《閱讀夏Lala》Ep.11：當一座城市能收納你的種種喜愛，就值得把它放進口袋

文：林夢媧

生活總會有需要停下來，離開這個當下的狀態，有時需要停下來休憩喘息，更多時候是想要旅行，渴望未知的遠方，放下身世與名字，讓自己與世界以新的文化和語言再相見，重新認識彼此。本週《閱讀夏LaLa》推出的書單是，募資限量書《把清邁放口袋》，以及讓人能用全新眼光理解台灣的《GOOD EYE 台灣挑剔指南：第一本讓世界認識台灣的中英文風格旅遊書》。

透過旅行，確認自己的生活樣貌

陳夏民要介紹的，是dato的《把清邁放口袋》。dato是誰呢，男子休日委員會的成員之一，他們曾出版過《左京都男子休日》以及《北海道央男子休日》，用不一樣生活的視角，介紹旅行中不能錯過的美好事物。而《把清邁放口袋》則是dato首部獨立出版作品，每一個企劃、文字和攝影照片都出自於他。為什麼對dato印象深刻？陳夏民談起對作者的觀察：「他的覺察都很敏銳，每次他拍的照片，介紹的店家還有選物，都讓我覺得獲益良多。」

對此，夏宇童心有戚戚焉：「真的，我好喜歡他的拍照風格！喜歡到想要拜託他經營我的IG，可以嗎？他可以接新的業務嗎？」可見dato功力之深厚。陳夏民隨後又說起dato的輝煌集資紀錄，「這本《把清邁放口袋》在嘖嘖募資上設定的目標一開始是16萬，結束時已經超過50萬，提案達成率破百分之三百。第二本書是《開動啦！男子便當委員會》，也一樣設定是十六萬，結束時已經超過52萬，達成率又往上增加來到百分之三百二十九啊，有夠猛的啦。」

而dato的書一旦結束募資計畫後，便不會再版，所以要收藏他的作品，除了贊助募資，別無他法。陳夏民也立刻強推dato還在進行式的《把里斯本放口袋》新書募資計畫，呼籲讀者千萬不要錯過。

清邁亦是陳夏民留下許多回憶之處，當時正值研究所畢業之際，畢業作品須交出一部小說，「我那時候去泰國住了一兩個月，換了滿多交通工具，也去了很多地方。因為我出門都不會特別做規劃，頂多就是打理好住宿，然後就會去當地旅行社買一些觀光行程，我還記得我從曼谷坐高級遊覽車去普吉島坐了十幾個小時，洗澡的時候才發現屁股破皮了。」

夏宇童忙問他怎麼不休息或者動一下舒展肢體呢？陳下民表示他在移動的交通工具上除非累到極點否則無法入睡，只能硬撐，等待時間過去。後來去清邁，他選擇臥鋪火車，開車窗看風景，在黑夜有很多飛蛾亂摸他的臉，不知道是不是因為有床的緣故，居然也就睡著了。

清邁是古都，除了有許多古老建築、寺廟，具有當地特色風味的餐廳林立，也有屬於自己的節慶。其他關於清邁的細節，也出現在dato的書裡，某些相片還製作成精美的貼紙，十分令人驚喜。這本書細節非常講究，處處可感受作者的心意。

陳夏民分享dato在書中寫下的字句：「當一座城市能收納你的種種喜愛，那就值得把它放進自己的口袋。」並且如此總結道：「dato透過旅行這件事，實踐關於生活的多方面探索。」

從習以為常的地方出發，實踐旅行的意義

郭佩怜等著的《GOOD EYE 台灣挑剔指南：第一本讓世界認識台灣的中英文風格旅遊書》（時報出版）是夏宇童想要推薦的書籍。《GOOD EYE 台灣挑剔指南》是《GOOD EYE 台北挑剔指南：第一本讓世界認識台北的中英文風格旅遊書》的續作，據夏宇童所知，外國朋友都很喜歡《GOOD EYE 台北挑剔指南》，由於黃色書封的設計，所以被暱稱為：yellow book。

《GOOD EYE 台灣挑剔指南》則分有北、中、南、東四冊，是相當輕巧的設計，便於攜帶。夏宇童隨手翻第一本北台灣的部分，裡頭有台灣的概略介紹，包括消費水平是以台北為基準，其他縣市稍低，而礦泉水約莫25元，早餐蛋餅加紅茶大概50元等等的資訊。夏宇童笑道：「這是台灣人所熟知的日常，一旦變成書裡的資訊，忽然就有了新鮮感。」

夏宇童喜歡這本書有許多原因，如可愛的插圖，資訊的詳盡介紹，包含交通、生活、飲食、伴手禮的選擇等面向，還有藝術、展覽活動與文化方面的連結資訊與網站，譬如文化快遞等等，也有把台灣文學放進去，建立了一些書單，甚而也有台灣民主運動、遊行的背景簡介，堪稱全方位啊。

以很常下雨的基隆為例，往上走就是金瓜石，如今業已是咖啡館林立、可賞覽海岸風景的觀光勝地。書中提到基隆旅遊網、書籍和年度活動，如正濱港灣共創藝術節，並分有景點自然區、設計生活風格區和在地美食小吃以及住宿的資訊、散步地圖等等。夏宇童愉快地說著：「裡面也有規畫十二小時如何過的路線，像早餐可以去吃周家蔥油餅，跟著爬中正公園鳥瞰基隆港，之後再到信義市場邊逛遍吃，也有消夜哦，書裡推薦朱添鮮魚號，再去地標看夜景，總之，是非常完善的建議路線。」

又或者是桃園，書裡談到桃園雖非旅遊的首選地，但適合生活，台北房價太高，許多年輕人就會選擇在桃園購屋並安身立命。而景點有由桃園警察局日式宿舍群所改造的桃園77藝文町、桃園展演中心、大溪老街的天井逅書，或咖啡館習作咖啡部、只是光影等，還有冰店慢食堂，都非常地吸引人。「我對桃園也很陌生，真的是沒有好好的認識它啊。」夏宇童的感想很是直率。

陳夏民則力推桃園值得吃的東西是潤餅，每家口味不同，超級美味哦。而後，身為正港桃園人的陳夏民立下新願望，每個月都要在《閱讀夏LaLa》IG和臉書粉專分享他一個認為值得推薦的桃園景點。

緊接著，陳夏民讚許《GOOD EYE 台灣挑剔指南》除資訊以外，還有帶入城市的背景與文化，非常用心。他真摯地講著：「這本書其實是從我們最習以為常的地方出發，重新挖掘、認識我們所不知道的台灣吧。」

夏宇童也有同感：「它是中英對照的書，但並不只是要服務外國朋友，裡面介紹的很多地方我也都沒有去過，讀這本書剛好擴充自己對台灣的了解。我相信也能讓台灣人重新認識自己身處的地方。因為疫情，基本上大家都不能出國了，但沒關係，台灣還有超多地方好玩啊。剛好這個時機點，讓我們親身體驗更多台灣的美好境界。」

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航