從《男兒王》的變裝皇后文化，看新加坡電影產業的沒落與復興

這是我第一次嘗試寫劇本。主要是因爲，當我有這個機會寫劇本的時候，我就問我自己想寫什麽故事。那我就重心找回，我從小就被人家嘲笑，說我很娘，很娘娘腔。然後，我懷恨在心。然後呢，我覺得說如果我有一個機會，可以改變這個世界，讓更多人從中學到讓大家知道：娘無罪。我（也）想大家知道，與衆不同，這是老天賜給你的禮物。所以，我希望大家看了這部戲會喜歡。謝謝大家。

這是新加坡電影《男兒王》（簡稱《男》）在去年台灣金馬影展的映後交流上，共同編劇兼演員之一的賴宇涵所發表的談話。刷了兩次觀看這部電影的筆者，也對Jaspers的這一番話感到動容。賴宇涵的感觸不僅僅是爲了另一群人而發聲，筆者往廣義來看也是為新加坡電影這「弱勢」的媒介道出心聲。

《男》是獅城去年經過Circuit Breaker（阻斷措施）解封，電影院重開之後，第一部上映的新加坡國片。按當時（10月1日）起生效的規定，超過300個席位的放映廳，只能容納最多150個人的觀影人數，小型的則視安全距離的規範，可以讓最多50名或者按放映廳的總席位的數目，開放多50%的位子供消費者觀影。在那樣的限制之下，《男》還能夠在10月22日上映首個周末取得9萬新幣（約新台幣189萬元）票房，而在11月22日金馬獎頒獎典禮舉行後，所累積的票房超過了53萬新幣（約新台幣1111萬元）。 在一個消費者長期不普遍支持國片，轉而消費觀看外國電影的環境裏，《男》有著這樣的票房成績，實屬難能可貴了。

Photo Credit: 中央社 新加坡喜劇演員賴宇涵首次擔綱編劇的電影「男兒王」 入圍金馬獎兩項提名，他也在戲中演出變裝皇后的角色 。

新加坡的變性人社群

雖然《男》看似在新加坡受到歡迎，但這類講述變性人、變裝皇后邊緣社群題材的華語電影，在早期是得不到新加坡觀衆的青睞的。也許今天大家談到東南亞的變性人文化會想到泰國，但實際上新加坡才是先驅，而電影就為我們見證了歷史。

由台灣導演楊凡執導的電影《三畫二郎情》1995年在新加坡上映，而香港的翻譯名稱為《妖街皇后》，礙於當時保守的社會氛圍，就因民眾的反對聲浪而遭新加坡當局禁止放映。一直到電影20週年紀念之際，修復版才有機會於2015年新加坡國際電影節上映唯一一場，並且由當年的主要演員姚志麗（越南語：Lê Thị Hiệp，美國籍越南裔 ）和余健順出席映後交流。這也是姚志麗生前出席其主演電影的交流會，她在2017年12月19日因胃癌併發症在洛杉磯醫院去世，享年46歲。那麽，姚志麗是何許人物？她主演了美國導演奧利佛·史東（Oliver Stone）在1993年上映的《天與地》而成名。除了《妖街皇后》，一部1979年的美國犯罪喜劇電影《SAINT JACK》都有描寫跨性別人士70年代在新加坡的畫面。

所謂的妖街，係指新加坡的武吉士街（Bugis Street），在1960至1970年代，那裡是西方旅客和海軍水手會造訪的風花雪月之地，與聚集在那的變性人約會，到了1980年代，新加坡經濟起飛，武吉士街和海南街被規劃為商業用途，直至1990年代才重新對外開放，如今成了商場林立的購物街。

那為何80年代前新加坡會有不少變性人社群呢？台灣作家黃一展在其文章指出，最早以人妖作為歌舞演員吸引外籍旅客的國家，就是二戰後的新加坡，而消費族群主要是那些尚未撤離亞洲戰場的美國士兵，而新加坡政府因擔心有礙風華而打擊這產業，同時也隨著越戰的爆發，美軍轉而駐紮在泰國的芭達雅，人妖表演的產業才轉移至泰國。另一方面，新加坡也是早期東南亞實施變性手術的先驅，《海峽時報》報導，新加坡公立醫院在80年代前每年可處理數百例變性手術，但公立醫院在2013年後已不再提供變性手術，剩下少數私人診所提供服務，而且也不獲得衛生部補貼，有變性手術需求者，只能到相關產業更為蓬勃的泰國和韓國了。

新加坡電影消失的15年

回到新加坡電影發展上，新加坡的國產電影自1998年上映的《錢不夠用》之後，總給人的感覺是劇本、拍攝手法和剪接都擺脫不了電視媒介和舞台劇的影子。欲探討這問題的源頭，這不得不提到新加坡電影長達15年的空窗期。

