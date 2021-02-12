2021年華語賀歲片總評，春節連假最推薦看哪部電影？

對電影市場而言，春節檔期是兵家必爭之地，尤其是華語電影。從2010年鈕承澤帶的《艋舺》之後，國片在這個檔期就有明顯亮眼的表現，其中的關鍵是已逝「秀場天王」豬哥亮，2011年《雞排英雄》、2013年《大尾鱸鰻》、2014年《大稻埕》、2015年《大囍臨門》和2016年《大尾鱸鰻2》，都在台灣賣出破億成績，台灣觀眾是能接受豬哥亮在大銀幕中的綜藝娛樂性。然而，豬哥亮離世之後，群雄並起，欲爭食大餅。

至於今年在疫情持續影響歐美之下，台灣電影市場少了好萊塢大片的夾擊，因此，華語電影就更加有機會出頭。本文將評析三部華語電影（外加一部特別提及），提供讀者來自「評論者」的觀點，試圖替2021年賀歲檔期寫下影片的評論註解。

《角頭－浪流連》，2月5日上映

從鈕承澤在2010年的《艋舺》在春節檔期賣出了2.6億台幣的好成績之後，似乎成為「台灣黑幫」的敲門磚，而後2015年李運傑暑期檔的《角頭》、2018年顏正國春節檔的《角頭2：王者再起》，票房分別突破8000萬和1.2億台幣，成功串連起「黑幫宇宙」。在此票房基本盤的保底之下，今年「外傳」《角頭－浪流連》再度瞄準春節檔期，由金鐘獎戲劇節目最佳導演姜瑞智執導，集結原製作班底，由鄭人碩、黃尚禾、張再興、吳震亞、唐振剛「五人幫」領銜，加入謝欣穎、龍劭華、曾菀婷、陳竹昇等人，試圖道出「角頭」的前世進而呼應今生，拓展這已然成熟的黑幫流氓世界觀。

從《角頭－浪流連》的開場設計，其實便可嗅見姜瑞智在鏡頭設計上的別出心裁。首先是一場群架，在這場群架拉出來的是女性視角，從謝欣穎的觀點（攝影機擺放的位置），在旁「窺視」雄性世界的爭鋒，這場戲也立即譜出《角頭－浪流連》的故事底蘊——女性（一般大眾）與男性（角頭流氓）的鴻溝，恰恰正是「浪流連」亟欲探討的核心論述。

換句話說，謝欣穎的角色，在全片所挪移、轉嫁的就是社會大眾，至於鄭人碩代表的自然就是「黑幫世界」，透過謝欣穎與鄭人碩間的愛情故事，將兩者時而拉近，時而抽遠，正是編導希冀觀眾理解的差距性，「誰願意，一出生就做兄弟」，《角頭－浪流連》口號中的莫可奈何，也正體現在這對戀人分開的主因，透過愛情的普世性，更能將核心打中觀眾。

但不可諱言的是，或許由於其餘故事線與角色的繁雜，使得謝欣穎與鄭人碩從仇視到相愛的轉折稍嫌便宜行事，欠缺某種關鍵與綿密的鋪展，雖然編導欲透過「拍照」作為推動兩人的誘因，但仍顯模糊，較為可惜。

Photo Credit: 巧克麗娛樂提供

而《角頭－浪流連》在開場的滿月酒，這場戲也拍的精彩，幾乎透過一鏡到底的技法，將貫串「角頭」宇宙的「五人幫」拉出，同時交代高捷、龍劭華 柯叔元和盛鑑彼此間的爾虞我詐，台上的熱鬧，底下的暗湧都開宗明義的點題，這個角頭外傳，說的就是「五人幫」和大佬們的權謀算計，讓觀眾一目瞭然。

從謝欣穎和鄭人碩的「愛情故事」，到北館與湳坑的「爭雄奪位」，不難發現《角頭－浪流連》延續了此系列的傳統，靠近市場、貼合地氣，是一部立意清楚、直爽灑脫的黑幫電影。

總結來說，作為一部外傳電影，《角頭－浪流連》成功豐富了角色背景，將人物描繪的更加立體，而編導仍舊在直球對決的故事中，簡單有效透過「鯊魚」寓意了人性，這點巧思，相信每名觀眾都能讀取。而在外傳中，同時也帶出其餘值得繼續書寫的故事線，例如曾菀婷和龍劭華父女關係、五人幫未來的走向等等，相信在本集票房再度開出紅盤的表現之下，未來「角頭宇宙」的擴張是可預期的。

