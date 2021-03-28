《閱讀夏Lala》Ep.13：壓力山大只能崩潰哭哭嗎？如何排解我們略懂略懂

文：林夢媧

壓力大的時候可以怎麼排解呢？大吃一頓洩憤？還是怒買一波安心？或者小酌放鬆怡情？抑或不論如何來點小確幸？有壓力的時候，生活彷彿繃緊的塑膠袋，隨時可能有破口，讓小心隱忍的一切洩洪而出。關於壓力，社會歷練豐富的夏宇童和陳夏民都略懂略懂，懂得忍不住想來一杯酒，是以本週《閱讀夏LaLa》推出的書單是《從此不再壓力山大：給忙碌人士的紓壓撇步》與《美麗新世界》。

壓力山大又無法Free style？壓力入門判斷這邊有！

首先要介紹的是陳夏民推薦夏宇童讀的《從此不再壓力山大：給忙碌人士的紓壓撇步》，時報出版，作者蘇益賢，為臨床心理師。談起這本書，夏宇童覺得讀完後讓她收穫頗豐，「每個人都有自己的慣性，像我就是每件事都習慣過度正面思考還有必須盡快解決。這本書裡面提到，壓力有分好壞，但我會強迫催眠自己『這些都是好的！這些都是好的！』反而又有不一樣的壓力產生，讓我無法休息。」瞬間讓人理解陳夏民用心良苦的推薦。

而休息其實是極其必須的，如何知道自己該不該休息？可以參考書中提供的壓力檢測，並針對檢測結果考量是否需要往其他面向尋求幫助。另外還附有減壓方式可參考，比如調整呼吸以及運動等等。究竟什麼是好的壓力呢？作者蘇益賢是這樣說的：「在良性壓力的激勵下，我們精神會變得比較好，甚至會感覺有一點愜意，給我們方向，促使我們往目標前進。」

夏宇童介紹起好壓力的益處：「書裡面有一個章節寫道，澳洲有一條很有名的公路叫做90 mile straight，是澳洲最長的直線公路，全長145.6公里都是直線，非常好開，且視野遼闊風景優美。但也因為太好開了，很多人在行駛的時候過度放鬆，容易想睡或者分心，造成危險駕駛。這個狀況下就很需要適當的給予一些壓力，讓人保持清醒與思路清晰，於是澳洲政府就在車禍頻仍之處設下巨大的立牌，寫著類似『請問全世界最大的動物是什麼？』等問題給駕駛剛剛好的壓力去思考、應對，安全度過這段旅程。」

有關壓力，還有另一個重點——減壓的基本觀念。夏宇童推了推不存在的眼鏡，專業提問：「有沒有壓力很主觀，但是可以修練。舉例來說，大家小時候參加演講比賽有沒有過突然當機的經驗？」陳夏民面無表情地認真答覆：「我到現在都還會這樣。」夏宇童心有戚戚焉回應自己也是，且經驗豐富表示：「演講比賽不知道要講什麼就像在舞台上死掉一樣。」有很長一段時間夏宇童對舞台相關的表演充滿恐懼，但她慢慢練習累積，至今已經能夠克服心理壓力，面對工作、麥克風和觀眾都能夠自然侃侃而談。有壓力問題想要初步判斷的朋友，這本書買下去不用猶豫！

工作簡單生活沒有壓力，不順心政府還會給你毒品，這樣真的可以？

第二本書是《美麗新世界》，作者阿道斯．赫胥黎。奠定科幻反烏托邦類型的二十世紀三大反烏托邦小說之一，文字洗鍊而精準，作家瑪格麗特．愛特伍（Margaret Atwood，《使女的故事》作者）形容這本書和歐威爾的《一九八四》一樣，預言了未來世界的可怕模樣。書中有一句名言廣為流傳：「文字可以和X光一樣，什麼都能穿透，讀了，就被刺穿。」

在這本書的設定裡，人類並非胎生，未來人都是在機械化生殖中，一批一批製作而生，於是每個人或多或少都長得有些相似。陳夏民解釋：「為了讓每一個人都和平穩定生長，政府會在製作小孩的過程中，添加一些酒精，還沒有完全發育的腦碰到酒精就會受損，就可以做出等級比較低的小孩，這些低等級的人長大就會被分配去當勞工，負責勞力活。相反當然也會有等級高的人，等級越高，當然生活就越享受。所有人一出生，就會面臨睡眠學習法，從小學習各種聲音，被灌輸許多政府希望你學習的觀念，比如『不要和低層級的人接觸相處，因為他們很笨。』或者『衣服如果破了，就不要縫補，因為不道德。』等等。」

性也完全開放，只要想跟別人發生關係，不論是誰都可以。在那樣的世界觀下，小孩在幼兒園的時候，就會被送去特殊場所，開始學習性遊戲，陳夏民談起細節：「像是他們會讓小朋友去摸花，再去摸書，但摸書的時候就會被電擊。對此，政府的立意是不希望小朋友被書所毒害。」夏宇童目瞪口呆地說：「哇，這太激進了吧！」陳夏民立刻補充道：「小朋友長大後可以自然也自由的和別人發生關係，娛樂很多，因為世界已經太進步所以工作很簡單，但人還是會有壓力，這時候政府就會給你毒品，讓你忘記所有不開心的事情，他們認為這比你因為壓力而跟別人吵架被罵來得好。」

在這個世界裡，幾乎沒有疾病（因為都是透過基因工程出生），人人都自由無憂，老人也可以持續做愛工作享樂，聽起來非常美好，但這之中有例外，便是「保護區」，這裡面的人都還是胎生，且生活模式和原本人類相同，被「新世界」的人稱為野人。陳夏民順而說起一則野人的故事：「有一天，有一位野人意外進入新世界，結果文明世界的人把他當成動物觀看，還在他背出莎士比亞劇本時認為野人很猥褻，不應該讀書。你看，這樣讀書都被當作粗鄙的世界，是不是真的很沒有壓力？」若你喜歡這樣閱讀、家庭、上進都被當成髒話的零壓力的時代，這本書絕對不能錯過！

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航