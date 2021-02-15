只要中國繼續發展航母，就是在提醒美國當年的「珍珠港烙印」

美國在1789年選舉產生第一任總統華盛頓，這232年來，經過了很多的戰爭，也損失了很多人命——美軍在世界大戰二戰中死亡40.5萬人，一戰11.6萬人，越戰5.8萬人，韓戰3.7萬人，獨立戰爭2.5萬人，墨西哥戰爭1.3萬人，伊拉克-阿富汗戰爭6626人，1898年美西戰爭2446人，波斯戰爭258人。以上合計約62萬。但是美國的內戰——南北戰爭，歷時四年，南北參戰部隊共計321萬人，其死亡人數共計62萬人。

近代打過最多戰爭的國家應該非美國莫屬了！他們也毫無疑問的擁有目前最強大的軍力，並且對於戰爭無時無刻不作好準備。單單看他們的電影就知道，從實際的戰役，到想像中的敵人，蘇俄、北韓還不夠，又拍了一堆跟猴子、怪物，甚至跟外星人的戰爭。

但是上述的戰爭，死了最多人的內戰不算，基本上都有一個共同的特質，那就是「並沒有發生在美國本土」。當然這跟得天獨厚的地理因素有關，它獨霸美洲，除了侵略墨西哥，把它打趴之外，中南美洲可說是任其進出，加拿大也只是一個緊緊跟隨的小老弟。

珍珠港事件卻是美國人最慘痛的教訓，還定為「國恥日」

二次大戰時，日本在1941年12月7日，偷襲了美國夏威夷的珍珠港海軍基地，造成了太平洋戰爭的爆發。其實美國當年根本無意出兵攻打日本，所以蔣介石才會派蔣宋美齡到美國遊說，有興趣者，請看《帝國落日：大日本帝國的衰亡，1936-1945》一書。在1941年，美國政府要求日本撤離東南亞，並連同荷蘭與英國停止對日本出口石油。大家皆知日本沒有能源生產，所以必須得到石油供給，跟東南亞的戰略資源，否則戰爭根本無法持續，投降是早晚的事。

美國的封鎖令日本別無選擇，最終決定對英美開戰，日本聯合艦隊司令山本五十六認為美國勢必干涉，因此必須致命地打擊美國海軍太平洋艦隊。令日本在南進取得成果、鞏固勢力後，能在有利的條件下和美國和談。最後日本海軍派出6艘航空母艦、共300多架戰機的兵力，擊沉及重創美軍8艘戰艦、3艘巡洋艦、3艘驅逐艦，摧毀188架戰機，造成2402人殉職和1282人受傷。

由於日本這次先戰後宣的行動，美國公眾輿論憤怒不已，全國自孤立主義轉為支持參戰；而歐洲的德國和義大利也對美國宣戰，美國因此才真正加入歐洲戰場。珍珠港事件後，羅斯福發表著名的《國恥演說》，聲稱12月7日是美國「活在恥辱中之一日」。這次的偷襲是人類歷史上重要的一役，造成了美國全面的參加二次大戰，進而擁有今日世界霸主的地位。

在珍珠港事件後，日軍迅速佔領太平洋近四分之一的地域，並入侵緬甸及威脅澳洲，直到1942年的中途島海戰，日軍才遭遇慘敗。1945年，美軍利用其強大的資源動員能力和空中動員能力，發展出跳島戰術，並陸續攻佔日本鄰近的島嶼，對日本實施大規模轟炸與海空封鎖。

相信研究過歷史，或看過太平洋戰爭電影，如《沖繩島戰役》、《硫磺島戰役》的人都知道，美國人當時的憤怒是無法形容的，不計代價跟死傷都要討回公道與正義。這是一場只要有耐心，慢慢打必定會勝的戰爭，卻演變成一場又一場，荒唐浪費生命的浴血奮戰，最後還要丟下兩顆原子彈洩恨來結束（原子彈其實不只是洩恨，另有其戰略上的意義，不贅述）。假如拿同樣的精神打韓戰跟越戰，大家能夠想像今日世界的風貌嗎？