根據研究新加坡電影史的法國籍電影評論員Raphael Millet，在其英語著作《Singapore Cinema》中的〈Decay And Oblivion 1973-1986〉一章指出，當1973年的第一部新加坡獨立華語電影《血指環》，和由外商投資拍攝的1979年英語獨立電影《Saint Jack》被禁止放映後，便宣告了獅城電影工業的垮台。這篇文章也引用了著名電影評論員Roy Philip Armes的著作《Third World Film Making and the West》的觀點：「新加坡成了在東亞或者東南亞地區，唯一一個沒有電影製作圈的國度」。Raphael Millet在<From Survival To Revivial 1987-2005>一章指出，新加坡電影產業的復興，是由邱金海在1995年推出的電影《Mee Pok Man》，在各個國際影展參展後算起的。因此，獅城電影產業的沒落是由1979年開始，1994年結束，共經歷了15年的空窗期。

這15年的空窗期，也讓電視產業的節目深入了新加坡，以及馬來西亞南部柔佛州居民的心。例如出生於柔佛州麻坡的鬼才藝人黃明志，他在2017年發佈的單曲《搞笑再行動》，就是向新加坡知名導演、演員梁智強致敬。

在梁智強沒有成爲電影導演之前，他和另一名搭檔林益民聯合主持的搞笑節目《搞笑行動》，在1990年開播之際是一個華語綜藝節目裏的其中一單元而已，爾後才開始慢慢地獨立成爲一檔每週一晚上播映一小時的節目。在《男兒王》有演出的配角程旭輝（新加坡人熟悉的輝哥），和男主角李國煌都是出身於該綜藝節目。後者則是從扮演垃圾桶的角色開始，慢慢地廣為新加坡人所熟悉。該系列節目播映了長達18年之久，也讓其中的反串角色：梁細妹和梁婆婆，分別在1999年和2018年登上了大銀幕，推出電影《梁婆婆重出江湖》和《旺得福梁細妹》，而這兩個人物都是由梁智強扮演。

而新加坡英語電影則在同一個時期，啓用了來自主演舞台劇的演員，如林祺堂、梁瑞玲、Gerald Chew、陳瓊華等人。1996年賣座的英語喜劇電影《Army Daze》，則是改編自秒殺票房的英語舞臺劇。值得一提的事，這是國泰機構分別在1970年關閉在香港的電影製作部門，1973年停止製作馬來語電影之後，再一次開拍新加坡電影。

儘管如此，以英語為主要溝通語言的新加坡觀衆，還是比較傾向購買自己熟悉的語言（英語）和題材（主流商業片）的電影來娛樂自己。

綜上所述，這就是新加坡電影普遍上給觀衆的感覺，除非電影裏有吸引人的元素，如賣座的導演與演員，抑或是電影曾在新加坡和國外的影展參展、得獎，否則終究難以引起觀衆和電影策展人的關注。

這就是爲什麽，筆者會再一次重復《男兒王》裏的變裝皇后的弱勢，以及新加坡觀影人士普遍支持外國電影多過本地作品現象。電影裡有好幾幕令筆者感觸良多的情節，如李國煌飾演的主角曹啓明與衆變裝皇后去吃宵夜時遭到民眾霸凌、曹啓明對珍珠（台灣藝人Kiwiebaby飾演）變裝皇后表演的不解、曹啓明在妻子（新加坡藝人吉娜飾演）面前所遭受的委屈（注：吉娜曾於1997年在台灣發過唱片，其成名曲《妹妹你真美》為台灣人所熟悉）。這些劇情折射新加坡社會，乃至其他地區的人，對於變裝皇后的不理解與歧視。這也就是爲什麽，當電影團隊把美國女歌手葛洛莉雅·蓋諾（Gloria Gaynor）的《I Will Survive》一曲填上福建話歌詞的時候，這象徵了電影裏的變裝皇后們誓言要好好地活下去，相當別具意義。要知道，美國網絡音樂雜誌《Pitchfork》在2018年時，把這首歌列爲「半世紀50首定義同志自豪名曲」之一。

在筆者看來，對於《男兒王》的幕前幕後工作人員而言，台灣是一個重要的市場，也是讓他們圓半個夢的國度。繼葛米星（Gurmit Singh）在2007年問鼎金馬影帝，李國煌則是第二個角逐影帝的新加坡演員。看他那個開金馬寳箱的影片，對著主辦單位頒給他的入圍證書，一度無法言語的表情，可想而知他在演藝生涯所經歷的辛酸。在他之前的楊雁雁、楊修華、作曲人何國傑和陳哲藝等人，於新加坡為自己在電影的領域奮鬥多年，能夠在台灣得到肯定，是很大的安慰。畢竟，新加坡的電影圈小，觀影的人數少，能欣賞多元元素電影的觀衆，沒有達到能左右片商採購電影的情況。因此對新加坡影人們而言，若能在海外大放異彩，如出席這些高素質影展，具有一定的迫切性。

「我希望所有台灣的電影工作者，所有的電影人，所有的觀衆，可以多接觸新加坡和馬來西亞的電影作品。謝謝你們。」這是李國煌在金馬影展映後交流上所說的話。筆者看他從一名在搞笑綜藝節目的「咖哩菲」（Calefare，跑龍套） ，到成為新加坡電視台十大男藝人、入圍金馬獎最佳男主角一路走來，像他一樣的新加坡電影工作者，更需要台灣這推出優質電影的地方的肯定，以讓獅城觀衆們能正視他們為大銀幕的貢獻。

儘管讀起來覺得悲哀，但卻是新加坡電影圈的現實。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元