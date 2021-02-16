《一個人到一家人的電鍋調養益膳》：想補氣除了貴桑桑的人參，你還有其他選擇

文：吳怡詩

食補藥膳中通常會使用一些中藥材，藉著這些藥材的功效來達到滋補、調整體質的作用，不過，這些經常被用於藥膳的藥食，例如枸杞、紅棗、黃耆、當歸等等，往往被忽略它們也是藥，除了需要注意中藥材的搭配宜忌，也要留意中藥與西藥之間可能產生的交互作用。

這些作用可能會導致藥品療效增強或是削減藥效，也可能會引起不利的副作用，因而影響疾病的治療。尤其是長期慢性病患者、體弱久病者，最常運用食補來調養，更需要留意藥味的使用。

藥膳中常見的人參、熟地、當歸、黃耆等中藥，容易與治療高血壓、糖尿病、心臟病等慢性疾病的藥物起交互作用；薑也是藥膳中的常見配料，若與抗凝血或抗血小板藥品併用，可能會增加出血的風險；中藥常被用來作為調和劑的甘草，也會影響許多藥物的效果，患有高血壓及糖尿病者也應避免過食甘草。

患有自體免疫疾病，如類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡的病患，不適合食用含有人參、靈芝、樟芝、冬蟲夏草等可能刺激免疫機制的藥膳，以免影響病情控制。因此食補之前務必要了解自己所服用的藥物以及藥膳成分，並詢問專業醫療人員是否有產生藥物交互作用的可能性，正確食補才能避免影響健康。

各種疾病食用藥膳應注意事項：

疾病 應慎重的重要或注意事項 可能造成的影響 高血壓 麻黃、甘草、當歸、人參 可能使血壓升高，或造成藥物交互作用 糖尿病 甘草、大棗、枸杞、人參、地黃 可能使血糖升高，或造成藥物交互作用 自體免疫疾病 人參、靈芝、樟芝、冬蟲夏草 可能刺激免疫系統作用，使疾病惡化

避開藥膳中的潛藏危險

一般來說，藥膳多由中藥材與食材組合而成，其中食材多為肉類，為了去除肉腥味，或是輔助藥性發揮，常會加入少許酒，因此這類藥膳就不適合有使用鎮靜安眠藥、抗組織胺、抗膽鹼類藥物者，因為酒精可能會使這類藥物作用增強。此外，食用含有酒類的藥膳，可能導致精神不濟，增加開車或操作機械的危險性，須特別留意。

有心血管疾病史及肝臟疾病（如肝硬化、慢性肝炎）的患者絕對禁止食用含酒精藥膳，尤其是市面上販售的藥膳食品，因為對於藥膳成分不能確實掌握，應盡量避免，以免誤食含有酒精的藥膳。

此外，以肉類作為食材的藥膳，熬製時間較長，因此湯頭較為油膩，且鈉、鉀含量高，有代謝性疾病（如高血脂、糖尿病、高膽固醇、痛風）、高血壓、腎臟疾病者，應避免長期大量食用，此類患者若要食用藥膳，可改用蔬菜、根莖類作為搭配食材。

食補要適時適量

藥膳食補的優點在於中藥材的劑量與藥味相對於中醫固有方劑較少，對於身體的副作用危害較小，不過任何藥物都有適應症與禁忌症，所以食補之前還是要詳辨體質，徵詢專業人員意見之後再食用。

如果有慢性疾病者，不能偏信坊間食療方，而忽略正規治療，僅能將藥膳作為體質改善或疾病復原的輔助，不能用來代替正統醫療與藥物治療。

進行食補也不能過量，尤其是久病體弱者，腸胃消化功能差者，過食藥膳的肉類或湯頭，會阻礙脾胃功能，增加身體代謝負擔，並且影響疾病病情的控制。

留意特殊健康狀態的食補禁忌

體質與健康狀態是食補前必須考量的重要因素，正確選擇適合自身當下身體狀況的藥膳，才能得到最佳效果。

一般來說，患有感冒、發燒等外感病症時不宜進補，因為可能會將外邪留在體內而產生後遺症；如果有發燒、急性炎症等情況也不宜食補；女性生理期不宜任意進補，尤其是補血、補氣類藥物，可能會誘發出血或使月經不規律；如果本身有長期慢性疾病，例如糖尿病、高血脂症、高膽固醇、高血壓等疾病，需要將特殊疾病飲食的限制（如限制糖、鹽（鈉）等攝取量）列入考慮，以免影響疾病病情控制。

若過去食補之後曾會出現口乾、口臭、口腔潰瘍、便祕、青春痘等不適症狀者，可能是食補過度或是補的內容不對，建議食補之前都要徵詢專業醫療人員意見。

冬天手腳冰冷宜多吃薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞嗎？

寒流來襲氣溫驟降，市面上各式各樣的養生食補紛紛推出，例如燒酒雞、薑母鴨、羊肉爐、麻油雞等紛紛出爐，而這些食補都有共同的特點就是：高熱量、高蛋白、高脂肪及膽固醇，因此有慢性疾病之患者就要特別留意。

針對體質屬於燥熱的人（長期熬夜火氣大、容易口苦、口臭、便秘、痔瘡）及更年期陰虛燥熱者、免疫疾病患者、慢性病三高患者和3歲以下孩童等族群，都不適合吃熱補反而容易上火，容易讓血壓上升或產生半夜睡不著的現象。

