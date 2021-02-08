如何從創傷中成長? 為不幸事件創造意義

文：K（香港城市大學心理學三年級生）

創傷後壓力症（posttraumatic stress disorder，PTSD）是典型的焦慮症之一，其中徵狀如反覆回顧創傷經歷、影響睡眠質素等。但是，若人們找到適合的方法，或許能從創傷中成長。

創傷後成長（posttraumatic growth，PTG）指人們可從創傷事件中達到個人成長丶重新審視生活、以及從事件中找到意義。首先，經歷創傷事件後，能改變人們對自我的感知。他們會明白到自己有足夠的力量去應對創傷，走出陰霾重新開始。與此同時，他們亦會把自己視為事件的幸存者，而並非受害者。其次，經歷創傷後，他們亦會重新審視與他人的關係，更注重與他人的關係。他們亦會對其他人產生更多的同理心，願意為他人付出。最後，他們亦會更加清楚自己的需求，例如甚麼事情才是最重要的，他們或會減少對物質財富，金錢和社會地位的追求，反而更注重與他人的關係，以及自身的健康等。

事實上，許多人會把PTG以及彈性（resilience）混淆，因為兩者同樣強調著人們面對創傷時的力量 。不同之處在於他們回復的強度有所不同，例如精神狀態以10分為滿分，彈性高的人在經歷創傷前狀態為7分，創傷後為4分，然而，他們會很快回復到創傷前的狀態，即7分。但是PTG的人即會回復到比創傷前更加高的狀態。

那麼我們應如何從創傷中成長? 就是透過為創傷事件創造意義（meaning-making）， 即以正面的思維重新審視創傷事件以及其所帶來的意義。

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創造意義可分為兩部分，首先我們需要為創傷事件創造合理解釋（Sense-making）。人們常常認為生活中事情的發生機率能預計到，所有壞事不會隨機發生，即跟隨着：「好人有好報，壞人自有報應」的原則生活。因此當壞事發生在自己身上時，我們經常會問自己：「為何會發生在我身上？為什麼不是他人? 我明明沒有做過什麼壞事呢！」從而失去對世界的控制以及理解，產生一定程度的恐慌、以及對未來失去信心。

然而，事實上我們沒有能力去預計所有事情的發生，無論是美好的、抑或是傷心的。所以，我們應該要為自己所面對的事情創造解釋以合理化事情的發生。對不同的人來說，相同的事情或會有不同的解釋，以親人去世為例，有宗教信仰的人或會說：「這是上天的計劃，這是注定的。」亦有人會說：「死亡是生命的一部分，每人終需一死，所以我早已預備好他人的死亡，我亦會欣然接受。」為創傷事件創造解釋，能夠為人生提供指引，把事情看似能夠預計到的，從而提高自己對未來的信心。

同時，我們亦要在創傷事件中尋找效益（benefit-finding），例如：我在事件中學甚麼呢? 以車禍為例子，雖然在車禍中受到身體上嚴重的傷害，但是我得到家人朋友的支持，明白到身邊會有人陪伴我走過一切。同時我亦了解到人是脆弱的，因此我會更加珍惜生命，嘗試去參加不同的活動，更加充分人生。

每個人在一生中或會經歷不少風風雨雨，但是若我們能夠從中找到意義，事情或不會像我們想像中的那麼壞呢。

本文獲Lo's Psychology授權轉載，內文與題目由編輯稍作修改，原文請看此。

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