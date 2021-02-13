從《同學麥娜絲》到《后翼棄兵》，享受觀影體驗又能獲取醫藥小常識

前幾年一家網路調查公司進行了春節娛樂活動調查，結果顯示有66.7%的民眾會選擇看電視，其中又有高達86.1%看的節目是電影，而觀看台灣電影和歐美電影的比例則分別為62.2%與61.9%。

這麼多數據看的頭很痛嗎？翻譯一下就是，在過年期間每十個人，就有四個人在家看台或洋片。若再加上網路觀影者與上電影院的朋友，幾乎人人過年都會靠電影或影集打發時間。

但您知道在享受觀影體驗的同時，也能夠獲取不少實用的醫藥知識嗎？小編分享幾部很夯的國片與優質影集，讓大家在過年期間快樂又健康（而且千萬記得支持正版，到電影院也要戴上口罩，而以下多少有些劇透，還請自行斟酌了。）

《同學麥娜絲》

曾榮獲金馬獎最佳新導演的黃信堯，去年再推出第二部劇情長片——《同學麥娜絲》，影片描寫四個同班同學在碰上人生事業、婚姻、愛情、夢想等難題後的點點滴滴，導演不改詼諧在地的風格，用幽默手法帶出龐大的人生課題，是小編個人非常喜歡的作品。

Photo Credit: 欸 你的藥師掉了！

劇中的大仙龍虎丸廣告橋段，勾起了大家對於地下電台賣藥的在地回憶，更是逗樂了許多觀眾。但是您知道嗎？購買來路不明的藥品十分危險，第一這類非法藥品通常未附仿單（說明書），根本不知道其成分為何、藥品是否有符合藥品優良製造規範、是否真的具有療效、又和您的症狀是否相符。「大病看大醫院、小病去小診所、小小症狀到藥局、小毛病自我照護」，尋求適當協助，才不會花錢又傷身。

另外根據藥事法第七章的規定，只有藥商可以刊登藥物廣告，且內容須經過主管機關審查，並僅得於特定場域及時間內撥放，因此傳統地下電台、或現今的一些短影片藥品廣告，都很可能是違法的。提醒大家在看這部片歡笑之餘，要記得「嘿，同學麥亂買！」

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同學，你除了「麥亂買」以外，還要注意「麥亂呷」，即使藥品是由合法通路取得，如：看診後取得的處方藥、或至藥局由藥師提供的指示藥或成藥，都還是藥注意用法、用量。

戲中角色「罐頭」亂吃減肥藥，有幸撿回一條命，但多少人能這麼幸運？另外有些減肥藥，如：羅氏鮮（Xenical）或康纖伴（Alli）等Orlistat成分藥物，因會間接影響脂溶性維生素吸收，要適當補充脂溶性維生素A、D、E、K，才不容易出現掉髮及月經不順的等症狀。而有高血壓、糖尿病、腎臟病等慢性病的朋友，如欲使用該類藥物，也一定要諮詢專業，避免危險發生。

同時也請聽從專業醫事人員指示合理用藥，定時、定量、如需和其他藥品併服，舉例來說，為發揮最大效果，糖尿病藥品通常得在飯前服用；而為了減少鐵劑、水楊酸類藥品的副作用，則必須在飯後服用。

另外，現代人常常跨科別就診，很可能會拿到重覆藥效的藥品，或是會產生交互作用的品項，用藥複雜的朋友也要特別小心。最後提醒一點，冬令時節時常會進食補，但許多中藥材也會和西藥起到交互作用，像是同時使用當歸與抗凝血藥品，容易增加出血風險；人參甘草與心臟病藥並用，則會增加藥物作用與毒性。如果真的不放心，建議您到附近的社區藥局尋求交互作用藥師的專業諮詢，才不會吃出一身問題。

《無聲》

柯貞年導演去年推出的作品《無聲》，以真實事件改編，描寫聾人學校中的性暴力事件，選材深刻、劇情編排出眾，一舉入圍今年金馬獎最佳新導演、最佳新演員、最佳原著劇本等8大獎項，更創下近5000萬的票房佳績，是喜歡批判反思和社會議題的朋友，不容錯過的國片大作。