Photo Credit: 巧克麗娛樂提供

《男兒王》，2月10日上映

觀影完畢，幾乎可以篤定沒有人能夠討厭這部電影，並且真心期待本片在賀歲檔期有好的票房表現，更想浮誇地張開雙手，擁抱更多同樣被這股花式炫風吸引的觀眾。對，我是《男兒王》的虔誠信徒。

爆笑喜劇《男兒王》榮獲第57屆金馬獎最佳造型設計獎，領銜主演的李國煌也以本片入圍金馬影帝，去年這位新加坡喜劇天王來台出席活動時魅力四射，渾然天成的幽默技能滿點，有話題又不失禮貌，幕前、幕後圈粉無數。影片在金馬影展場場爆滿，從電影本身的內容，到映演後撩起的野火熱潮，無不充滿極致的狂歡儀式感，當時尚未看過《男兒王》都莫名參與其中，浸染難以名狀的喜樂。

實際看過本片後，《男兒王》的確相當討喜，其劇情單純，貫穿全片的核心人物為李國煌飾演的曹啟明，是突遭失業的企業中年主管，不敢讓妻小知道慘況，又因年紀限制而處處求職碰壁。在房貸、車貸，老婆又懷孕的巨大壓力下，因緣際會化身變裝皇后粉墨登台，鋼鐵直男大叔竟在酒吧迷倒全場，又歌又舞，令人笑淚迸出。

本片由新加坡資深導演王國燊執導，他曾是新加坡電視史上最長壽連續劇《Tanglin》的製作，2019年則在台灣完成了由王柏傑、李毓芬主演的電影《絕世情歌》。《男兒王》節奏明快俐落，可看出導演、攝影與剪輯展現高度默契，愈是想要看起來隨興歡快，必得經過縝密設計，才能得出如此討喜，俗又可耐的成果，連在公司整理家當的「財源滾滾」背景樂，都不浪費篇幅地帶出「裁員！滾滾！」的雙關趣意，別出心裁。

李國煌的演出極具說服力，在不斷溢發的新樣貌之中，還是能讓觀眾明顯辨認出曹啟明的原型，避免了喜劇常有的病灶—過於快速的成長轉變。而且李國煌張弛有度地控制表演，從肢體語言到顏面神經，均精準得嚇人、又才華奔放，令人佩服。

Photo Credit: 光年映畫

曹啟明在《男兒王》這場笑鬧嘉年華中的錯置喜劇（a fish out of water）元素，大部分發生在舞台上，藉由歌舞片段成全。與片頭的尾牙表演〈愛拼才會贏〉對照，後續張惠妹的〈姐妹〉、蔡依林的〈看我72變〉、梅艷芳的〈女人花〉，以及閩南語版〈I Will Survive〉等，是醒酒後的活潑香氣，佐以Kiwebaby（張承喜）等驚喜交襯，變裝皇后們一齊華麗綻放獨有能量。

除了賀歲檔，期待有一天也能在金馬奇幻K歌場，與《男兒王》相見。

《我沒有談的那場戀愛》，2月10日上映

本片被安排於春節檔上映，據說連導演之一的徐譽庭起初都不敢置信。不過觀影之後，個人認為《我沒有談的那場戀愛》最大問題絕不是檔期合適與否，而是作品本身。

首部劇情長片就入圍台北電影節、金馬多項大獎的「母子導演檔」徐譽庭、許智彥，繼《誰先愛上他的》之後，再次合作執導由吳慷仁、艾怡良、傅孟柏、9m88主演的《我沒有談的那場戀愛》。有黃金卡司加持、兩位實力歌手首次主演電影為賣點，加上編導徐譽庭本身的愛情受眾基本盤，以及這對導演組合前作的成功，《我沒有談的那場戀愛》像是贏在起跑點的優良基因選手，應是討喜，但實際看完此片，成果卻令人尷尬。

