【街頭相對論】胡家榮 X 神小風：大掃除時代！身心垃圾與疾病該如何處理？

文：逗點編輯部｜攝影：達瑞

編按：原文發表時間為2月8日，為農曆新年前夕，故內文會出現部分對話談及過年前的活動。

就要過年了，你家開始大掃除了沒？每次打掃完，是否覺得內心最黑暗的角落也被洗乾淨了？逗點編輯部邀請同窗好友，《沒有一天的星星和今天不一樣》作者胡家榮以及《百分之九十八的平庸少女》作者神小風，讓兩人拎著裝滿「內心神祕黑色物質」的垃圾袋，好好曬曬陽光！兩人分享面對身心垃圾與疾病的經過，對話親切、感受溫馨，超級適合年末閱讀。保證讀完正能量滿滿，房間自動變乾淨！不囉唆，街頭相對論，Battle！

胡：快過年了欸，小風是個會大掃除的人嗎?

風：嗯⋯⋯不知為何總是會有種「過年了就該來掃一下！」的心情，不過今年有些變化，就是因為實在是太忙了，又很懶，所以找了外面的清潔團隊家裡打掃。

胡：真假？！還有這種東西嗎？但這樣私人物品怎麼辦？

風：就先藏起來囉。不過對方非常專業，幾乎不需擔心，頓時覺得人生有時候還是要讓專業的來啊⋯⋯之前會覺得打掃這種事情就是得自己做，不過這也是一種放下吧。你呢？需要我介紹給你嗎？

胡：不用了⋯⋯亂到太羞恥了，而且我跟我家人住啊，我爸會覺得你幹嘛不自己掃就好了？但我是一個非常討厭大掃除的人，所以除非我爸硬性規定我得掃家裡，否則我就是裝死。

風：沒錯，我之前也會覺得為何要花錢找人掃自己掃就好了！但腳踏在乾淨地板上時真的會有種療癒感。不管是找人還是自己來，好像都是得做打掃這個動作，過年也是一個不得不的時機點吧⋯⋯不覺得每到這種時候，就很想把生活裡的麻煩事也清一清嗎？

Photo Credit: 達瑞

胡：生活裡的麻煩事，總覺得不會因為「實體」大掃除而解決啊⋯⋯尤其是我這種身體超爛的人。認識你也十幾年了，總覺得你的外觀都沒變啊，完全沒變胖，簡直凍齡了吧，羨慕死人了。但雖然外觀看不出來，你有覺得你的身體比年輕的時候明顯感覺變差嗎？

風：當然有變差啊。最大的差別就是無法像以前那樣熬夜了吧，也很容易累，腦袋心緒遲鈍就不用說了。常常白天都覺得自己是披著人皮在行走。說起來我們的確認識很久了，你覺得自己最大的變化是什麼呢？

胡：就是身體變差，哈哈哈。我身體真的變差很多很多，碩三我得憂鬱症嘛，結果後來漸漸轉變成躁鬱症了。然後躁症的藥啊，都是一些超級發胖藥，一吃就無法回頭了。話說我以前認識你的時候是五十幾公斤嘛，以我身高180來說，是真的過瘦，結果我現在變成八十幾公斤了，明顯又過胖啊，而且胖在臉和肚子，非常可惡。

風：⋯⋯真的可惡！

胡：後來工作漸漸覺得手痛腰痛，一般當然就覺得只是拉到或什麼的，結果我去復健科診所，醫生聽完我的症狀，嚴肅地說：「我懷疑你是僵直性脊椎炎，我幫你開轉診單，你去大醫院的風濕免疫科檢查一下。」結果我去台大掛號，驗完血照完X光，醫生說：「你是僵直性脊椎炎，這病不會好，一輩子都要吃藥。」瞬間傻眼欸。

Photo Credit: 達瑞

風：然後呢？

胡：結果我不死心，去看了萬芳醫院，醫生又說：「我覺得你是類風溼性關節炎。」但我覺得他們看起來都好像不太可靠的樣子，再換醫生，醫生還是覺得我是類風溼性關節炎。最後我找到一位權威，對我和家人而言，總算是「確診」了。真的就是這類自體免疫疾病，是可以開重大傷病卡的呢。

風：真的好多轉折！那目前的病痛，對身體的實際影響是什麼？

胡：在生活上除了手痛腰痛不能搬重物、不能劇烈運動外，最麻煩的反而是如果不吃藥控制，我的身體會一直處於被我自己的白血球攻擊到發炎的狀態，感覺很像得了什麼不知名的絕症，只能躺在床上，體溫上上下下，頭暈噁心，吃一般感冒藥是完全無效的。我現在的藥醫生說算很輕，但一天也要吃上四顆，有一顆是類固醇，吃了副作用就是「月亮臉」，而且這些藥持續的讓我產生其他各種副作用。這兩種病也就讓我無法工作了。

風：這過程也太折磨人了。我記得你以前的確非常瘦。但聽說你的病情以來，我一直都覺得你很認真在跟病痛共存乃至對話，非常佩服。你是否已經磨練出自己的一套辦法？

胡：很要命啊，所以長時間處於很廢的狀態。去年最慘，不過感覺今年總有一線生機的感覺。說辦法，其實因為我不是意志力強的人，我曾經打過太極拳，感覺真的有改善，但他們每天晴雨固定早上五點半打，我實在無法繼續啊。我覺得心態要調整吧，不要怨天尤人是最重要的，接受我已生病的事實，平心看待它，抱著與它共存到死的覺悟，反而是滿重要的呢。

Photo Credit: 達瑞

風：真的，心態是關鍵。

胡：還有一個祕方，其實人心是滿妙的，人會本能地抗拒吃藥，因為總有副作用，而且覺得藥吃多了不好，就會一直想自主減藥或停藥。但其實按時吃藥是真的很重要的，你不按時吃藥，病就會復發，反而對身體更不好，而且等於根本沒在治療。所以絕對不要自主減藥或停藥，不是不能，重點是不要「自主」，要跟醫生討論，有互相信任的基礎，就是所謂好的「醫病（醫生與病人）關係」。不要覺得只有自己在長期抗戰，而是醫生與你一起長期抗戰。當然，前提是要先找到好的醫生啦哈哈。

風：嗯，我是連感冒藥都不想吃的人。我身體還算可以，但倒是一堆情緒垃圾，之前做了整整一年的心理諮商。陪我去的朋友也是說，要正視自己的狀態，不要怕丟臉。不然真的會很抗拒呢。但離開諮商小房間時的確覺得有什麼東西被留在那裡了。就是垃圾吧！

胡：很大包的那種吧！啊，我也諮商過一段時間呢，這當然是處理我鬱症的部分，結果我還去考諮商所呢，但因為統計太爛考不上就放棄了。

風：對啊，現在我確定找人協助也是個方式，所以我要去打電話叫人來幫我打掃了。

胡：我們好久沒聊這麼多了，真開心。祝你打掃順利，我要繼續裝死不打掃。

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航