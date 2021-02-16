謝旺霖《轉山》：當紙片飄飛到天空時，上天將會聽見你的願望

文：謝旺霖

之十二：朝聖者

第三步邁出，她們躬著的上身微微前傾，

膝蓋著地，上體前撲，臉面朝下，額頭碰地。

最後雙臂緊靠在髮鬢兩側，如孔雀開屏地

向外劃開一道弧線，收攏到腰際間，

她們撐起身體重心，重新再站立起來。

揚起一些卑微的塵埃，與無盡的尊嚴。

雅魯藏布江大峽谷，地處北回歸線以北五度，從西藏米林縣派鎮開始算起，先往東北繞行七七八二公尺的南迦巴瓦峰，陡然間拐了一個馬蹄形的大彎，便朝南延伸至墨脫縣境內，總長約四百九十六公里。大峽谷內的植被類型，沿谷坡依序分布，從季風雨林轉為常綠闊葉，到高山針葉林帶，最後止於極地凍原。

川藏公路南線在此境內迤邐了百餘公里，區間年雨量約四千毫米，加諸險縱的地形陡勢，便時常造成土石公路崩塌連連，「黑道」之名自是不脛而走。儘管這裡尚有幾縷人煙，但毒蛇猛虎野豬潑猴卻也同時環伺蟄伏其中，使得外人總對雅魯藏布江大峽谷地帶世居的民族，籠罩著許多詭譎幻奇的想像。

最初是耀眼的陽光狠狠地打在臉上，你朝逆水的方向騎行。不久後，地勢開始斜緩滑降，兩側的林相逐漸高漲，你終於覆沒在全面幽叢魑魅的包圍裡。

隱約中，前方突然出現兩個人身起落的背影，撐起你疲憊的瞳孔。你急忙剎住了車，摘下太陽眼鏡，立馬舉起相機鏡頭，對準，手卻顫抖著，還來不及壓下快門的瞬間，那緩慢有序的動作就溢出了鏡頭框外。於是你又重新踩上踏板，謹慎地從那兩人身旁接連經過，儘量讓車胎滑地時揚起的灰塵減到最少。但過不了百米，你又忍不住好奇，再次停下車，轉過身來凝望她們。

她們的動作三步一個循環，唇裡喃喃誦著六字真言【註】，無有間息。嗡嘛呢叭咪吽。一個步伐，雙掌拍擊出清脆的響聲，然後靜定合十；第二個步伐，朝天高舉的雙手像蓮花般，分別頓落在眉間（意），口（語），和胸前（心）；第三步邁出，她們躬著的上身微微前傾，膝蓋著地，上體前撲，臉面朝下，額頭碰地。最後雙臂緊靠在髮鬢兩側，如孔雀開屏地向外劃開一道弧線，收攏到腰際間，她們撐起身體重心，重新再站立起來。揚起一些卑微的塵埃，與無盡的尊嚴。

穿著絳紅袈裟的女孩在離你一尺的面前爬起身，拍拍上衣的泥塵，你聞到一股細沙的刺鼻味。她發出藏式口音的漢語主動對你問好，你也謙畏用一句熟練的話回應她，扎西德勒（表示「吉祥如意」的意思）。之後，你們便搔著頭傻笑了，似乎不知道該跟對方再多聊些甚麼。

女孩膚色黝黑，頭髮刺短短的，圓滾滾的眼睛，有一口白淨亮整的牙齒。她雙手套在木製的掌板，胸前裹著一襲及地的橡皮圍墊，腳下踩著薄底黑膠鞋。你特別注意到她額上一朵浮腫皮破的繭，她以為你在盯著她冒湧細汗的臉，趕忙就羞赧地脫下右手那只護板，夾在左腋，用衣袖拭去兩頰上汗水沖出的黯灰溝痕。

她接著細聲問你：「吃飯嗎？」你搖搖頭。「吃飯，好？我們。（她指自己，你，和後方仍在磕頭的女人。）」並示意你先到前方火煙升起處去等待。她說她的媽媽在那裡準備午餐。而你祇是逕自緊跟在她們身後，一手推著單車，一手持著相機捕捉她們用身體丈量天地的畫面。