滴雞精和雞精也能達到進補的功效嗎？

滴雞精和雞精都由雞肉燉煮而來，虛弱的人想要真正補充體力，攝取蛋白質，可以藉由雞精或滴雞精達到效果。但是不建議以下3類族群天天喝：

慢性腎臟病患者：由於雞精內含豐富鉀離子與蛋白質，恐加重腎臟負擔。 高血壓患者：有些滴雞精或雞精含鈉量偏高，恐造成血壓升高。 痛風患者：滴雞精或雞精屬普林類食品，可能導致尿酸升高，不利痛風控制。

在我的婦科門診中，常有備孕調理的患者聽信廣告滴雞精有助孕功效，而一天一包滴雞精，卻不知自己的體質不適合喝而導致內分泌紊亂，引起月經失調影響排卵。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 雞精

滴雞精及雞精雖然有他的功效但不能把它當作唯一營養來源，平日在家自己燉雞喝湯吃肉的營養價值，也不輸給滴雞精。雞精和滴雞精可當作方便吸收的補充品，如果過分依賴而營養失衡反而得不償失。

試想某冬天的晚上，幫全家人燉煮一鍋營養美味雞湯，全家人用餐喝湯聊天是多麼幸福的時光啊！

中藥選購及儲存注意事項

高貴藥材不等於最佳療效

食補的重點在於選擇最適合的藥膳來調整失衡的健康，所以選擇重點應該是針對體質選藥材，而非藥材價格的昂貴與否。食補材料中多為藥食兩用的中藥材，許多人會認為吃補就要用高級珍貴藥材，不過價格與療效不能畫上等號，而且也不是每個人都適合吃這類珍貴中藥。

許多中藥材的功效很類似，且彼此之間是可以互相替代的，舉例來說，要補氣虛，不一定非要使用昂貴的人參，黃耆、黨參搭配其他藥材也能達到補氣效果，不一定要用最貴的藥材才有效，所以要破除貴就是好的迷思。

此外，選擇食補中藥材除了要針對體質、健康狀況，也要慎辨藥材真偽。許多珍貴藥材因為產量少，經過炒作之後價格翻漲數倍，相對容易出現仿冒品、偽品，購買此類藥材務必選擇值得信賴的商家，確認藥材來源與安全性，目前中藥材大多仰賴進口，正規管道進口商都會有相應的證明文件，購買時可做為參考。

藥材色澤太白太鮮豔，不等於新鮮

許多藥食兩用的材料會被用於烹製藥膳或入菜，例如枸杞、紅棗、蓮子、銀耳等，這類食材因為銷售量大，為延長保存期限以及有很好的賣相，商家通常會經過一些後製過程。

中藥材有所謂炮製過程，目的是將生藥製作成可入藥的飲片，這些都是正常的處理程序，這類處置後的藥材顏色大多保有藥物本身色澤，不會過於鮮豔白皙。部分商人卻利用燻硫磺的方式，來預防發霉、長蟲，或是使用漂白的方法，讓藥材色澤變白。所以購買這類藥材，一定要仔細觀察藥材的顏色、聞聞是否有藥材本身氣味，過於鮮豔且顏色一致，或是藥材有不正常味道，多半是經過處理的，不宜購買。

藥食兩用藥材使用率很高，烹煮之前一定要仔細漂洗，讓藥材上殘留的農藥、硫磺及髒汙釋出，再做烹煮程序。

中藥材要正確處理及保存

食補藥膳中經常使用的藥食兩用藥材，建議找值得信賴的商家購買，且購買時最好買包裝產品，不要買散裝品，因為衛生單位對於中藥材包裝有詳細規定，外包裝上必須有完整產品說明與保存方式，購買完整包裝產品可確保商品的新鮮與安全。

整包裝的藥材通常不會一次用完，這時候就要正確處理與保存，以免藥材受潮發霉變質或被蟲蛀。藥材盡量在食用期限內使用完畢，開封後未用完的藥材可以用乾淨乾燥的密封罐保存，裝罐前可將藥材攤在乾淨廚房紙巾或白報紙上稍微通風乾燥，以免因為受潮而發霉。

書籍介紹

本文摘錄自《一個人到一家人的電鍋調養益膳：用電鍋燉補46道湯、粥、茶、養生藥膳X經絡按摩，調體質、養氣血》，晶冠出版

作者：吳怡詩

本書特色：

這是「一本適用於全家人的簡單飲食保養書」。 名中醫師吳怡詩和你一起照顧自己的健康、守護全家的幸福，零藏私分享日常調養益膳，，讓食補都變得更輕鬆、更美味！ 分齡養生，從幼兒期到終老年的各個階段的不適症狀，對症調理飲食！ 食療藥膳X中藥茶飲X穴位按摩，日常簡單做養生。

本書不僅僅是單純的食譜書。是吳怡詩醫師針對全家人從胃口不好、感冒、轉骨、豐胸到惱人的青春痘、肥胖、骨質疏鬆等規劃的對症食療益膳，教你認識藥膳食補的注意事項、居家常備藥材、全家大小各年齡層常見疾病的病症、病因、日常保健以及46道色香味俱全的養生益膳

Photo Credit: 晶冠

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航