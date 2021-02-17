《一看就懂配色設計》：日本設計師都這樣用，顏色也能刺激你的味覺

文：ARENSKI

刺激味覺

刨冰的糖漿只有香氣與顏色的差異，實際上味道本身全都相同。不過，人會自然把紅色當成是櫻桃味、綠色當成是哈密瓜味，黃色則當作是檸檬味。就像這樣，和味道有所連結的顏色，擁有讓人光是看到就會想到味道的魔力。

Photo Credit: 遠流出版提供

色彩有讓人想起味道的力量。

色彩印象愈強的食物，愈容易聯想到味道。

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Photo Credit: 遠流出版提供 透過精神十足的維他命色彩，讓人聯想到新鮮好喝果昔的配色。配合4種口味的設計也用4色來統整，不但繽紛多彩，看起來也很有整體感。

添加決定味道的額外要素

顏色可以讓人一定程度聯想到味道，但光憑這樣並不會成為特定味道的絕對指標。如果想要明確表現出味道，就必須將其和特定味道的限定元素組合。在這裡使用了背景視覺與材料圖示，讓受眾能更清楚果昔究竟是什麼味道。

Photo Credit: 遠流出版提供 光只有紅色的話，很難斷定到底是草莓、番茄還是西瓜等等；而草莓的輪廓如果是黑色，也不會讓人一瞬間就響起味道。要很直覺地傳達出味道的話，就必須要將顏色和形狀相互組合。

喚起嗅覺

不只有味覺，色彩也有讓人聯想到香氣與氣味的力量。水果、辛香料等香氣印象愈強的東西，只要利用其本身的顏色，就能讓受眾感覺到香氣。

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使用色彩能讓人聯想到特定香氣或氣味。

顏色愈混濁，愈會讓人的印象由「香」轉「臭」，這點請務必注意。

Photo Credit: 遠流出版提供 以4種香氣的印象色彩將區域劃分成四塊，在瞬間依序傳達出香味。由鮮豔的黃色帶頭抓住目光，接著是按照補色（黃對藍、綠對紅）來配置，賦予設計繽紛印象的同時，也強調了變化的豐富性。將不分男女都會喜愛的香氣並列，是能夠抓住大多數人目光的廣告。

Photo Credit: 遠流出版提供 使用了柔和的粉彩色系。加上些許的漸層，在設計中做出香氣由下往上散發的印象。不管是哪種顏色都不會過於搶眼，表現出了高雅的香氣。

藉由濃淡調整香氣強弱

即使是同一色相，也能透過改變色彩濃淡來表現香氣強弱。即使是好的香味，如果太過強烈就會產生違和感；所以如果想合宜地表現香氣，多會使用較淡的色彩。如果是特地要強烈表現出濃厚香氣的情況，或是表現不討喜臭味的情況，使用強烈的色彩或混濁的色彩也是方法之一。

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產生韻律感

藉由調整色相及色調、色彩面積的大小等差異，能夠讓設計產生韻律感。只要能讓人感受到躍動感，就能吸引目光，在不看膩的情況下將受眾的視線誘導道目標處。

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色彩的組合與配置能為設計建立韻律感。

配合設計的韻律感，就能自然將受眾的視線誘導到目標處。

Photo Credit: 遠流出版提供 使用讓人聯想到唱片、CD、聲波的圓形，加上漸層配色，並透過大小各異的配置來打造出有節奏感的印象。鮮豔的顏色放大、沉穩的顏色縮小，在繽紛的配色中維持了良好的平衡。

Photo Credit: 遠流出版提供 用繽紛多彩的漸層表現各式各樣的音樂類型。漸層之內的顏色色調都調為一致，即使色相差異大也不會產生違和感，而是能好好的銜接在一起。

透過構圖強調韻律感

將鮮豔配色的大圓放在設計的上半部，沉著配色的小圓配置在設計的下部，建立一個倒三角形的構圖。因為有重量感的顏色是配置於下方，所以基本上是能讓人感覺到安定感的設計（請參照P.128）。在此則將色彩面積的差異放大，特地打破平衡來創造不安定的效果，讓韻律感更加強烈。

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書籍介紹

本文摘錄自《一看就懂配色設計》，遠流出版

作者：ARENSKI

譯者：汫玲

【作者介紹】

ARENSKI，業務內容涵蓋雜誌、書籍、型錄、廣告、網站等各領域設計，與日本各大知名出版社合作。著有《吸睛設計學》（暫譯）、《一看就懂版型設計》（暫譯）、《一看就懂字型設計》（暫譯）等……十餘本設計相關書籍。

【本書特色】

獨家豪華收錄：32頁基本色×特殊色演色表，正7色+反7色精美印刷校色，完整呈現16色基本色×金．銀．螢光粉紅調色效果！

日本設計師的配色都這樣用！

5大主題解說×56種情境配色應用×193則實例演示

涵蓋雜誌、書籍、型錄、廣告、網站設計

一本隨看即用的最實用配色指南

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航