中國崛起，到底甚麼事情挑起了美國的神經？

答案很簡單——「航空母艦」。

不管是誰選上美國總統，只要中國繼續發展航空母艦的一天，就是在提醒美國人，「美國不再是安全的國土，如同珍珠港事件的突襲可能都會再發生」，而這次的中國很有可能比當年的日本更可怕，甚至直攻美國大陸，這是「珍珠港烙印」。

「航空母艦」，更明確的說，不只是一艘大船，而是一個攜帶了數十部飛機、環繞著好幾艘船艦、潛艦，擁有千枚飛彈以上的戰鬥武力。一艘改造自多年前蘇聯的航母，可以當中國是玩玩，但對即將下水的第三艘，建造中的第四艘，這是美國絕對無法容忍的事情。

航母絕對是攻擊型武器，而且是致命性、遠程的攻擊。而這樣的武器，除了攻擊美國之外有其他用途嗎？打擊索馬利亞海盜、到印度洋開戰、攻擊越南，還是到中東維護油道順暢而已？任誰都知道，中國航母戰鬥群只有一個敵人，一個需要跨越太平洋、海空聯合作戰的美國。

喜歡看電影的人應該都知道，美國的軍人們可是

對於國家的政策有很大的影響力，尤其是面對可能的軍事威脅。 他們不會怕打戰，事實上他們應該很喜歡跟你玩玩，只要有錢支應。 整個相關的情報機構、安全單位都是跟國防部綁在一起的，可不一定聽總統的，愛國、保護國家是最高的指導原則。

問題是「習領導知道嗎？」「習領導真的在意因航母而起的中美對抗嗎？」

習先生是該擁有「強國夢」的，看看漢武帝、唐太宗、清康熙，歷朝歷代的盛世哪個不是把匈奴、蠻族打個落花流水，報復曾經被侵略騷擾之仇。尤其是漢武帝，一開始漢朝還要卑恭曲膝，派公主去和番，極盡忍耐委屈，最後漢武帝就讓名將霍去病、衛青去加倍奉還。

中國建政也要100年了，因為毛主席的大躍進、文化大革命，國力不進反退，只能靠著人海戰術換來一個北緯38度線的和平。從1981年之後，經過了鄧小平等歷任領導的改弦更張，假社會主義之名，行資本主義之實，與民生息、累積財富了40年。民富了、國強了，野心也跟著大了，昔日韓戰毛主席的喪子之仇也該報報了，習先生超想要擺脫美國老大的束縛，自己來當當世界霸主。

有了一堆核子武器作底氣，戰是萬萬輸不了的，大不了同歸於盡，看看北韓不就是很好的例子嗎？乾脆就把美國當成一隻只會嚷嚷的紙老虎，繼續埋頭造航艦、造大型兩棲登陸艇，搞不好哪天真的可以動手打下台灣，永垂清史。至不濟，就學北朝鮮用核武綁架著南韓，一天到晚不斷的演習跟騷擾，給美國一點顏色瞧瞧。

想要做沒有任期限制的領導者，不能不做點樣子出來，任由科技上被美國制裁，也被課以懲罰性關稅；不繼續快速發展航母，不打打台灣面，那面子何在？但航母非常花錢，不要說第三島鏈的珠珍港，要能打到第二島鏈，四艘是不夠的，可是錢一但花了，要擺著好看嗎？

問題是見諸美國在二次大戰的動員能力，還有美日同盟裡面的日本，它也絕對可以快速打造航母，依照目前的進度，中國的量能還遠遠不足。而且中國真的要打到美國本土來快速結束戰爭嗎？還是要跟有能源、有科技領先的美國打持久戰，逼迫美國吐出台灣求和？如果這樣行的通，那會不會犧牲了自己的經濟跟科技發展？