Photo Credit: 華納兄弟

劇情從「面癱姐」郭勤勤的「臉書封鎖名單」展開，探討封鎖一個人，是因為一時任性？還是徹底不願再得知對方的任何消息？封鎖之後，就真的可以忘記嗎？

從說故事的手法來看，《我沒有談的那場戀愛》有創新的企圖心，但當大量的偽自媒體素材截斷觀影情緒，不僅缺乏幽默感，也未真正服務到劇情發展，看不出存在的必須。當刻意營造的視覺翻玩，成了長時間的綁架便會導致過度疲勞，全片為了「風格」而「風格」，進而忽略文本，讓「形式」與「內容」產生斷裂，兩者距離不斷拉遠，不在同個頻道無法合一，此導演手痕絕非明智之舉，「風格」過了頭，或許與「自溺」就僅是一線之隔。

至於曾與郭勤勤曖昧要好的「趙書維」一角，像是蜻蜓點水般的存在，為埋最終伏筆而不想破題的心意可以理解，但架空此角、未替觀眾建立足夠的感情基礎就難以被諒解。多位人際關係的刻意模糊，在未經充分掌控的調度之下，角色的情緒便難以透入觀眾心房，吳慷仁的演技發揮與整體敘事流暢度就成了最大犧牲品。而片尾多場和解的「重頭戲」就略顯廉價，大量的流淚特寫與愛情金句就像情緒勒索，編導似乎認為如此就能賺人熱淚，但欠缺敘事的說服力，觀眾就像隔岸觀火，銀幕上的戲子哭成淚人兒，台下看戲的卻顯得無所適從。

至於一整列華麗的客串名單和獻「聲」加持，在失控的安插之下也顯得本末倒置，當電影作品成了人脈大平台，就令觀影過程失去重心，尤其邱澤出現的那幾段畫面，讓人摸不著頭緒，而這樣摸不著頭緒的空虛感，就是《我沒有談的那場戀愛》的全片註解，整部片子極其挑釁觀眾的耐心。

以行銷從業人員的角度來看，《我沒有談的那場戀愛》必須於上映首週就將目標觀眾趕進戲院，否則陸續擴散的口碑將會影響後續票房表現。最後還是要補充，電影或許並非無處可取，雖然《我沒有談的那場戀愛》差點成為我沒有看完的那場電影，但它仍可能是你的蜜糖，還是得親自服用才知。

Photo Credit: 華納兄弟

特別提及：《跟你老婆去旅行》，2月10日上映

會將《跟你老婆去旅行》放在特別提及，主要是因為這部片子尚未觀賞，因此無法作出有效的評論，但由於這部華語電影也是瞄準今年春節檔期，因此仍舊列出值得關注的賣點，提供讀者參考。

2018年，翻拍自韓片的台灣電影《比悲傷更悲傷的故事》在台灣賣出破2億台幣票房的成績，而後前進中國市場，也賣出近10億人民幣，整體累積48億台幣左右的票房，先不論整體敘事、演員口條等為人熱議（詬病）的話題，單以票房論高下，《比悲傷更悲傷的故事》無疑是一部成功的作品，它靠近市場，成功讓觀眾買單，顯然製作團隊「濫灑狗血」、「大打悲情牌」的策略奏效，而幕後的最大功臣，自然是導演林孝謙、編劇呂安弦和監製莊淳淳。

《比悲傷更悲傷的故事》歷經市場的重大勝利之後，也能想見林孝謙、呂安弦和莊淳淳這三人組合的繼續合作，今年就順勢推出《跟你老婆去旅行》，並找來張書豪、鳳小岳和陳妍希演出。

林孝謙作為導演，與台灣中生代女星有密切的合作，包含《五星級魚干女》柯佳嬿、《比悲傷更悲傷的故事》陳意涵到這次的陳妍希，都是台灣觀眾熟悉的女演員，在林孝謙喜劇、輕鬆、愛情的基底之下，這些中生代女星就成了林孝謙愛情宇宙的樣貌與輪廓，某種程度上或許也代表著近年台灣觀眾的口味，甚至是前進中國播映的選擇之一。

從預告和介紹來看，《跟你老婆去旅行》會是一部在浪漫愛情包裝底下的公路電影，而公路電影的樣板，不外乎就是「困惑」與「醒覺」，而這次的困惑，看起來會是夾雜在張書豪、鳳小岳和陳妍希這三人的複雜關係上，從友情討論到愛情，都會是《跟你老婆去旅行》的核心命題，從此核心出發，也不難想像本片是一部接地氣的作品。至於困惑之後該怎麼處理角色的發展，進而醒絕，就是考驗導演與編劇的功力。

如果喜歡《五星級魚干女》、《比悲傷更悲傷的故事》的影迷，或許能在這次假期考慮《跟你老婆去旅行》。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航