【專訪】《編輯》王離（上）：寫詩這件事呢，從很蠢的地方開始

文字：沈眠｜攝影：達瑞

王離，1980年生，畢業於台灣藝術大學視覺傳達設計系、東華大學創作與英語文學研究所文學創作組，曾獲桃園文藝獎首獎，並入選九十四年小說選。王離以編輯、設計和寫作者三棲於出版業，自言非常喜歡印刷品。

2010年出版詩集《遷徙家屋》，2013年以王君宇為名，出版短篇小說集《時之一》。王離從東華創英所畢業後，一心一意想成為編輯，但設計科系出身的他，屢次被當作設計師使用，直到加入明日工作室方得償宿願。而多年來的編輯生涯，王離有著自身獨特的體悟，以最為實際、直接的角度，去理解出版業界的人事物，相隔11年，於2021年出版全新詩集《編輯》。

Photo Credit: 達瑞

「與人相處，我習慣處在較低的位置。」

生長在宜蘭縣頭城鎮過港（編按：大坑，但地方會以過港稱呼）一帶的王離劈頭說道：「那是一個小漁村，大部分人都從事與漁業相關的工作。譬如我爺爺就是在捕鰻苗，算很盛行的產業。」但高職畢業的爸爸則在當地農會任職，在地方已算白領階級。據說當地有許多小流氓，王離笑言：「我本來就不是那種很強勢的小孩，再加上爸媽對我算是很保護，對讀書成績也挺要求，所以當然就沒有太多接觸，成長後認識了，發現他們都只是樸實的人。」

唯一一次例外是國中，具體是什麼爭執也不記得，反正就有人帶了三、四十人來堵王離，情勢滿危險緊張的，但那裡面有人認識王離，小時候一起玩過，說是自己人，當下與王離握手言和，無驚無傷。

會讀書這件事在成長階段中，像是某種護身符，讓王離沒有遭遇具體的創傷經驗。神色平淡的他，眼底有著低低的憂傷，「只是在學校裡總覺得自己有什麼地方跟大家不一樣，但也沒有真的受到多明顯的排擠，比較像是游離者或中間分子，有時候好像在圈子裡，可以下課一起打籃球，但進行別種活動我又不在其中。高中聯考前夕，我倒是終於加入較為核心的一群中。」王離的大學時期亦然，原本先認識較活潑一群人的他，由於身分認同意識的萌發，開始花大量時間在網路上交友，反倒退離現實生活的活動與交誼。

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「長得胖、覺得自己不好看，確實是青春期造成我影響很大的因素，我變得自卑感很重。那也就內化在性格裡，跟別人往來，都會慣性地把自己放在較低的位置，在人際往來上也就難免有一些困擾與幻滅的體驗。」習慣被劃歸在群體圈圈以外的王離，要直到就讀東華創英所才找到自己的棲身之所，「我們那一屆都是一些喜歡文學、想要創作，但又不全都是科班出身、經過扎實文學訓練予基礎的人，像我是設計系，也有讀法律系或當過百貨公司樓管的同學，總之就是各種來源的人，跟前幾屆已經享有文名的學長姊很不同，因此當時就有種大家真的是同一群人的歸屬感。」

日後也以設計作為謀生的王離，為何要轉向於文學呢？他直白地講：「我讀台藝大設計時，修了四學期顧蕙倩老師台灣詩、台灣小說與詩創作、小說創作的文學課程，雖然對文學仍一知半解，但總覺得滿吸引我。設計系的老師們也都覺得我應該是文字掛的。還有後來上廣告課，意識到那是非常競爭的產業，很可能上班、下班都是看不到太陽的狀態，我並不想過這樣的生活。」而後，機緣巧合得知有東華創英所在招生，一考就上，自然而然地走上文學之路。

「寫詩這件事呢，從很蠢的地方開始。」

對文學如何產生興趣？王離回憶道：「本來就喜歡閱讀，小時候有印象的是《小飛俠》圖文書，爸爸也會帶我去買書，讀一些中國經典《西遊記》、《鏡花緣》之類的。媽媽曾經是文藝少女，家中有張曉風的散文集。而且她會把80、90年代的書籤集結成冊，上面會有花草影像搭配一些文藝詩句，很像現在社群軟體上常看到的長輩圖，讓人懷念，我在那時候就感覺到某種牽引。」

王離在國二的作文課以童詩、敘事詩的型態寫作文，老師也沒有反對，給的分數又滿不錯的。此外，王離也會仿效張曉風在《中國時報：人間副刊》專欄《可叵集》寫法，在週記上寫作。而劉墉的極短篇與散文集如《我不是教你詐》，以及倪匡的科幻小說《衛斯理系列》，都是王離在國、高中愛讀時期愛讀的書籍。他眨眨眼，聲調略揚講道：「畢業留言冊上面也有一些分行像是詩的句子，我也覺得自己能寫，而且讀了徐志摩的詩集，覺得滿喜歡。好像創作都是從這些微不足道、稀鬆平常，甚至可以說是有點蠢的小地方開始啟動的。」王離眼底帶著笑意。

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大一時期的王離，開始閱讀朱天文《荒人手記》、吳繼文《天河撩亂》，妹尾河童的《少年Q》也讓他著迷。王離滿常在公館的挪威森林咖啡館混，讀了不少架上的書。另外，他也在詩人雨蛙在kkcity創辦的詩版上讀詩。王離語氣淡淡然：「說起來，我是雜食系的，閱讀比較隨機，一直以來都是小局部地被影響，真的要系統性認識文學，得到東華創英所才比較全面。」如郭強生的小說課，林惠玲的歐陸詩研究，都領著王離進入深邃的文學宇宙。

詩與小說創作兼得的王離，先後出版詩集《遷徙家屋》與短篇小說集《時之一》，未來也計畫寫散文集與長篇小說，大致的構想都已經確立。他不只橫跨設計、編輯與寫作，在寫作這個項目裡也想要多樣性發展，果然是多棲動物。

而談起小說、詩歌與散文的區別，王離回答得挺實際：「研究所之後，我對散文，尤其是那種太過目的性、裝載自我情懷的文章，覺得滿矯情的。之後打算做的散文集，會設計完整的架構，盡力削除過度彰顯個我價值，讓散文不會長成自我滿足或宣洩的載體。至於小說與詩最直接的差異，就是必須投入時間的多寡。長篇小說就像蓋建築物，需要時間累積，就算短篇小說也要有一小段足夠的時光。詩真的比較好生啊，零碎的片段就能寫下，是很方便的創作形式，而且寫詩長久來已經是習慣了。」

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航