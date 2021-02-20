《不丟東西的整理術》：重點不在於「丟了多少東西」，而是提高留用物品的品質

文：米田瑪麗娜

請大家環顧一下家中環境，拿起幾件你喜歡的東西。

此時此刻，你有什麼想法呢？

你手上的那些東西，有什麼故事嗎？

大家在衡量自己對物品的情感時，可以使用一個能協助你判斷的指標，那就是「可替代性」。

假設，你很喜歡一把剪刀。如果這把剪刀被替換成功能相同的商品，你會有什麼感受呢？如果你喜歡這把剪刀的原因在於它很銳利、輕巧，就算被換成相同規格的其他剪刀，你應該一點也不覺得介意吧？

再換個角度，如果那把剪刀的設計十分別出心裁，或是充滿許多回憶，能令你想起送禮的人。那麼，即使給你一把全新的剪刀，你應該還是會為了失去舊剪刀而感到難過。

有愛、有用、懶得丟

人們收藏物品的理由千奇百怪。因為這是自己專屬的東西、這是用來招待親友的東西、這是某人特地送給你加油打氣的東西……也可能沒有任何原因，不知不覺就被你保留下來，或純粹覺得丟東西很麻煩而一直沒有處理。換句話說，人們把東西留在身邊的理由，不外乎有愛、有用、懶得丟。

如果光是看到家裡的物品，就能讓你的心靈感到溫暖、幸福，此即對物品有愛的真實證明。某些人總認為「堅持對物品的愛」遠比「打造寬敞的空間」來得重要。對這些人來說，若一再逼迫他們接受「充滿回憶的物品最多不能超過兩箱」、「購物量不得超過家裡的收納量」這類嚴格規範，只會令他們更加退避三舍而已。

他們應該會用抵死不從的口吻哭喊道：「與其要我丟掉重要的東西，我還寧可多犧牲一些室內空間，買個大一點的收納櫃來放。」（買收納櫃總是比搬進大房子便宜嘛。）也正是因為如此，一般的整理方法總會令他們卡關。

本書就是為了回應這類心情而存在的。以下是「不丟東西整理術」不同於一般整理法的四大基本原則：

無須大量丟棄，捨不得就不要丟。 房間大小不重要，只須專注將物品分類。 慢慢整理也無妨，每週一二次，每次不超過三小時。 不丟東西，反而有助釐清你愛的是什麼。

或許有的人會質疑：「怎麼好像跟一般的整理法完全相反？」的確是這樣沒錯。傳統的整理收納書，說穿了就是極簡主義者的養成教育，只適合能夠冷靜看待物品用途、不帶感情地將物品分類，然後爽快丟棄毫無用途之物的人。

還不是把東西丟完就算了，後續還得為了維持整齊的居家環境，而每天刻意安排時間努力整理，神經繃得超緊。坦白說，我真的很懷疑，這樣的做法是否符合自己原本的人生目標。

本書的主旨是協助各位「在不減少現有物品數量的情況下，舒適地過生活，同時以最小限度的努力來維護整理好的房間」，可說是相當佛系的收納書。

以下我將逐一說明，不丟東西整理術的四大基本原則。

無須大量丟棄，捨不得就不要丟

面對購物時會花很多時間反覆確認、評估，之後也打算好好珍惜物品的人，若要他在短短五秒鐘內決定該留或不留，然後果斷地把不留的東西扔進垃圾桶，這中間的不安與被逼迫感，將會害得他們反覆思索「我上次那樣根本是在亂丟，真是太不應該了」並後悔萬分。在這之後，為了彌補這種空虛感，大部分人會因此買進更多新物品。這就是「明明環境才剛整理完，沒過幾天卻又再次爆棚」的原因。

不丟東西整理術的重點不在於「丟了多少東西」。只有對物品毫無情感者，才會對玄關前推放大量清出、待棄垃圾的景象感到痛快。記得，我們的目標是提高留用物品的品質，而不是在丟棄量上較勁，因此就算只能清出少量垃圾也沒關係。

