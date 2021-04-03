《閱讀夏Lala》Ep.14：揭密人妻人夫的神祕面紗，發現大人原來有點辛苦

文：林夢媧

小時候總覺得家庭主婦／主夫超輕鬆！在家悠哉自在，還可以出門閒逛買東西，一天時間就過了。有必要，還可以管教小孩，哪裡會辛苦又有壓力呢？但事實真是如此嗎？究竟主婦／主夫的現實生活為何呢？本週《閱讀夏LaLa》推出大人其實有點辛苦書單：兩套反差萌漫畫《極道主夫》與《SPY x FAMILY 間諜家家酒》。充滿笑聲與驚奇的一集，原來地方媽媽爸爸都不簡單啊！聽完也記得一起追劇喔！

大哥金盆洗手再進化～戰鬥力滿點家庭主夫！

用來揭開家庭主婦與主夫神祕面紗的第一本書，是東立出版的《極道主夫》。主角是一位有「不死身阿龍」之稱的黑道大哥，身手強大得可以一個人消滅一整個黑道組織，但卻決定金盆洗手成為甘於平凡的家庭主夫，讓太太能夠安心在外工作。搖身一變成為主夫的阿龍，每天都勤懇地敦親睦鄰，打掃家裡，勝任所有主婦的工作，卻因多年大哥的習性難改，常常讓周遭親友感到害怕。

這本漫畫很快就博得讀者眼球並在網路累積一定聲量，2019年還獲得日本全國書店店員推薦第二名，很快便改編成電視劇，主角為日本知名演員玉木宏。說到這裡，夏宇童用浮誇的語氣演繹日本網友剛知道這個消息的心情，「什麼？他我沒有辦法接受！」陳夏民困惑詢問為什麼，夏宇童回應因為太帥的緣故。但玉木宏在劇中的演出刷新了網友的世界觀，將黑道大哥神情與日常生活表現得維妙維肖，不論是配合臉上刀疤的流氓表情，還有莫名無法放鬆始終深鎖的眉頭，或者為了打掃家裡或者煮一頓飯而做的每種細節準備，都幽默又自帶萌萌的反差，廣獲好評。

夏宇童說起這齣劇有趣的地方：「阿龍在戲裡每次做好便當，或一頓飯，就會拍照上傳IG，而現實中也真的有這個帳號存在，你只要搜尋tatsu73674_，就會出現所有劇中的貼文，這是他們另一個非常用心的地方。」漫畫中也有許多有趣但發人省思的地方，尤其以主婦／主夫的角度切入，阿龍的其中一個過去的下屬就非常不能接受大哥便成了主夫，明明是在黑道喊水會結凍的傳奇狠角色，偏偏要退休回歸家庭每天打掃煮飯做可樂餅，這樣的現實讓小弟無法接受，身心靈受到暴擊。

阿龍卻不這樣想，他深知要成為一個面面俱到滴水不漏的家庭主婦／主夫有多困難，而這樣的困難背後又有多少艱辛，這一切都不比做黑道大哥容易。從早晨必須比家人早起準備餐點開始，家人出門便需要開始收拾打掃，還要打理孩子時間行程，做晚餐準備洗澡水洗衣服哄孩子入睡，所有事情做完已經深夜。陳夏民喜歡這樣的刻板印象被反轉：「家庭其實就是一間小公司，要讓一個單位維持正常運作，其實要花費很多心思，真的很辛苦，因為打開門看到的所有東西，都是工作範圍。」如果你也想知道主婦／主夫工作範圍到底有多大，或者阿龍有多帥（欸），這本書推薦給你。

拼裝家庭是不是真的家庭？

（內含間諜、殺手、超能力者，請務必留意）

而陳夏民要介紹的是《SPY x FAMILY 間諜家家酒》，「這本書也是滿反差的，明明是間諜，但要玩家家酒。有趣的是他的設定，這個家庭裡面每個人都是拼湊來的，而且都有自己的特殊能力，也都渴望可以藉由這樣的扮演中獲得些什麼。」這樣的開場讓夏宇童忍不住開口：「這樣的家庭感覺很強大，每個人都有自己擅長的主場！」且讓陳夏民娓娓道來。

陳・說書人・夏民已上線：「這本書其實就是模擬了東德和西德，在裡面稱作東國和西國，主角叫做黃昏。黃昏就是東國的第一號間諜，最出色的能力就是變臉，任何角色都難不倒他，任務失敗的紀錄為零，基本上擔任這本書的007。有一天他接到前往他國臥底的任務，到該國重要官員的兒子學校臥底，藉由家長會接觸該官員，但誰在七天內可以有小孩或者把自己變小啦！」想也知道不合理，但為了完成任務，黃昏領養了一個孩子，打算把他塞進那所學校裡面，方便他繼續任務。

「誰知道那間學校超機車，規定家庭不能單親，還要有媽媽，於是黃昏因緣際會下又去找了一位『媽媽』」你知道媽媽是一個怎樣的角色嗎？說書人拋出問題，隨即自己解答：「她是一個殺手。這還不是最特別的，特別的是那個女兒，他是孤兒院裡面透過人體實驗出生的孩子，天生就會讀心術。所以這是一個由間諜爸爸、殺手媽媽和會讀心的女兒組成的家庭。組成家庭後，就會和對方家人有往來，而殺手媽媽剛好有一個無比迷戀姊姊的弟弟，無敵大姊控，但他其實也在相關組織工作，私底下做過很多骯髒事，最大的問題是，他是東國人，他和黃昏之間早就知道彼此存在。」

一個家庭裡有爸媽有小孩還有一個偶爾會來訪的小舅子，看似圓滿，但似乎還少了點什麼，夏宇童困惑表示：「差不多了吧還要有誰？」偏偏這本漫畫走健達出奇蛋路線，打開就有驚喜，「一隻能預測未來的狗狗。」陳・越來越浮誇說書人・夏民語，「這個組合會因為彼此的人際關係發展在故事裡面有更多延伸，微妙的是，每一次的事件，都會印證每個人對家庭的想法和概念。比如黃昏一開始是想置身事外覺得一切都是任務，但當他和殺手為了讓小孩進學校而去被面試且殺手因為教養觀念被學校羞辱的時候，儘管他百般忍耐，在漫畫中的下一格畫面，他還是忍不住揍人了，這其實就是他們的改變。」想知道這個荒唐家庭的後續，歡迎使用新台幣支持下去！

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航