能源補給線上依然很容易被控制

根據2018年中國國家統計局的資料，中國有70%的石油是必須依賴進口的，約924萬桶每天。意思是，一旦發生戰爭，中國本身的能源供應就會出現問題，而且依賴進口比率是一年比一年嚴重，即使俄羅斯每天的產能1100萬桶都給了中國，可能都會面臨不足（中國能源相關的數據，可點此參考、查詢國際能源署的網頁）。

這代表中美一旦真的發生傳統形式戰爭，當年二戰日本的能源危機，會同樣發生在中國身上。這其實很大程度說明了中國這幾年做的南海九段線，奮力經營一線一路，跟海上絲路的布局，其背後是有著長遠，跟能源有關的戰略布局。

不需要戰爭專家來告訴我們，任何一條補給線要從非洲、中東運來中國，都是非常脆弱的。相對於美國是世界第一大產油國，擁有潛在的頁岩油跟阿拉斯加未開採原油，中國在能源上是非常脆弱的。

可能有人會說，中國再過幾年都改用電動車了，還會缺油嗎？資料顯示，中國60%左右的電力依然來自火力發電，這個冬天都已經在缺電了，到時哪來電給車子、工廠？就算有，燃煤帶來的空氣汙染搞不好殺死的人比戰爭多。

航母除了帶來虛榮感之外？

就像在台灣最高時速120公里下，千萬超跑的意義，只是有錢人的大玩具，詐騙集團手指上炫目的鑽石。中國當然已經大到該是擁有航母的時候了，連核子彈頭、核潛艦、超高速飛彈都有了，當然也要有航母。但是過於快速的投入，在技術不夠成熟前就大張旗鼓，造船跟下餃子一樣，頂不上用那不就是虛張聲勢嗎？

其實中國軍方當然不是紙老虎，但是各式各樣的能源問題、氣候變遷問題，對世界每一個國家來說，戰爭此時是不切實際的，因為現在面臨的是人類跟病毒的戰爭，還有一場人類的地球保衛戰。

因為航母，拜登、賀錦麗必須跟川普一樣強硬

中國心中的那些美國友人，應該不會因為人權問題而背叛友情；就像中東產油伊斯蘭教國，會選擇漠視新疆伊斯蘭教徒可能的被壓迫問題，一樣賣石油給中國，但是錢買不到美國人口中的「愛國心」（patriotism）。

不管是拜登、賀錦麗，當看到國務卿、國防部、中情局、國家安全顧問呈上來的報告，說中國又造了幾艘大船、又多了那些人工島礁、在台灣附近又飛了幾架飛機，「珍珠港烙印」會自動啟動——「美國不會再一次被人突襲」？

中國的生產力不容置疑，執行力也很強，但是已經足以冒著經濟、科技發展上的風險跟美國叫陣嗎？菲律賓到時還會乖乖站在中國那一邊嗎？可別忘了，第一島鏈有菲律賓，而且從能源輸送上是比台灣、日本更重要的一環，當年日本也是在珍珠港事件之後就趕快回頭佔領菲律賓，讓麥克阿瑟倉皇逃走。

現在的菲律賓總統看似不挺美，實際上應該是美國不希望跟他打交道，等他下台就好。更何況一但開戰，菲律賓軍方自動會表態投美吧？一但美國重返菲律賓，立刻有現成的港口，馬上可部屬中程導彈，進駐戰鬥機群。還有日本這次遭受奧運跟疫情雙重打擊，蒙受鉅大損失，他們應該很樂意利用中國威脅的理由，重啟軍工產業，大賣印度航母、軍機。

請以滄生為念，少點瀆武吧！

美國是很鴨霸，但是目前怎麼看都不是翻臉的時候，話說當年勾踐臥薪嘗膽，辛苦準備了20年，中國現在連「芯」都被人掐在手裡呢！「兵者，死生之大事，勝而後戰」，何況世界經濟彼此依賴，大家都面臨到極端氣候的反撲 ，請以滄生人民為念，共同為後世子孫努力吧！戰爭往往是一時的衝動跟任性，還有那最莫名的瘋狂。請讓我們文明一點，不要意氣用事，發動野蠻人行為好嗎？

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航