女孩止住動作，對路旁撿拾枯枝的胖婦交代一些話，靜靜地又往前繼續磕頭。同樣三步，每一步都是等量。約莫兩百米後，她取了一塊石子在路上做記號，返身往回走。

胖婦是女孩的媽媽，另一位磕頭的女人則是她的姑姑。還沒稍喘口氣，她們便忙碌地從板車上搬出麻袋準備食物，又到江邊提水回來洗碗洗頭。你呆滯地看著那些平凡無奇的舉止，油然而生一股感動。你知道她們就是所謂磕等身長頭的朝聖者。過去的路途上，你也遇過幾次朝聖者，祇是你從未見過一行都是女人，你也從未遇見過那每個步伐都踏得如此準確誠實的凡人。

也許正是出於這種感動，讓你對她們有太多的好奇與疑問了，關於——妳們從哪來？為何而來？要去哪裡？離家多久......，太多太多問題都潛藏你的心底，但你仍努力維持著一貫的拘謹，不時提醒著自己千萬別做過多打擾她們的提問。

女孩在麻袋裡搜出一包糌粑，有點猶疑地問你：「吃不吃？」你說吃。她臉上立刻展漾著笑紋，並小心翼翼從袋裡舀出一匙匙的糌粑粉倒進碗中，添入些許黃稠稠的酥油。火炬上的水壺熱滾著，她撕下一小片鹹酸氣味的茶磚，捏碎後灑入水中，完成了一套道地藏族的餐點。

她遞給你一根註明「洗淨的」湯匙，讓你可以用來攪動碗裡糾結成塊的糌粑酥油。但你接過湯匙，卻見她們熟練地將掌心抵住碗緣，摳起手指快意搓糌粑，令你不禁有些尷尬。本來正大口享受美食的她們，旋即注意到你不自在的眼神，遂把指縫的餘渣舔淨，撿起地上枯枝充作湯匙用。這時反倒你生澀地放下湯匙，低頭張手便狠勁扒起自己碗裡的食物。

你想，她們對你的好奇絕不下於你對她們的好奇，或者她們怕你感到無趣，才總是輪流地丟出許多問題陪你。

每次你的回答都拉得老長，你以為這樣傾囊竭力地訴說，能讓她們感受你的誠懇與用心。起先，女孩會與媽媽和姑姑竊竊私語笑著，之後三人便一陣沉默地望著你，搔著頭皮。連續幾番相同的狀況，你才意識到自己的自以為是，原來她們並不太懂得你的話，而是極力去猜懂而已。其實面對她們你何嘗不是那樣呢，不過你比較會裝懂掩飾。儘管語言的障礙難以跨越，彼此的窘境時常，你們仍以手勢和表情或一個漢字一個藏文，牙牙學語般慢慢地咬，彷彿也能無礙地拼湊出各自能力所理解的對方的世界。

女孩說，她們住在四川阿壩州，去年秋收後她和媽媽姑姑一同在菩薩面前發願，要到拉薩聖地。你算一算，她們這一路磕著長頭步行至今，已經一年多了。她說媽媽磕頭去過拉薩一次，所以這次推車。你說你是第二次到拉薩。你問她多大了？幾歲了？你用兩手各比著二和四，指著自己。她回比著十與九。女孩仰望著天，為她平生第一次將到心中的聖地細數著日子：「還有六百多公里，估計去拉薩還要兩三個月吧！」你想說你到拉薩大約再花十天，話沒出口便和著糌粑吞到肚裡去了。

桑吉措母，她的名字，你要她把名字寫在你的牛皮紙本上。她不會寫漢字，便寫下一排工整的藏文給你。女孩談起這名字是活佛喇嘛為她取的，在很遠很遠的山外（她的手像波浪比劃起伏）。達賴喇嘛？是住在印度的達賴喇嘛嗎？你問。她竟然認真地點起頭。你雖然不免懷疑，但莫名激動的眼角泛的彷彿是淚光。

你看著桑吉媽媽老態的模樣，微彎的背，胖腫的腰身，她如何能推得動載著帳棚衣物糧食飲水的板車呢？（你見過的朝聖者都是男人推車。）她若遇上四、五千米以上陡坡的路途該怎麼辦？若碰到猛戾的藏獒該怎麼逃？萬一下雨，降雪，山崩，路斷，糧缺了，迷路了，受傷了，生病了，遇上壞人，遭受打劫，該怎麼辦？種種問題，都盤旋在你的腦海卻不知如何脫出口，妳們會哭嗎？會苦到不想走了嗎？會想念家鄉的親友嗎？你眼前的這些朝聖者究竟憑藉著甚麼？信仰的本能嗎？殊不知這條路不祇會受皮肉上的苦，甚至可能威脅自己的生命？她們卻仍舊執一堅決地將它完成。

