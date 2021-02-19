《BCG頂尖顧問的高效決策力》：如何使用「實質選擇權」提高成功機率？

文：賽門．穆勒（Simon Mueller）、茱莉亞．達爾（Julia Dhar）

增加機會：以實質選擇權提高成功率

你的任務不是預知未來，而是造就未來。——安托萬．聖艾修伯里（Antoine de Saint-Exupéry），《要塞》（Citadelle）

無論你是否決定蓋新工廠、買新車或僱用新員工，你都可能從改變想法中獲益。當你必須在不確定的情況下，做出影響重大的決定，這個心態和能力其實相當有用。

在不確定之下，有能力在情況改變時，轉換選擇相當重要。當然，這樣的彈性通常附有某種程度的代價。這就是選擇權，它能幫助你：

考慮未來的「可選擇權」：在未來檢討和改變決定的能力

計算實質選擇權的成本與效益

決定在何種情況取得這些選擇權是合理的做法

將糟糕或錯誤的決定風險降至最低

以相對較低成本，將選擇權最大化

考量資訊的價值，做出更好的決定

使用實質選擇權，提高成功機率

安妮在愛丁堡找到完美的公寓後，她的房東提出一項誘人的提議：如果她簽訂24個月以上的租約（而非當地典型的12 個月租約），她每個月可省下500英鎊的房租。安妮在該城市的就業前景樂觀，而她和伴侶正計畫接下來5年都住在該區域。每個月4000英鎊的房租若便宜500英鎊，連續24個月，這代表2年來可省下12,000英鎊。這筆錢金額龐大，但如果她需要提前解約呢？安妮如何選擇？

本章我們將介紹實質選擇權的概念，在因應改變之時，這是幫助你評估或檢討決定的方法。我們經常得做出非常重要的經濟決定，進行實際的交易。例如該買房子，還是租房子？該今天買機票，還是看看下週價格是否更優惠？知道妻子明年可能在別處找到新工作，是否該為孩子的私立學校預付訂金？即使還沒有拿到任何新客戶的訂單，是否該在工廠投資新的產線？用選擇權思考，將有助你規劃不可知的未來，還能保持彈性。

什麼是選擇權

在開始之前，我們先概述金融選擇權。

「選擇權提供持有者在選擇期限到期時或之前，以特定價格（稱為行使價或執行價格）購買或出售一定數量標的資產的權利」。如果你想確保決定的穩定性，選擇權相當有用。舉例來說，你知道在4 個月後需要一些鋼建造新工廠，但是你在這段期間沒有地方儲存這些鋼。與其直接購買鋼， 你可以購買以今日訂定的價格，在日後購買鋼的「選擇權」，也就是你可以買鋼，但不是（現在）必須，因此你有選擇權。你付出一小筆權利金，但買的是以免價格上漲超過你可接受範圍的保險。在金融術語中稱為「買權」（call option）；買權的相反為以特定價格在日後出售資產的權利，但並非義務，稱為「賣權」（put option）。

我們回到安妮的租約。安妮放棄了可選擇權：即她放棄了在2年租約到期前想搬就搬的權力，好處是每個月可以拿到租金便宜500英鎊的折扣。她是否該這麼做？讓我們看看她的選擇權。

在以下的決定樹狀圖中，長方形代表決策節點，而圓圈代表機會節點。

Photo Credit: 商業周刊《BCG頂尖顧問的高效決策力》

安妮是否會接受提議，選擇2年的租約，取決於她住12個月或24個月的主觀可能性。假設她估計住2年的可能性為80%，1年的可能性為20%。

Photo Credit: 商業周刊《BCG頂尖顧問的高效決策力》

若以這樣的可能性來看，安妮的確應該簽訂24個月的租約，這樣會讓她省下2400英鎊（86400-84000）。換句話說，安妮在24個月當中，獲得12,000英鎊，以交換她放棄在12個月後離開的選擇權。由安妮的主觀可能性來看，簽訂24個月的租約將使她獲利2400英鎊。

選擇權價值不僅能用在租房，也可用於買房。在美國許多區域，為了遵守必須的注意事項，購買房屋或公寓的買家得先付一筆相對小額的訂金（例如1000美元），以「保留」房子，好比說3天的時間。如果你決定不買， 賣家得以收下這1000美元。在這樣的情況下，你買的是稍晚以同意的價格購買房子的選擇權，避免房子被其他人買走。

