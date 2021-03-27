《閱讀夏Lala》Ep.12：《量販解密》揭露大賣場的購物魔法，如何讓消費者掏光錢包？

文：林夢媧

《閱讀夏LaLa》本集推薦何默真的《量販解密：愛買、大潤發、家樂福，20年資歷專業達人，完全破解量販店讓人狂掃貨的暢銷祕密》，在生活裡四通八達、總有辦法讓消費者甘之如飴掏光錢包的消費年代，這本書深入量販業體制之內，讓人一窺大賣場如何鼓動現代人的購物慾望，是一本有故事有熱血也有消費知識的好書。

打到正確族群，才是好的行銷法！

夏宇童、陳夏民說起何默真的著作《量販解密：愛買、大潤發、家樂福，20年資歷專業達人，完全破解量販店讓人狂掃貨的暢銷祕密》（方言文化），儼然一副有神快拜的驚嘆模樣。

陳夏民先簡介何默真何許人也，她在1997年進入量販界，愛買工作3年半，大潤發待了長達10年半，還有家樂福的7年，大賣場工作的實際經歷豐富，舉凡生鮮管理、雜貨、客服甚至公關等，她什麼都做過了，全數涵蓋。何默真在書裡告訴大家究竟大賣場是怎麼讓你不知不覺想花錢，到底是用了什麼撇步？陳夏民說：「讀完這本書後再去量販店，感受真的大不相同，但並不影響我享受購物的樂趣，只是更能夠理解、學習企業的銷售技術。舉例來說，我去年為了想要全聯碗盤組，真的是一頭栽進集點活動裡。」

熱愛角落生物、最近正積極參與便利商店集點的夏宇童一邊說，一邊苦笑：「而且，我不想要用點數加購，我就是想要完全用集點達到免費贈送的門檻，這是很大的成就感啊。然後，我就亂買了。真的完全是心甘情願的肥羊。」

「集點之類的行銷手段，毫無疑問是無敵邪惡的技術哪。」陳夏民有感而發。

隨後，夏宇童試著推坑陳夏民，熱情解釋角落生物為何讓她如此著迷：「例如蝦尾和炸豬排兩個角色吧，他們就極度渴望被吃掉，因為會被很多顧客遺棄的緣故。我認為，角落生物的每一個角色都有某些代表邊緣人的特質，像是害羞內向、不敢說話或覺得群體壓力大，最後才變成角落生物。一旦知道他們這些後面的故事，就有被療癒的感覺。」

陳夏民不為所動，明顯對角落生物無感，但說起逛量販店則是滿滿的熱度，「大賣場真的很容易療癒感，讓人流連往返啊，因為有多樣商品包圍，不自覺間就有幸福感，感覺生活中的委屈都被療癒，這就是購物氛圍心理學，一如何默真所言。」

夏宇童坑挖再深，陳夏民也不願意跳的事實，則使她聯想到《量販解密》所闡述的觀念：「真的要好好地根據不同族群的需求與特性，去思考究竟顧客要什麼。角落生物就是拿來攻我這種人的，顯然就完全不適用陳夏民。」語氣之哀怨。

在大賣場花錢，都經過理智思考？

說到大賣場所施展的購物魔法，何默真的書中提及，無論是陳列商品或氣味的連結，全部都經過設計。「熟食區在晚餐時段就會放上烤雞，下午則是豐富的甜點麵包香撲鼻而來，還有那些熱情吸引客人們的叫賣，香味與試吃活動都很提振購物慾望。一想起來啊，真的是讓人立即想要朝大賣場進擊，感覺他們方方面面都如此用心良苦，一定要用購買的實際行動能力來支持。」夏宇童暢言。

陳夏民理性地舉出書中的說法，「何默真觀察到，氣味會引發記憶點，和人事物聯想的工具，而且研究指出，五感中只有嗅覺不需要經過視丘，就能夠直接地刺激大腦，產生情緒反應。所以啊，熟食區一定要放最香的，像是烤麵包、烤雞，香到讓人無法忍受。另外，在比較西方形式規格化的賣場裡，融入傳統菜市場元素的叫罵，也會有很棒的效果。」

他更分享何默真談量販店的另一超重心機大法，「運用專業燈光讓水果蔬菜看起來更鮮美青翠，也是很厲害的技能。只要在視覺上造成衝擊，產品自己就會說話，甚至連魚身上的鱗片也都有鑽石般的閃亮效果，且令顧客有置身海港的錯覺。賣場裡基本上都是窗明几淨，但仔細去觀看，光亮是有層次的考慮與營造。每一區的燈光可能都有不同的設計。也就是說，只要有厲害的光線，就會提高讓消費者中招購買的機率。」

夏宇童忙不迭地點頭：「燈光的變化，的確在視覺上就能夠直接打穿客人了。比如夜店就不會是用明亮的照射，而是昏暗的氣氛與閃爍的燈光，讓每個人都被美化了。」

緊接著夏宇童也自曝對買一送一的大絕，往往沒有抵抗力，「但這些年下來，跟各方賣場、商城過招的經驗，讓我明曉其實裡面也有真假之分，有些是假便宜。比如前陣子引起爭議，某網路商城宣告說前五分鐘買一送一，但有人三分鐘就下單了，卻沒有得到優惠。因為他們還有一個但書，是前一千名才有，說明的字相當小根本沒人會看。又或者是廣告海報上就有話術，例如內衣買一送三，我去逛了才發現，那套內衣原價，送三是指送別的東西，內衣本身壓根沒有折扣哩。」

陳夏民總結：「所以在購物魂被完全燃燒時，也要理性區別各種銷售花招的真偽。」

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航