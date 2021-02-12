中華民國的深層政府：由美國扶持又超越藍綠的「建警交工複合體」

當局者迷，旁觀者清。

這句話，我在進入美國的中學後有深深的體會。我的歷史老師，教會了我什麼是史觀，為什麼除了課本講的跟老師講的，他還會鼓勵所有學生自己去網路上學習，用自己不同的觀點或者更多知識在課堂上補充或反駁他。

中華民國是目前治理台灣的一個政體，但這個中華民國真的是你想像中的中華民國嗎？就先從中華民國的軍閥派系分裂說起，真正的中華民國早就在這些既得利益者裙帶派系間的都爭中迷失了。而在國共內戰後，得以倖存下來的蔣介石派系，只不過是original中華民國中的其中一個小圈圈，而這是你的歷史課本不會告訴你的故事。

那當這麼一個小圈圈成為了最後生還者，在沒有其他人監督的獨大狀況下，就直接把派系旗變國旗，黨徽變國徽，課本想怎麼竄改神化自己就怎麼改。他們可以花十幾年把一個境外勢力捧成國父，花個十幾年把國共曾經都支持台獨分裂日本帝國的歷史抹掉，把自己戰敗竄逃的故事變成史詩級旅遊節目。

而當整個政權就是單一個既得利益裙帶，就算表面上有多少「民主」制度，最大的那幾個黨為了權力終究還是會走進去變成裙帶體系的一部份。也就是說，所謂的藍綠紅白就只是一些政治立場不同的既得利益者，中華民國在台灣也就只是一個可以投票的分贓政治，只要不損害到既得利益或者作奸犯科，藍綠的確已經變成一個假議題。

前面跟大家直白分享了我的史觀，接下來就要講台灣由建設幫、警政幫、交通幫、工程幫所組成的「建警交工複合體」的大本營：世曦工程顧問股份有限公司 aka 中華顧問工程司，因為球員裁判都是自己的人。

台灣的國道有沙烏地阿拉伯的資金，因為背後都是美國扶植的公司

時間要先回到二戰以後，美國因為大量返回的軍人導致人口飛漲，史稱Baby Booming（嬰兒潮） ，而這帶來了嚴重的房屋短缺，都市環境也嚴重擁擠，生活品質嚴重下降。

而這時候，當年美國東北部最大的其中一個建設財團，講白了就是美國的既得利益者：帝力凱撒公司（De Leuw, Cather & Company）就靠狂接政府標案以及大興土木造鎮，炒房炒股炒地皮而發大財。

不過面對同盟國的戰後重建潮，急缺資源的他們需要幫忙才能「戰勝萬惡的共產主義」（不是我說的，是同盟國） ，所以全球的馬歇爾計畫（Marshall Plan）的美援就此誕生，而當時有邦交關係的中華民國政權也因此受惠，畢竟這裡得作為他們第一島鏈的反共基地。

首先，美國在西德扶植成立了「道基工程顧問公司」，而美國政府也從這些大型顧問公司裡徵招人士，裡面當然也不缺帝力凱薩的人。然後，美國也在台灣與中華民國扶植成立了「中華顧問工程司」（China Engineering Consultants, Inc.，簡稱CECI），算是兩方共同扶植的公司化管理官方組織。

從史料上可以看到，蔣經國在推動十大建設，其實就是在收割日本政府遺留下來的這些規劃，而在最重大的工程「中山高速公路」，文獻裡面就直接寫白是「政府決定與德國道基工程顧問公司與『帝力凱撒國際工程顧問公司』共同合作」，基本上就是把西德經驗，台灣實現。

那麼帝力凱撒國際工程顧問公司就只是加了國際兩個字，是美國總公司設於沙烏地阿拉伯的國際分公司，這也是為什麼國道裡面也會出現沙國資金的原因。

Photo Credit: 中央社

到了1979年美國與中華民國斷交改承認中共為中國代表，才僅僅沒幾個月，帝力凱撒美國總公司就被美國軍工複合體底下業務包山包海的帕森斯集團（Parsons Corporation）給收購。

那這代表什麼？美國就是要把你的軍售跟基礎建設工程綁得死死的，因為你不跟他買武器你就別想要造橋鋪路；反之，你要阻擋他們造橋鋪路斂財的業務，你也別想拿到任何軍售。別忘了，帝力凱撒可是有入資CECI還有各種標案工程的。

然後這種關係下來久而久之，CECI就漸漸變成美國人跨國斂財還有洗錢的工具。到了陳水扁政府第二任時，看不下去的他想下去整改，而這卻直接動到這個跨國既得利益鍊，後來陳水扁卻因為自身也疑似有斂財行為，一個家庭抵不過一個跨國犯罪組織，直接被兩邊的「深層政府」給聯合惡整，在多家媒體鏡頭的面前高舉手銬鋃鐺入獄。

那陳水扁的未盡之業至少有帶來幾個改變：

一、中華顧問工程司根據他們的英文簡稱CECI諧音改名為世曦工程顧問股份有限公司。

二、CECI從官方附隨組織改置為財團法人，所以國家機器的官方運作與這間公司在正確情況下可以保持雙方獨立。

三、因為改成財團法人，因此外界要查詢他們的資料更為方便，拆成一個財團跟國家機器要對打也比較方便，另外，比以前相對透明化的情況也能減少貪污的誇張程度。

橫跨太平洋的交通建設產業鏈，最近卻開始「親中」起來

不過從這次「區間測速弊案」以及「聲音照相弊案」中可以看到，這個橫跨太平洋的這個跨國既得利益鍊，或你可以直接叫他們深層政府，在近年為了賺錢非常的親中。

明明金主是專做美國老大哥國防還有情報業務帕森斯集團，CECI以及他們底下的多間傀儡跟人頭公司卻能僥倖在美國實際管轄範圍外無法無天，在他們眼皮子底下直接採購中國的便宜貨，直接讓這些資安漏洞的產品可以對接中華民國深層政府大規模監控人民的雲龍系統。

Photo Credit: 中央社

講白了，交通幫林家的訊田東山繼亮集團只不過是冰山一角，他們跟公路總局都與CECI集團有關，而CECI與中華民國表面上的民選政府則是中華民國深層政府與美國軍工複合體的魁儡，那麼美國軍工複合體則是華爾街的魁儡。

要擒賊那就得先擒王，關注reddit幫忙全球鄉民，每個人都出一點點錢，一起破解美國的這些既得利益者，破解這些華爾街這些草菅人命且破壞自由的有錢人，間接解放台灣。

就連備受爭議的孫中山也曾經說過，發展交通是實業的利器，打破他們，就是打破台灣的金箍咒，讓台灣百業興盛，成為一條猛龍。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航