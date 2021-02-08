早逝的臺灣女作家李維菁：愈是夢幻，愈見悲涼

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

圖片由作者提供

2018年，臺灣女作家李維菁去世，才49歲，文壇婉惜她的英年早逝。李維菁留下《人魚紀》、〈老派約會之必要〉等代表作，她的筆，寫給了我們許多迷人的篇章。

李維菁先以《我是許涼涼》小說集，一鳴驚人，其後專欄刊登〈老派約會之必要〉，道出了無數現代人所渴求的理想愛情，一時爆紅，廣為人知，奠下文名。

學界評論其風格，多以「少女學」稱之。少女學，絕非單純歌頌善良、純愛、唯美，楊照形容，包括了「悲哀、天真與不堪」，看破現實殘酷之後，以文字刺穿少女心。

〈老派約會之必要〉，書寫愛情種種，追求的焦慮，戀愛的失望，真實的庸俗，現代女性的勾心鬥角，人性的妒忌和陰暗。像她這樣的少女，以傷口的血肉為筆墨。

「我不書寫被棄者。我是被棄者。」

李維菁筆下，散文、小說難以明確區分但其文句常見情感之私密、生命的獨白，或許她的魅力在於，自身經驗所生的洞見，一針見血。

〈老派約會之必要〉是李維菁的名篇，一千多字，反覆愛情的「不要」和「要」。所不要者，乃現代速食愛情的追求手段；所要者，則為古典式老派的理想交往狀態。

現代都市高度同質的愛情，只求速食快餐。我們都希望擁有浪漫，希望與眾不同，然而深入交流，走進彼此的心，需要時間。這份心思，被時代淘汰的老土，卻是許多人內心所期盼的事物。

「我們要散步，我們要走很長很長的路。 約莫半個台北那樣長，約莫九十三個紅綠燈那樣久的手牽手。 我們要不涉核心相親相愛，走整個城市。 只有在散步的時候我們真正的談話，老派的談話。」

就像經典電影「Before系列三部曲」，又或《小王子》，小王子馴化狐狸，約會、散步、聊天，一首慢慢喜歡你，建立穩定長久的關係，偏偏是欲速則不達。

〈老派約會之必要〉援用許多浪漫的懷舊，像書信、溫馨不造作的晚餐、漫步城市等。刻意唯美、詩化的句子，加強了那種不可能，只能追憶，一切都無可挽回，現實如此殘酷。

懷舊，並非無限重溯，而是理想價值的肯定。如此少女情懷，恰恰打動我們初戀的純情，祈求天地放過一雙戀人，現實卻千瘡百孔。

李維菁的文句，愈是夢幻，愈見悲涼。她曾自白高中時書寫真情，反被老師責罵，對於那種大人喜歡看的人間溫暖、正能量，相當反感。粉飾太平，不如誠實面對真相。

「詩人別說了。我明白，我寫下的這一切，都是對虛妄的執著。」

書寫的句子，既是表達了有情眾生的執著，亦在撕破夢幻虛假之後，直面現實殘酷。能夠活在雲端者終究是小眾，一道遙遠的風景，被棄者如你我，需要少女之眼看穿面紗，承擔屬於自己的人生。

本文獲授權轉載，原題目為「《老派約會之必要》：文學少女之眼，被棄者的情書」，原文見作者Medium。

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責任編輯︰Alex

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