2021年華語賀歲片總評，春節連假最推薦看哪部電影？

對電影市場而言,春節檔期是兵家必爭之地,尤其是華語電影。從2010年鈕承澤帶的《艋舺》之後,國片在這個檔期就有明顯亮眼的表現,其中的關鍵是已逝「秀場天王」豬哥亮,2011年《雞排英雄》、2013年《大尾鱸鰻》、2014年《大稻埕》、2015年《大囍臨門》和2016年《大尾鱸鰻2》,都在台灣賣出破億成績,台灣觀眾是能接受豬哥亮在大銀幕中的綜藝娛樂性。然而,豬哥亮離世之後,群雄並起,欲爭食大餅。

至於今年在疫情持續影響歐美之下,台灣電影市場少了好萊塢大片的夾擊,因此,華語電影就更加有機會出頭。本文將評析三部華語電影(外加一部特別提及),提供讀者來自「評論者」的觀點,試圖替2021年賀歲檔期寫下影片的評論註解。

《角頭-浪流連》,2月5日上映

從鈕承澤在2010年的《艋舺》在春節檔期賣出了2.6億台幣的好成績之後,似乎成為「台灣黑幫」的敲門磚,而後2015年李運傑暑期檔的《角頭》、2018年顏正國春節檔的《角頭2:王者再起》,票房分別突破8000萬和1.2億台幣,成功串連起「黑幫宇宙」。在此票房基本盤的保底之下,今年「外傳」《角頭-浪流連》再度瞄準春節檔期,由金鐘獎戲劇節目最佳導演姜瑞智執導,集結原製作班底,由鄭人碩、黃尚禾、張再興、吳震亞、唐振剛「五人幫」領銜,加入謝欣穎、龍劭華、曾菀婷、陳竹昇等人,試圖道出「角頭」的前世進而呼應今生,拓展這已然成熟的黑幫流氓世界觀。

從《角頭-浪流連》的開場設計,其實便可嗅見姜瑞智在鏡頭設計上的別出心裁。首先是一場群架,在這場群架拉出來的是女性視角,從謝欣穎的觀點(攝影機擺放的位置),在旁「窺視」雄性世界的爭鋒,這場戲也立即譜出《角頭-浪流連》的故事底蘊——女性(一般大眾)與男性(角頭流氓)的鴻溝,恰恰正是「浪流連」亟欲探討的核心論述。

換句話說,謝欣穎的角色,在全片所挪移、轉嫁的就是社會大眾,至於鄭人碩代表的自然就是「黑幫世界」,透過謝欣穎與鄭人碩間的愛情故事,將兩者時而拉近,時而抽遠,正是編導希冀觀眾理解的差距性,「誰願意,一出生就做兄弟」,《角頭-浪流連》口號中的莫可奈何,也正體現在這對戀人分開的主因,透過愛情的普世性,更能將核心打中觀眾。

但不可諱言的是,或許由於其餘故事線與角色的繁雜,使得謝欣穎與鄭人碩從仇視到相愛的轉折稍嫌便宜行事,欠缺某種關鍵與綿密的鋪展,雖然編導欲透過「拍照」作為推動兩人的誘因,但仍顯模糊,較為可惜。

Photo Credit: 巧克麗娛樂提供

而《角頭-浪流連》在開場的滿月酒,這場戲也拍的精彩,幾乎透過一鏡到底的技法,將貫串「角頭」宇宙的「五人幫」拉出,同時交代高捷、龍劭華 柯叔元和盛鑑彼此間的爾虞我詐,台上的熱鬧,底下的暗湧都開宗明義的點題,這個角頭外傳,說的就是「五人幫」和大佬們的權謀算計,讓觀眾一目瞭然。

從謝欣穎和鄭人碩的「愛情故事」,到北館與湳坑的「爭雄奪位」,不難發現《角頭-浪流連》延續了此系列的傳統,靠近市場、貼合地氣,是一部立意清楚、直爽灑脫的黑幫電影。

總結來說,作為一部外傳電影,《角頭-浪流連》成功豐富了角色背景,將人物描繪的更加立體,而編導仍舊在直球對決的故事中,簡單有效透過「鯊魚」寓意了人性,這點巧思,相信每名觀眾都能讀取。而在外傳中,同時也帶出其餘值得繼續書寫的故事線,例如曾菀婷和龍劭華父女關係、五人幫未來的走向等等,相信在本集票房再度開出紅盤的表現之下,未來「角頭宇宙」的擴張是可預期的。

