性是氣溫上升，冰川冰層迸裂，釋出大量河水，又或者崩解的冰川沖破另一個冰湖，攜帶水體沉積物如岩石和泥土等向下游沖刷。另一個可能是冰川破裂後，冰層或土石堵塞了河流上游，累積一段時間後一次爆發，導致水位突然暴增。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