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劇中女主角貝貝，因結構性因素反覆遭到性侵，悲憤無奈之下異想天開地決定要進行「永久避孕」，竟跑去找鄉野密醫，進行結紮手術。小編看到這邊冷汗直冒，一方面是密醫的執業環境惡劣，另一方面又十分心疼貝貝的處境。想跟貝貝說，想要「無生」千萬不要找密醫，除了使用保險套外，另外也可以按照藥師指示，正確使用口服避孕藥！

重點不在這，關鍵還是要尋求協助，避免性霸凌反覆發生。

另外也提醒想要避孕的女性朋友，事前的口服避孕藥要固定時間服用才有效，通常是在月事來潮的第一天或後幾天就需服用，如果忘記吃，就需在12小時內連同當天的份量一次補上，且需要連續服用方有效果。而事後避孕藥僅對當次性行為有效，亦需在發生性行為後一定時間內服用。但無論是哪種類型的避孕藥，用量用法均有品項間的差異，亦有不適合服用的族群，有需要使用請一定要諮詢專業藥師。

《親愛的房客》

《親愛的房客》是由鄭有傑執導的作品，深刻描寫家庭、同志、兒童等社會議題，劇中男主角因傳統家庭觀念影響，即使早有家人之實，卻僅有房客之名。又捲入了遺產、親權與藥物等複雜泥淖中，進而牽扯出一系列連鎖風暴，結果如何就請您自行觀看探索了！

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戲中阿嬤身患慢性病，長期受病痛所苦，再加上不按時吃藥、自行調整劑量、亦無按病情作良好的飲食調控，健康狀況亮起紅燈。有一幕阿嬤痛苦的對主角大喊：「我為什麼要活得這麼痛苦！」小編看到這邊，真的是很心疼，好想跟阿嬤說：「親愛的阿嬤，如果不想要活得這麼痛苦，千萬記得要按時服藥，做好健康管理。」

藥若要發揮作用，除了醫師能正確找出病灶外，用藥服從性也十分重要。所謂的用藥服從性就是，病人有沒有遵照專業指示，定時、定量、並用正確的方式服藥，諸如喝茶、咖啡、飲料吞藥，都是NG行為，小則藥品無效，重則會有其他致命副作用。

另外特別提醒的是，服用藥品後都需要一段時間後才會發揮效果，切勿因為覺得無效就自行增減劑量。擅自停用藥品可能產生無可挽回的副作用，千萬要取得專業醫事人員同意後，才能改變劑量用法。

據日前媒體報導，一名高雄長者眼睛曾因白內障開過刀，再加上因自行停服高血壓藥，導致瞳孔滲血，差點因此失明。高血壓藥若自行減少劑量，甚至停止服用，容易血壓反彈異常升高。這時就不只是高血壓的問題了，巨幅的血壓波動會對器官和血管帶來嚴重傷害。糖尿病藥物也是如此，若自行停藥或不按時服藥，長期下來血糖會處於不穩定的狀態，也會對器官造成傷害，更有可能伴隨其他急性併發症，嚴重者可能會喪命。

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而久病阿嬤最後迎來的結局也有些哀傷，她因病劇烈疼痛，請孫子幫她拿止痛藥。結果孫子因想盡快緩解阿嬤的病痛，餵食了超高致死量的藥物，最後阿嬤也因此離開人世。先撇除劇中暗示藥品可能是偽劣禁藥的因素，即使藥物取得與品質均合法，親愛的家長們千萬要記住，藥品須保存小孩拿不到的地方，必要時可以上鎖管理，以免誤食，或是釀成片中阿嬤服用過高劑量的悲劇。