兩年前，適逢釋迦牟尼佛誕生的藏曆馬年，你偶然行經西南藏區，短暫參與了岡仁波齊峰的轉山儀式。那時當地藏民說，此時轉一圈神山得到的功德將比平時多出十二倍。而平常轉一圈，就能洗清過去的罪惡；轉十圈，能贖盡一世的罪惡，更能免受輪迴之苦；若轉個一百零八圈，即可今生成佛。

那似乎有種目的論的緣故，才積聚如此多的信眾共同轉山。但此刻這三位朝聖者究竟能獲致哪種生命的應許（雖然那種應許無法即刻兌現）？你曾聽聞許多磕長頭的事，有人不耐風雨路途摧磨，折死在朝聖的路途上，他們的家人竟還時時感念著，甚至將它視為一種祝福。真的是這樣嗎？不為今生，祇求來世。

「菩薩保佑一路安全。凡事菩薩自有安排。」可菩薩果真保佑一生向佛的她們嗎？她們的表情寬厚樸實，透露出堅忍的神色，不亢不卑。你祇知道她們確實緊緊依靠著土地，面貌語氣都和山水風雪一致，血乳交融的生命姿態，古老而踏實。一代接一代，還不曾停過，一代接一代，不表露一滴血跡一絲淚痕，她們像一支時代遞變中的永恆隊伍，象徵對抗物質發達世界裡的永不妥協。

堅持的人是不會失落的。「你呢？」女孩問。當她們知道你獨自從雲南騎單車，也將要往赴她們的聖地拉薩，都分別豎起拇指對你表示敬佩，殊不知你其實更由衷敬佩她們。姑且不論西藏人傳統宗教信仰的問題，想像三步一次五體跪拜，得經歷各種天候地形的險阻結界，肉體上主觀與客觀必須承受的挑戰，任你怎麼想就先全然退卻了。她們的經驗是否祇是一種痛苦的歷程，亦或在痛苦中伴隨對未來生命救贖的希望，不管何者，她們對於生命演練的方式，根本是你理性之外自成一格的理性。你如何能丈量她們那顆始終顛簸不躓的心。

女孩好奇詢問你：「一個人不怕嗎？我們三人一起走，都怕（女孩左手摀著胸口右手撫著額頭，裝勢快昏倒的樣子）。」你笨拙地回答，怕，怕啊！（旁邊兩人聽你說「怕」，不禁噗哧笑了出來。）「怕，為甚麼還要走？」她持續認真地追問。你突然憶及了自己旅程出發前曾經的猶疑與怯懦，連續好幾個夜晚驚夢而起，苦悶得不知將這樣的焦慮對誰訴說。有一天，你果真身在路途，卻再也不去思考甚麼是害怕的問題了。也許，她們佩服你的緣由是你──獨自一個人，而她們卻能彼此相互扶持。

堅持的你是不會失落的嗎？你其實是個脆弱的人，這一路上總害怕陌生寂寞，害怕迷路或遭人劫掠，害怕高山險阻林間野獸，甚至失速墜崖，各種危險困難的想法從未在你的腦海悉數撤離過，可這一切似乎都不足以超過讓你無法往前推進的懼怕，你怕錯過前方的甚麼。

有時你會因緊張而感到即將窒息，但命運彷彿總拖著你的步伐往前近逼。多年來，你的心中始終有個「他」反覆不斷擠迫著你，你被他無止無懈的腳步急急追趕，你在他的陰影裡迷惘地想尋找一種突圍的姿態，堅決的聲音，可你成長的速度竟遠遠不如「他」。你來，無非是想從他時而轉強或漸淡的變化陰影裡，尋索一個逸出的機會。

你想解釋這些想法給她們聽，卻又覺得多餘。不知從何說起，因為你沒有信仰，沒有確切的形象與實證的召喚。所以你伸起食指，指向頭頂上灰濛濛的天色說，怕，沒關係，走，阿彌陀佛保佑（你故意落掌拍胸膛作保證）。她們笑開懷了，或許以為你也是個拜佛朝聖的人，才如此虔誠發苦騎車遠行。