Photo Credit: 巧克麗娛樂提供

《男兒王》,2月10日上映

觀影完畢,幾乎可以篤定沒有人能夠討厭這部電影,並且真心期待本片在賀歲檔期有好的票房表現,更想浮誇地張開雙手,擁抱更多同樣被這股花式炫風吸引的觀眾。對,我是《男兒王》的虔誠信徒。

爆笑喜劇《男兒王》榮獲第57屆金馬獎最佳造型設計獎,領銜主演的李國煌也以本片入圍金馬影帝,去年這位新加坡喜劇天王來台出席活動時魅力四射,渾然天成的幽默技能滿點,有話題又不失禮貌,幕前、幕後圈粉無數。影片在金馬影展場場爆滿,從電影本身的內容,到映演後撩起的野火熱潮,無不充滿極致的狂歡儀式感,當時尚未看過《男兒王》都莫名參與其中,浸染難以名狀的喜樂。

實際看過本片後,《男兒王》的確相當討喜,其劇情單純,貫穿全片的核心人物為李國煌飾演的曹啟明,是突遭失業的企業中年主管,不敢讓妻小知道慘況,又因年紀限制而處處求職碰壁。在房貸、車貸,老婆又懷孕的巨大壓力下,因緣際會化身變裝皇后粉墨登台,鋼鐵直男大叔竟在酒吧迷倒全場,又歌又舞,令人笑淚迸出。

本片由新加坡資深導演王國燊執導,他曾是新加坡電視史上最長壽連續劇《Tanglin》的製作,2019年則在台灣完成了由王柏傑、李毓芬主演的電影《絕世情歌》。《男兒王》節奏明快俐落,可看出導演、攝影與剪輯展現高度默契,愈是想要看起來隨興歡快,必得經過縝密設計,才能得出如此討喜,俗又可耐的成果,連在公司整理家當的「財源滾滾」背景樂,都不浪費篇幅地帶出「裁員!滾滾!」的雙關趣意,別出心裁。

李國煌的演出極具說服力,在不斷溢發的新樣貌之中,還是能讓觀眾明顯辨認出曹啟明的原型,避免了喜劇常有的病灶—過於快速的成長轉變。而且李國煌張弛有度地控制表演,從肢體語言到顏面神經,均精準得嚇人、又才華奔放,令人佩服。

Photo Credit: 光年映畫

曹啟明在《男兒王》這場笑鬧嘉年華中的錯置喜劇(a fish out of water)元素,大部分發生在舞台上,藉由歌舞片段成全。與片頭的尾牙表演〈愛拼才會贏〉對照,後續張惠妹的〈姐妹〉、蔡依林的〈看我72變〉、梅艷芳的〈女人花〉,以及閩南語版〈I Will Survive〉等,是醒酒後的活潑香氣,佐以Kiwebaby(張承喜)等驚喜交襯,變裝皇后們一齊華麗綻放獨有能量。

除了賀歲檔,期待有一天也能在金馬奇幻K歌場,與《男兒王》相見。

《我沒有談的那場戀愛》,2月10日上映

本片被安排於春節檔上映,據說連導演之一的徐譽庭起初都不敢置信。不過觀影之後,個人認為《我沒有談的那場戀愛》最大問題絕不是檔期合適與否,而是作品本身。

首部劇情長片就入圍台北電影節、金馬多項大獎的「母子導演檔」徐譽庭、許智彥,繼《誰先愛上他的》之後,再次合作執導由吳慷仁、艾怡良、傅孟柏、9m88主演的《我沒有談的那場戀愛》。有黃金卡司加持、兩位實力歌手首次主演電影為賣點,加上編導徐譽庭本身的愛情受眾基本盤,以及這對導演組合前作的成功,《我沒有談的那場戀愛》像是贏在起跑點的優良基因選手,應是討喜,但實際看完此片,成果卻令人尷尬。

Photo Credit: 華納兄弟

劇情從「面癱姐」郭勤勤的「臉書封鎖名單」展開,探討封鎖一個人,是因為一時任性?還是徹底不願再得知對方的任何消息?封鎖之後,就真的可以忘記嗎?

