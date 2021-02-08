讓參與外送鏈的每一人發揮影響力，foodpanda以平台思維打造CSR策略

履行「企業社會責任」或許不是每個企業最首要的必修題，但對於堅實有力量的企業來說，卻是不可迴避的任務。作為「全台最大即時的外送平台」的foodpanda將2020訂為「公益元年」後，如何擬定具體的CSR策略，展開一連串的行動？

從企業的角度學習「推己及人」的精神

「取之於社會，也要回饋社會。當企業成長到一定的程度，勢必要思考如何創造更多正面影響力；CSR最終必然是企業必修題。」

foodpanda營運總監余岳勳（Nick）分享，從foodpanda外送夥伴自發性地「私揪」做公益開始，公司也發揮企業影響力，號召整個外送產業鏈上下一心，一同投入善舉行動，為社會和環境帶來正向改變。

Photo Credit：TNL Brand Studio foodpanda營運總監余岳勳（Nick）

在思索CSR策略時，foodpanda總是不斷自問兩個問題：公司營運對社會將帶來哪些影響？我們能發揮正向改變的領域有哪些？foodpanda最終找到了幾個施力點，不僅讓企業在履行CSR的過程中獲益良多，同時也發揮「推己及人」的精神。

余岳勳表示，foodpanda的CSR策略是從公司上到下全面動員、從平台內部到外送鏈三方群體，進行全方位的策略規劃，並分為三個面向並進：

第一面向：外送夥伴的關懷照顧

Photo Credit：TNL Brand Studio foodpanda舉辦實體道安訓練，讓外送夥伴在專業教練的指導下，載著外送箱實地練習

為了成就一條安全的外送之路，foodpanda利用線上與線下課程資源，打造「外送夥伴360安心計畫」，為外送夥伴加強安全技能，讓外送工作在安全的前提下，發揮最大價值。

▶一條安全的外送之路，foodpanda「360安心計畫」：外送夥伴必修的全方位安全學分

▶推己及人的粉紅關懷——foodpanda的「外送夥伴360安心計畫」與全民守護者行動

第二面向：號召外送夥伴／消費者響應慈善團體募款，平台不只出錢也出力

Photo Credit：foodpanda 年節期間，foodpanda外送夥伴協同老五老基金會送愛心年菜至獨居長輩家中

外送產業必須立基於安全、互信的社會環境，因此foodpanda也致力於將緊密的外送網絡延伸為社會安全網，不只借助科技平台的力量，為需要幫助的弱勢族群提供即時協助，同時也藉由許多公益活動，讓平台外送夥伴和消費者有機會接觸更多社會議題，並發揮自身影響力、給予關懷。

▶粉紅色的聖誕老公公——foodpanda外送夥伴發起公益外送，到嘉義安仁家園愛心送暖

▶發揮外送影響力：foodpanda攜手老五老基金會，募集上萬消費者響應「祝獨老過好年」

▶燦爛不孤獨的「橘世代」——foodpanda與熟齡族的共榮計畫，讓長輩愛上外送平台

第三面向：直球對決外送原罪，推動外送鏈三方的環境保育教育課程

Photo Credit：foodpanda foodpanda在新北市萬里區展開第一場淨灘活動

為了幫助地球減輕負擔，foodpanda的免廢政策不是只有舉辦淨灘活動，還有與第三方專業組織合作（RE-THINK、海湧工作室），針對外送鏈的三方推出不同的環境教育課程與互動機制，共同為減塑目標期新努力，實踐環境永續的「免廢生活」計畫。

▶foodpanda提倡「免廢生活」，邀請餐廳、外送夥伴、消費者一同守護地球

▶2021「免廢生活」計畫：環保新創RE-THINK攜手foodpanda，引導消費者重新思考減塑與回收

執行CSR，讓每一個人發揮與生俱來的影響力

「生命是一場感召的遊戲。」（Life is an Enrollment Game.）

為了朝理想的目標前進、完成CSR的使命，foodpanda以企業身份「感召」外送夥伴，引發愈來愈多人願意投入工作以外的公益行動、創造正向改變；無論是透過獎勵號召或是議題共鳴，都是組織動員的藝術。

其實不只台灣，履行企業社會責任一直都是foodpanda在全球佈局的重要一環，只不過隨著各地文化和在地需求不同，開枝散葉的foodpanda子公司自有一套發展在地公益行動的體質。

遍及全台各地、服務覆蓋率達全台88%人口的foodpanda，作為全國最大即時的外送平台，其外送夥伴的粉紅色身影，早已成為人們生活中的日常風景。余岳勳說，許多人也藉著foodpanda的工作機會得以返鄉生活，賺取一份收入之餘，也為在地貢獻更多服務，與這塊土地和人們產生更多連結。

在過去短短一年間，foodpanda與外送夥伴們都累積了許多公益經驗，不只讓他們看見原來自己所擁有的巨大影響力，也發現這個世界還有許多值得人們去著力與改變之處。

在為社會付出貢獻的同時，收穫最多的還是企業本身

知名經濟學家高希均曾說：「企業家要攀登兩座山：前山是企業利潤，後山是社會責任；企業家不但要有賺錢的志氣，也得有捐錢的豪氣；有事業雄心，也得有企業良心。」履行企業社會責任不只是企業成長的必經之路，更是企業永續經營的地圖。

在2020公益元年後，foodpanda在這條CSR之路上不斷地「做中學」，以自身的科技創新力量，延伸既有的服務為社會公益行動，產生加乘效果。誠如余岳勳最開始所說的——取之於社會、回饋社會，最終成就的，是以foodpanda為源頭的「善的循環」。