有時候，你可以毫無代價取得這些選擇權，這取決你的談判能力。拿一個簡單的例子來說：星期六上午，你外出為當天晚上的派對購買新衣，你在第一家店試穿一些喜歡的衣服（這個線索顯示賽門和茱莉亞是老派的人， 還在實體店面試穿衣服！），但你不知道這些衣服是不是最滿意的，因為你可能在當天發現其他好看的衣服。因此，你請店員幫你把衣服保留至下午三點，而他也同意了。

此時，你取得了選擇權：你有權利，但沒有義務在星期六下午三點前的任何時間，以標籤上的價格購買這些衣服。你成功取得這個選擇權，對你而言沒有任何代價，但會對商店員工和老闆造成一些不便和風險。他們必須為你保存好衣服，且基於禮貌，他們不能將衣服賣給他人。如果決定不行使選擇權，你只要不返回商店即可，而在下午三點零一分，衣服將回到貨架上。

這個簡單的例子實際上是個例外，選擇權幾乎都附有代價。以艾莉克絲和丹尼為例：這對夫婦有兩個8歲以下的孩童，兩人都有忙碌的全職工作， 以及各式各樣的事務。4個月前，他們發現兩人幾乎沒有一對一的相處時光，因此艾莉克絲提出有創意的解決辦法：每週五晚間「預約」一位保母。如果他們想要外出看電影或用餐，保母麥特就會在晚上七點抵達他們家。但如果他們想待在家共進家庭晚餐，就向麥特取消，而他們還是必須付錢給麥特。他們決定不管出不出門，都必須付這筆錢，好確保麥特在他們想出門的週五晚間保留時間給他們。

做決策時，使用選擇權

一旦你開始注意，就會發現選擇權無所不在。如何增加與將選擇權最大化，是做決策的必備能力。在本章中，我們將介紹三種在決策時特別有幫助的選擇權：擴張的選擇權、延遲的選擇權、放棄的選擇權。

Photo Credit: 商業周刊《BCG頂尖顧問的高效決策力》

擴張的選擇權

第一類型的選擇權是擴張的選擇權，指在未來某個時間點有效地將目前的決定增加一倍或兩倍。舉例來說，一間製造公司的主管或許不知道公司是否需要擴張生產設備，但他們知道，如果產品的需求增加，在未來擁有擴張設備的選擇權將對他們有利。他們現在藉由購買工廠附近的額外土地，能夠創造未來進行擴張的選擇權，前提是預想成真。如果擴張並不合理，他們只需要賣掉土地或出租給他人。如果事實證明是有益的，選擇權可使領導者有能力，而非義務在未來修正決定。

你可以看見決策者把「擴張選擇權」用在另一個地方，也就是電影的最後時刻，懸念式結尾鋪陳了續集的可能性。以羅蘭．艾默瑞奇（Roland Emmerich）的電影《酷斯拉》（Godzilla）為例，在世界獲救後，鏡頭淡出在酷斯拉其中一顆蛋破裂的畫面；現在世界安全了⋯⋯直到續集上映為止。

延遲的選擇權

延遲的選擇權意思相當明顯，這是在未來從事一項計畫的權利，而不必現在進行。你可以用僱佣關係思考延遲的選擇權。

在2009年全球金融危機期間，一些提供專業服務的公司針對新僱用人員實行不同的延遲選擇權。美國世達律師事務所（Skadden Arps）已僱用了資淺的律師（剛從法學院畢業的初級律師），但是市場對頂級法律服務的需求大幅減少，因此讓這些資淺的律師在畢業後立刻加入公司並不合理。然而，需求減少的程度也還不到要這些資淺的律師開始找其他工作。世達的合夥人事實上希望爭取時間，他們提議給予這些未來資淺的律師第一年年薪的一半（當時為8萬美元），以換取他們一年後開始上班。在這段期間，這些人可以去旅遊、創作「偉大的美國小說」（Great American Novel）或做其他事，且牢記在心，一年後將能夠在公司工作。同時，事務所能夠藉由執行（無可否認昂貴的）延遲選擇權管理薪資成本。