從說故事的手法來看,《我沒有談的那場戀愛》有創新的企圖心,但當大量的偽自媒體素材截斷觀影情緒,不僅缺乏幽默感,也未真正服務到劇情發展,看不出存在的必須。當刻意營造的視覺翻玩,成了長時間的綁架便會導致過度疲勞,全片為了「風格」而「風格」,進而忽略文本,讓「形式」與「內容」產生斷裂,兩者距離不斷拉遠,不在同個頻道無法合一,此導演手痕絕非明智之舉,「風格」過了頭,或許與「自溺」就僅是一線之隔。

至於曾與郭勤勤曖昧要好的「趙書維」一角,像是蜻蜓點水般的存在,為埋最終伏筆而不想破題的心意可以理解,但架空此角、未替觀眾建立足夠的感情基礎就難以被諒解。多位人際關係的刻意模糊,在未經充分掌控的調度之下,角色的情緒便難以透入觀眾心房,吳慷仁的演技發揮與整體敘事流暢度就成了最大犧牲品。而片尾多場和解的「重頭戲」就略顯廉價,大量的流淚特寫與愛情金句就像情緒勒索,編導似乎認為如此就能賺人熱淚,但欠缺敘事的說服力,觀眾就像隔岸觀火,銀幕上的戲子哭成淚人兒,台下看戲的卻顯得無所適從。

至於一整列華麗的客串名單和獻「聲」加持,在失控的安插之下也顯得本末倒置,當電影作品成了人脈大平台,就令觀影過程失去重心,尤其邱澤出現的那幾段畫面,讓人摸不著頭緒,而這樣摸不著頭緒的空虛感,就是《我沒有談的那場戀愛》的全片註解,整部片子極其挑釁觀眾的耐心。

以行銷從業人員的角度來看,《我沒有談的那場戀愛》必須於上映首週就將目標觀眾趕進戲院,否則陸續擴散的口碑將會影響後續票房表現。最後還是要補充,電影或許並非無處可取,雖然《我沒有談的那場戀愛》差點成為我沒有看完的那場電影,但它仍可能是你的蜜糖,還是得親自服用才知。

Photo Credit: 華納兄弟

特別提及:《跟你老婆去旅行》,2月10日上映

會將《跟你老婆去旅行》放在特別提及,主要是因為這部片子尚未觀賞,因此無法作出有效的評論,但由於這部華語電影也是瞄準今年春節檔期,因此仍舊列出值得關注的賣點,提供讀者參考。

2018年,翻拍自韓片的台灣電影《比悲傷更悲傷的故事》在台灣賣出破2億台幣票房的成績,而後前進中國市場,也賣出近10億人民幣,整體累積48億台幣左右的票房,先不論整體敘事、演員口條等為人熱議(詬病)的話題,單以票房論高下,《比悲傷更悲傷的故事》無疑是一部成功的作品,它靠近市場,成功讓觀眾買單,顯然製作團隊「濫灑狗血」、「大打悲情牌」的策略奏效,而幕後的最大功臣,自然是導演林孝謙、編劇呂安弦和監製莊淳淳。

《比悲傷更悲傷的故事》歷經市場的重大勝利之後,也能想見林孝謙、呂安弦和莊淳淳這三人組合的繼續合作,今年就順勢推出《跟你老婆去旅行》,並找來張書豪、鳳小岳和陳妍希演出。

林孝謙作為導演,與台灣中生代女星有密切的合作,包含《五星級魚干女》柯佳嬿、《比悲傷更悲傷的故事》陳意涵到這次的陳妍希,都是台灣觀眾熟悉的女演員,在林孝謙喜劇、輕鬆、愛情的基底之下,這些中生代女星就成了林孝謙愛情宇宙的樣貌與輪廓,某種程度上或許也代表著近年台灣觀眾的口味,甚至是前進中國播映的選擇之一。

從預告和介紹來看,《跟你老婆去旅行》會是一部在浪漫愛情包裝底下的公路電影,而公路電影的樣板,不外乎就是「困惑」與「醒覺」,而這次的困惑,看起來會是夾雜在張書豪、鳳小岳和陳妍希這三人的複雜關係上,從友情討論到愛情,都會是《跟你老婆去旅行》的核心命題,從此核心出發,也不難想像本片是一部接地氣的作品。至於困惑之後該怎麼處理角色的發展,進而醒絕,就是考驗導演與編劇的功力。

如果喜歡《五星級魚干女》、《比悲傷更悲傷的故事》的影迷,或許能在這次假期考慮《跟你老婆去旅行》。

