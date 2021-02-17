《一看就懂配色設計》：日本設計師都這樣用，顏色也能刺激你的味覺
我們想讓你知道的是
比任何東西更先映入我們眼簾的，就是「顏色」，一本隨看即用的最實用配色指南，
文：ARENSKI
刺激味覺
刨冰的糖漿只有香氣與顏色的差異，實際上味道本身全都相同。不過，人會自然把紅色當成是櫻桃味、綠色當成是哈密瓜味，黃色則當作是檸檬味。就像這樣，和味道有所連結的顏色，擁有讓人光是看到就會想到味道的魔力。
- 色彩有讓人想起味道的力量。
- 色彩印象愈強的食物，愈容易聯想到味道。
添加決定味道的額外要素
顏色可以讓人一定程度聯想到味道，但光憑這樣並不會成為特定味道的絕對指標。如果想要明確表現出味道，就必須將其和特定味道的限定元素組合。在這裡使用了背景視覺與材料圖示，讓受眾能更清楚果昔究竟是什麼味道。
喚起嗅覺
不只有味覺，色彩也有讓人聯想到香氣與氣味的力量。水果、辛香料等香氣印象愈強的東西，只要利用其本身的顏色，就能讓受眾感覺到香氣。
- 使用色彩能讓人聯想到特定香氣或氣味。
- 顏色愈混濁，愈會讓人的印象由「香」轉「臭」，這點請務必注意。
藉由濃淡調整香氣強弱
即使是同一色相，也能透過改變色彩濃淡來表現香氣強弱。即使是好的香味，如果太過強烈就會產生違和感；所以如果想合宜地表現香氣，多會使用較淡的色彩。如果是特地要強烈表現出濃厚香氣的情況，或是表現不討喜臭味的情況，使用強烈的色彩或混濁的色彩也是方法之一。
產生韻律感
藉由調整色相及色調、色彩面積的大小等差異，能夠讓設計產生韻律感。只要能讓人感受到躍動感，就能吸引目光，在不看膩的情況下將受眾的視線誘導道目標處。
- 色彩的組合與配置能為設計建立韻律感。
- 配合設計的韻律感，就能自然將受眾的視線誘導到目標處。
透過構圖強調韻律感
將鮮豔配色的大圓放在設計的上半部，沉著配色的小圓配置在設計的下部，建立一個倒三角形的構圖。因為有重量感的顏色是配置於下方，所以基本上是能讓人感覺到安定感的設計（請參照P.128）。在此則將色彩面積的差異放大，特地打破平衡來創造不安定的效果，讓韻律感更加強烈。
書籍介紹
本文摘錄自《一看就懂配色設計》，遠流出版
作者：ARENSKI
譯者：汫玲
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【作者介紹】
ARENSKI，業務內容涵蓋雜誌、書籍、型錄、廣告、網站等各領域設計，與日本各大知名出版社合作。著有《吸睛設計學》（暫譯）、《一看就懂版型設計》（暫譯）、《一看就懂字型設計》（暫譯）等……十餘本設計相關書籍。
【本書特色】
- 獨家豪華收錄：32頁基本色×特殊色演色表，正7色+反7色精美印刷校色，完整呈現16色基本色×金．銀．螢光粉紅調色效果！
- 日本設計師的配色都這樣用！
- 5大主題解說×56種情境配色應用×193則實例演示
- 涵蓋雜誌、書籍、型錄、廣告、網站設計
- 一本隨看即用的最實用配色指南
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航