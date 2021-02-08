南非指AZ疫苗對變異毒株效力低、暫停施打計劃，指揮中心表示將持續觀察

南非昨（7）日喊停該國的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗（AZ疫苗，又稱牛津疫苗）注射計劃，因研究發現這支由英國藥廠與牛津大學研製的疫苗，對於南非變異毒株引發的輕症和中度症狀保護效力太低，研發團隊則表示將對疫苗進行調整，不過這可能需要數周至數月。

綜合《路透》與《華爾街日報》報導，牛津大學與南非金山大學（University of the Witwatersrand）一項包含2000名受試者的研究發現，對於南非變異毒株支系「501Y.V2」造成的輕中度感染，AZ疫苗保護效力僅10%；雖然研究人員強調，因試驗人數太少，這個數字不具統計意義，但仍遠低於監管機構設定的有效預防門檻數字50%。

南非衛生部長姆希齊（Zweli Mkhize）昨表示，將等待專家研究後、對AZ疫苗提供進一步諮詢建議；南非已收到100萬劑AZ疫苗，原定本月進行醫護人員施打計劃，現將暫緩，幾周之後南非將收到輝瑞與嬌生集團（Johnson & Johnson）的疫苗，屆時再為醫護人員接種。

我國中央流行疫情指揮中心日前證實，台灣將可透過COVAX取得首波AZ疫苗釋出配額。對於本次南非研究會否影響我國疫苗施打計劃，指揮中心專家小組召集人張上淳今在記者會表示，目前任何疫苗在國外都是緊急授權使用，因此開打後陸續有新資料出現，特別是AZ疫苗相關數據多，不過不管哪款疫苗，都還需要持續觀察。

張上淳指出，對於這些緊急授權使用的疫苗，先前有專家擔憂過早施打反而可能加強病毒變種，因而導致疫苗失效，這也是一種可能性；因此，即使是獲得緊急授權的廠商或研發單位，也還在持續準備新一代疫苗。情況有可能像先前提到的「流感化」，應新毒株推出新疫苗、或者是否要接種兩三家的疫苗，這些都在專家的腦海裡考量當中。

AZ疫苗對長者保護力浮動，歐洲多國建議65歲以下才施打

南非本次AZ疫苗研究的受試者年齡以31歲為主，研究結果沒有評估AZ疫苗是否有助預防對COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）重症，因為年輕人口本來就被認為較少出現重症。

AZ疫苗廠商阿斯特捷利康上周六曾表示，對自家疫苗預防重症的效果有信心，並已開始針對南非變異毒株調整疫苗，專家指這需要耗時數周或數月。

AZ疫苗先前標榜對COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）保護效果約75%有效，且可常溫保存，比需要低溫配送的輝瑞（Pfizer）疫苗和莫德納（Moderna）疫苗更方便。

《BBC》指出，莫德納疫苗早期研究指出，英國變異毒株不影響其保護效力，而對南非變異毒株的保護效力雖有降低，但仍有效。輝瑞疫苗則也可抵禦變種毒株。

近來有多個國家指出，AZ疫苗對於高齡者的保護效果不佳，據《BBC》整理，德、法、荷、奧等9個歐洲國家建議65歲以上者不要施打AZ疫苗，義大利和比利時以55歲為建議指標；瑞士則認為安全性和效力都有疑慮，並未批准使用AZ疫苗。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