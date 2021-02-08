趙少康：有意代表國民黨參選2024總統，目標促進兩岸和平、藍綠和解

資深媒體人趙少康重返國民黨，並獲前高雄市長韓國瑜力挺參選黨主席；日前國民黨黨主席江啟臣表示會聘請趙少康擔任中評委，讓他離黨主席之位更進一步。趙少康今（8）日在接受《聯合報》、《蘋果日報》等媒體專訪時宣布，將爭取代表國民黨參選2024年總統大選，以致力於促進兩岸和平，及國內藍綠兩大黨和解為目標。而且他連口號都想好了，「Make Taiwan Great Again」（讓台灣再次偉大）。

趙少康：無法忍受民進黨一黨獨大

趙少康自從宣布要重返國民黨後就成為媒體關注焦點，針對中天新聞、黃捷等罷免案等都提出各種想法，動作頻繁。今日他接受媒體專訪時透露，自己有意願代表國民黨，參加2024總統大選，終結民進黨一黨獨大的現狀。

趙少康在《聯合報》專訪表示，民進黨完全執政後越來越無法無天，有哪個法案、人事或政策不是全面輾壓，「有聽過國民黨意見嗎？國民黨40多席，不是小黨，有聽過在野黨意見嗎？全部自己獨斷獨行，有人形容這是幫派式分贓，民進黨派系搶奪資源與人事。」趙少康也說，過去國民黨也曾一黨獨大過，但還不敢囂張到這種地步，民進黨一反對，國民黨就停下來 。馬英九總統過去提名監委，民進黨反對，馬英九就不提了，但現在他看不到民進黨的尊重。

另外他也表示要整合在野的力量，一起改變一黨獨大，否則各吹各的調票就分散。趙少康說，不是親民黨、新黨，或其他政黨併入國民黨，其他力量可以分進合擊，但目前還沒討論。趙少康也強調，

他此刻跳出來並非為了國民黨一黨一己之私，而是為了台灣、為了中華民國、為了子孫。現在當不當黨主席並不重要，重回國民黨本身就有重大意義，也希望年輕新血能注入國民黨。

《聯合報》報導，另外趙少康也被問及，若有機會當選黨主席，要如何打贏2024大選？趙少康表示，提名最適當的候選人，並強調提名制度要大公無私。對於是否會重演2020為了高雄市前市長韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘改變遊戲規則，趙少康表示，「遊戲規則要先討論清楚，中間改當然不好」。他強調，還是要以勝選為原則，政黨規則不能完全沒有彈性，但要把規則講清楚，遊戲規則必須選出最好的候選人。

《蘋果日報》報導，針對兩岸政策，趙少康直言，目前台獨是不可能的、統一也做不到，談統獨都是假議題，「這（統獨）不是我們這一代要做的事情，這一代就是和平相處、兄弟登山各自努力」，看誰的制度能夠帶給人民最大的幸福。

趙少康分析，對中共來說「反獨重於促統」，只要台灣不獨，就不會發生戰爭，然而現在蔡政府雖不宣布台獨，私下卻透過修改課綱、提名大法官等政策，以此靠近美國，往獨立方向走。趙少康表示，既然獨不可能、統也做不到，不如台灣就維持現狀，與中國維持和平關係。因此不應花這麼多錢在軍備，只買必要的防衛性武器，讓武器購買政策有彈性，不一定只能向美國買，也可向土耳其等國家購買。

當總統就把52台「還給中天」

趙少康前幾天接受媒體訪問時說曾對中天新聞換照不通過一事表達意見，《聯合報》報導，他認為很多事情要有限度，「你可以把中天幹掉，放華視進來嗎？黨政軍退出3台都是講假的！」趙說，前總統馬英九任內，年代綜合台被NCC收回去，馬認為這不是他做的，NCC是獨立機關，但他必須要問「NCC委員是誰提名？做了這麼重要的決策，可以不負責嗎？」趙少康表示，如果他將來當選總統，「我會叫華視退出52台，把52台還給中天。」

對此，前立委黃國昌在臉書發文表示，他對趙少康重回國民黨沒意見，但對於趙少康宣示如果將來當選總統，「會叫華視退出52台，把52台還給中天」非常有意見。黃國昌質疑，「『把52台還給中天』是總統的職權嗎？總統可以幹這種事嗎？」

黃國昌的好友網紅「館長」陳之漢隨後也在臉書針對此事做出評論，他暗諷趙少康「你如果能當台灣總統，那館長就能當中國總理」，還痛批：「還把52台還中天，當台灣人智商不足？」

趙少康早年曾擔任台北市議員、立委，1992年立委選舉時，趙少康所屬的「新國民黨連線」成員無法獲國民黨中央提名下，趙少康辭官以無黨籍身份投入立委選戰，並獲得創紀錄的23萬高票當選台北縣立委，後來脫離國民黨自組新黨。趙少康因曾在各級選舉中展現強大號召力，曾被稱為「政治金童」、「趙少康炫風」。後來在台北市長選舉中輸給陳水扁，逐步轉往媒體圈發展，擔任多個節目主持人。

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責任編輯：李秉芳

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