另外也和大家分享幾個藥品保存的小知識：

藥品多易受光線、濕氣、溫度的影響而變質，因此保存藥品須緊守避光、避濕、避熱三大原則。 如果藥品是液態除非有特別指示，否則不宜冷凍或冷藏。如經指示需要冷藏，宜存放於攝氏 2-8 度。 非必要請勿破壞藥品包裝，如為散裝藥品應連同藥袋置於密蓋、不透明的容器內。 不同藥品切勿放在同一個容器，另建議外用藥與口服用藥須分開保存。

《性愛自修室》

介紹完了近期好看的國片，小編再推兩部好看的歐美影集，第一部是《性愛自修室》，這部英國影集最早於2019年於網路平台上開始撥放，因選材橫跨青少年、性知識、校園、家庭等，深受廣大觀眾喜愛，接連推出續作，第三季預計將於今年播出，誰說害羞的題材就只能是羶色腥，觀看這部影集，您會發現原來性教育也能這麼有趣！

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第一季中有名高中生為了追求更好的性表現，從不明管道購買壯陽藥自行服用，結果導致持續異常勃起。檢視現實生活中的過往案例，長時間持續異常勃起可能會導致海綿體組織壞死，進而導致終身且不可逆的性功能障礙。

小編澄清一下，有問題的不是壯陽藥，有性功能障礙本來就該就診治療，危險的是來路不明的壯陽藥。目前市面上常見的三款壯陽藥都是處方用藥，也就是必須由醫師開立才能取得使用，也意味著這些藥品是用於治療疾病，且有較強的副作用，並不適合自行使用。

那究竟說好的「性福」要從哪來呢？小編不知道在哪，但一定不來自於網購亂買的藥，網路上賣的都是無效澱粉丸、或是成分不明的有害偽劣藥，不可不慎！

《后翼棄兵》

最後一部是2020年下半年爆紅的《后翼棄兵》，女主角是一名年幼喪母兒進入孤兒院，而後對鎮定劑過度依賴的西洋棋天才，劇中細膩描寫人性的脆弱面與陽光面，全劇僅七集就瘋迷全球，在Netflix的後台數據中，上架後的第一個月全球就有6200萬次的觀看次數，並在63個國家登上觀影次數冠軍。

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影集中描述上世紀50年代的孤兒院，會餵食孩童鎮定劑，藉此達到方便管理的目的。而女主角貝斯自九歲進入孤兒院，也很不幸的染上了對鎮定劑的藥癮。而年紀稍長被收養之後才逐漸好轉，但一次幫養母買藥的機會下，又再次接觸到了鎮定劑，又墜回了鎮定劑依賴的惡性循環中。

大家在看劇心疼女主角之餘，小編也提醒一下，醫師開的每項藥品一定是在「特定時間」內，針對「特定病患」的「特定適應症」，都是有憑有據的。因此不能夠將藥品留待下次服用、也不能自行判斷症狀相似，就把藥品給家人朋友，當然也不能自行診斷，拿這些藥去應付其他的症狀。簡單說，就是「不拿別人的藥，不吃剩下來的藥」，以免沒病變有病！

另外一個值得討論的話題是，究竟拿不能幫家人朋友拿藥呢？

按照台灣的法規，病人必須親自就診才能獲得醫療服務，而拿著處方箋和本人的健保卡到藥局，核對完個人資料、藥袋資料、藥名、劑量、數量等，才能取得處方藥品。但是為了照顧慢性病人權益，2018年政府修正《全民健康保險醫療辦法》第10條的規定，明定須長期服藥之慢性病人，有特殊狀況而無法親自就醫時，若僅須領取相同方劑，可委託他人向醫師陳述病情並代為領藥。只要是相同醫師對相同病人的同一疾病、醫師確信並病情沒有大幅變化、且開立的處方箋與前次相同，就可以請他人代為領藥囉！

什麼！你不知道社區藥局可以領藥？還往大醫院跑？

最後提醒大家，疫情期間為了降低第一線人員的負擔與人潮流動的風險，若無必要不要前往大型醫院，即便是醫院得來速領藥窗口，亦會排擠一線醫療資源。因此建議您可選擇鄰近的健保藥局領藥，讓我們一同為防疫盡一份心力！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航