【圖表】燒到「祂」的心坎裡，7張圖認識各類紙錢與用途

「過年要拜拜喔」拜拜是台灣逢年過節、初一十五、敬神祭祖時的民俗文化。當我們手持線香祭拜之後，接著便會焚燒紙錢。而其實針對不同祭拜對象時，焚燒的紙錢種類會跟著有不同搭配。

金紙與銀紙是最常見的兩大類紙錢，金紙在紙錢上貼有金色的錫箔，而銀紙則是銀色的錫箔。一般情形下，銀紙用於祭祖拜好兄弟（鬼魂），而金紙則用於祭拜神佛，但也有例外。常見的紙錢有以下這些種類：

天公金

天公金顧名思義就是在祭拜天公（玉皇大帝）時使用，又稱恩光金或頂極金，紙錢上會寫「叩答恩光」四個字。屬於較大張的紙錢，面積約15 x 20.5公分，紙張厚度比其他紙錢薄。

天金、尺金

天金與尺金用於祭拜最高位階的神明，屬於中等大小的紙錢。在北台灣常使用天金，南台灣則常使用尺金，現在市面則有天金與尺金併成一組的天尺金。

壽金

壽金用來祭拜次高位階之後的大多數神明，所以是常見的金紙，紙錢上印有福祿壽三仙。屬於中等大小的紙錢，面積約15 x 12公分。另外有較大張的大百壽金，大小接近天公金，也是厚度比較薄的紙錢。

福金

福金用來祭拜最基層的神明，也就是土地公（福德正神），所以又被稱為土地公金。屬於小張的紙錢，面積約10 x 7公分，一般福金上沒有印製特別圖案。

刈金

刈金也是最常見的紙錢，可以用來祭拜絕大多數的一般神明，也能用來祭拜祖先與好兄弟（鬼魂）。屬於中等大小的紙錢，面積約12 x 8.5公分。而在中台灣，有另一種同樣等級的紙錢，稱為四方金。

銀錢

相對於金紙的種類，銀紙種類較少，基本上可分成大銀跟小銀。大銀屬於中等大小的紙錢，面積14.5 x 12.5公分，用來祭拜祖先。小銀則是屬於小張的紙錢，面積約10 x 7公分，用來祭拜好兄弟。

除了金紙跟銀紙，還有一些較特別的紙錢，則會在特定的日子使用。以下列舉其中較常見的三項：

經衣

經衣是在中元普渡時用來燒給好兄弟的紙錢，上面印製有衣服、剪刀、梳子等圖案，代表燒給好兄弟梳洗使用。形狀是較長的長方形，面積約為6 x 20.5公分。

雲馬總馬

雲馬總馬是用在送神或迎神時使用的紙錢，代表燒交通工具給神明用，另有一種上面只寫雲馬。紙錢上得圖案，會有馬、船、雲等圖案，近代則會有飛機火車等現在交通工具。

墓紙

墓紙是在掃墓時使用的紙錢，，使用方式不是焚燒，而是在掃墓完成後，以3至5張（單數）為一組，以石頭壓在墓上，代表祖墳已經清掃修繕。

以上是現在常見的一些紙錢種類，不過隨著時空變化，可能會在不同地區產生不同的風俗，而產生紙錢使用的差異，甚至出現特殊的紙錢種類。所以建議將此文當作參考，更重要還是要瞭解自地區的風俗，才不會搞錯祭拜時所需準備的紙錢。

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核稿編輯：楊士範