同樣思考一下，一名電影製片讀到一本深受感動的書，她認為這個故事值得介紹給其他觀眾，並且想像這會是一部好電影。她（以明顯微不足道的金額，作者的報酬其實並不優渥！）買下拍攝電影的權利，這位製片購買的是專屬選擇權。她買下拍攝電影的權利，但也是延遲拍攝電影的權利，直到她準備好，也可能永遠不會拍。但當她擁有選擇權之際，也使其他製片無法拍攝這部電影。

還有另一種實際的選擇權，稱為「轉換的選擇權」。轉換的選擇權實際上是對一項計畫或商業活動按下暫停的權利（例如，因為市場上的政治或安全情況惡化），等到達到若干條件時，才會繼續進行。

放棄的選擇權

第三種選擇權是放棄的選擇權，也就是在某個時間點或某些條件發生時撤銷計畫。員工試用期是放棄選擇權的實際範例，比方說賽門僱用茱莉亞為新的3D列印機操作員，雖然賽門對3D列印的可能性感到振奮，但他不確定是否能以此建立成功的事業，因此賽門在僱用合約中增加90 天試用期的條款，在這段期間，僱佣關係將由賽門自行評估和確認。在整個試用期內， 賽門擁有放棄的選擇權，即中止僱佣關係的能力，而不會對他自己或公司造成任何代價。提供員工短期合約的派遣公司也擁有類似的彈性，放棄的選擇權遠比一般要解僱員工更容易行使。

回到之前提過的百貨公司案例，想想提供線上購物免運費和免費退貨的公司。如果消費者覺得產品不適合或不滿意，公司實際上提供消費者在指定時間內（通常為30日或60日）免費放棄產品的選擇權。在某些情況下，如果你決定不要產品，公司會要求你支付退還商品的運費。你取得的正是「賣權」，以換取在家中舒適地試穿產品，或是和其他飾品一起試穿的選擇權。你支付的是以雙方同意的價格，將產品賣回給零售商的權利，只需扣除運費成本。為了能夠在家中擁有這些商品，你同意接受可能不夠喜歡，而必須付錢退貨的可能性。

將選擇權最大化

領導者的其中一項目標是協助組織把選擇權增加到適當的程度。選擇權太多時，可能使你在試著做決策時無法行動；選擇權太少時，你可能被迫採取沒有用的行動。

我們常常給社會新鮮人許多建議，年輕人常面臨的兩難是，當他們還不確定自己的喜好，且強烈感受職場瞬息萬變的本質，該如何選擇第一個角色（或公司，或是產業）。在這樣的情況下，無論他們處在職業生涯的哪一個階段，我們都會鼓勵用選擇權來思考。在初期不確定性還很高時，我們鼓勵大家將未來選擇權的數量和範圍最大化，接受未來的可能性擴張，而非限制。舉例來說，這可能意味著在一間大公司接受管理訓練計畫，有機會在不同職務嘗試不同角色，包括金融、行銷、產品開發等等。畢業生藉由接受這樣的角色，實際上是取得了追求諸多未來工作領域的選擇權，而非受到限制。

關於壞選擇權的注意事項

我們建議在許多情況下將選擇權最大化，我們認為當不確定性升高時， 彈性就是王道。但一如往常，這只在某種程度內是合理的。總是會有糟糕的選擇權，不是太昂貴，就是太複雜而不值一試。對我們來說，最典型的例子是旅遊險，這是昂貴的投資，而你能行使權利獲得賠償的能力，通常僅限於非常少數的情況。儘管旅遊險能為不便的情況提供金錢補償，卻無法給你當初最想要的東西，也就是一趟順利的旅遊，或及時抵達想去的地方。並非所有選擇權都是好交易，也不是所有選擇權都能提供你所要的彈性。

書籍介紹

本文摘錄自《【全圖解】BCG頂尖顧問的高效決策力：12種直入問題核心、擊破難題，做好決策的關鍵策略》，商業周刊出版

作者：賽門．穆勒（Simon Mueller）、茱莉亞．達爾（Julia Dhar）

譯者：黃庭敏

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Photo Credit: 商業周刊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航