在這之後，當你定期檢視物品（此為步驟四：維護）時，你對它們的愛將會越來越深。就算連一件物品都沒辦法丟也無所謂，早在你重新思考這件物品的意義時，你的人生就已往前邁進一步了。

房間大小不重要，只須專注將物品分類

收納是為了協助我們更有效率地使用物品，充其量只是手段，絕非目的。

居家環境的大小與物品的依戀程度毫無關係，所以只要把「物品的意義」和「收納難易度」拆開來，當成兩件事思考，就能實現絕對不會後悔的整理。因此，請大家先暫時不要理會收納量，專注在「這個東西對我有什麼意義」的分類作業即可。

慢慢整理也無妨，每次不超過三小時

一般人對於整理的態度都是「必須一氣呵成，絕不能拖拖拉拉」，但這樣的做法對於那些熱愛物品的人來說完全行不通。

整理是相當需要集中精神的程序，而人們每天能夠持續做出正確判斷的時

間，最多不超過三小時。為了符合這項原則，唯一的辦法就是把整理時間拉長、分段，以「每週一二次，每次不超過三小時」的方式，穩紮穩打地向前邁進。

我自己也是這樣，絕對不會受理工作時間在三個小時以上的整理委託案。雖然短短三小時的緩慢進度，無法明顯看出整理前／整理後的效果，但也正是因為過程中能夠謹慎以對、仔細評估，很少有客戶會在事後感到後悔。

根據我的經驗，若是一人獨居的場合，光是整理整間房子，平均就得花上約20～30小時。當然，若你想快點看到效果，也可以利用三連休期間（編按：日本每個月都會有一次連續三天的休假，稱為三連休），採用10小時×三天的方式集中處理，一口氣完成整理作業。

但如果強迫自己在一天之內持續整理超過三小時以上，不論進展是否順利，最終都很容易陷入自暴自棄的局面。「哎呀，麻煩死了，乾脆一口氣全部丟掉算了！還考慮什麼留或不留！」在這種恍惚狀態下，很多人會把所有的東西全都丟進垃圾桶。當感覺變得麻痺，判斷就會逐漸變得大膽，然而，你一定會在整理作業結束不久後，為自己當下一鼓作氣的衝動而後悔。

因此，最理想的整理狀況，是在每次三小時內、從容整理的過程中，猛然驚覺：「咦？家裡什麼時候變得這麼整齊了？」當你達到那種狀態之後，每週只須花三十分鐘維護，就能打造出更容易整理、維持的理想居家環境。

不丟東西，反而有助釐清你愛的是什麼

每個人對物品的感情各不相同。最簡單的分類，就是「依戀強烈的物品」和「沒有依戀的物品」。因此，在進入步驟二：整理之前，請先試著建立一套「將依戀視覺化」的愛物排行榜。

書籍介紹

本文摘錄自《不丟東西的整理術：放不掉的記憶與情感，再也無須斷捨離！》，方言文化出版

作者：米田瑪麗娜

譯者：羅淑慧

從小抱到大的布偶、滿是破洞的牛仔褲、磨壞底的球鞋、暗戀對象送的禮物、第一次約會的電影票……，捨不得丟？我們都懂！囤積症必學的佛系收納！徹底顛覆斷捨離的新時代整理術！本書作者米田瑪麗娜是日本新生代收納專家，東京大學經濟系畢業的她，具有數據分析的專業背景，現任職於日本居家收納服務Sumally股份有限公司。

她從「城鄉住房經驗差異」的田野調查中得到靈感，自2018年起展開「不丟東西也能整理住家環境」系列活動，協助無數難以向人生中重要物品告別者，重拾井井有條的美好生活，其中包括多位作家、設計師與企業家。

Photo Credit: 方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航