「啊，你睡哪？」女孩又問。你說招待所，兵站，道班啊，不然搭帳棚睡睡袋（你指向單車後座的馱包囊袋）。三人不時發出連連驚歎的聲音。靜默片刻，她們自己交談著，眼光偶爾盤桓在你的身上，透露著某些無以名狀的憐惜之情。女孩轉頭問你：「吃不吃肉？」你略有遲疑（因為前些天食物中毒的身體尚未恢復），但還來不及拒絕，就見她拿出肥滋滋的臘肉，刀切下一塊巴掌大的給你。她們三人則節省分食一塊祇有你分量不到一半的大小。你了解自己已被她們視為貴客了，祇好乖乖就範去領受這份不太適宜的恩寵。

女孩似乎若有所思地望著你吃，表情忽而轉為肅穆，她要你自此以後都別再輕易接受這裡的人的給食。你不解地問，她斷斷續續地說：「住林芝的門巴人和若巴人，為了將他人身上的命和財氣轉到自己身上，會在給他們的食物裡下一種很厲害的毒素，你亂吃了會死的啊。」你聽來這雖是個未曾考究過的傳說，但見女孩嚴正的語氣：「連我們都不敢吃，怕死了。」你不免也開始調高了自己的防衛機制。

午飯結束後，女孩的媽媽興沖沖邀你與她們一同前往拉薩。你一時連婉轉的回拒都開不了口。幸好女孩及時解救了你，可她媽媽臉上的表情顯然是落寞的。臨行前，你想為這些朝聖者做點甚麼，便挪出防雨和露宿的裝備，加上些許乾糧，想回報給這些請你用餐的朝聖者。她們卻斷然拒絕，堅持說這些東西對你比對她們更重要。你就不再推諉了，另外提議為她們拍照。

你把那數位相機的液晶面板開啟給她們看，女孩驚奇地叫著。你對女孩說，要把拍攝她們的相片都寄給她。她媽媽聽了瞬時從失望的情緒裡醒轉，溜出一句藏語，女孩靦腆的表情轉述了媽媽的話：「媽媽說，好爽喔！真有那麼好的事嗎？」你直直點頭，終於感到略微的寬心。

你們各自打包完行裝，女孩跑上前來遞給你一疊厚厚的五彩風馬紙片，要你之後騎過山頂時，就把它們順風拋起，「藍色是天空，白色是雲朵，紅為火，綠為水，黃色就是我們踩的土地。」她滿懷信心的語氣：「當紙片飄飛到天空時，上天將會聽見你的願望。」這次相遇，你不僅得到她們善意的對待，更體會到一份自己過往所欠缺的執一的勇氣與決心。

你跨上座車後，不敢回頭地朝谷地深處的方向騎去，腦海裡不停閃現著這塊領域中可能的「生命風景」。緊密的沉默籠罩著你，路況愈接近縱谷深處，愈是難騎，但你騎行的速度與力道，卻隨著陽光逐漸西沉，更而加快加重。

谷地的氤氳靜靜附著在你的外衣上，逐漸聚成一顆顆細小透明的水珠，迎面的微風一撫耳便遭深野的林叢縱身攔截，灰暗的光影散碎了一地，水珠與汗粒消融彼此後，輕擊著單車滑過的泥石土道，彷彿就像朝聖者的額頭，叩——叩——叩的聲音，前仆後繼持續著，輪迴永遠不完。

註釋：嗡嘛呢叭咪吽——六道輪迴。指天，人，阿修羅，地獄，惡鬼，牲畜。眾生因循善惡，周而復始於六道的生死輪轉中。西藏人相信，人若藉此不斷地吟誦，死後就不會誤入地獄和牲畜的邪道。

書籍介紹

本文摘錄自《轉山【經典版】》，時報出版

作者：謝旺霖

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你就是讓自己去相信了，天地山海自有祂奧義的安排。

流浪是為了看看這個世界，

能不能用自己希望的方式生活。

想來當初不過是一時介入的決心，翻身剎那便已成行。

堅持的你是不會失落的嗎？

你其實是個脆弱的人，這一路上總害怕陌生寂寞，

害怕迷路或遭人劫掠，害怕高山險阻林間野獸，甚至失速墜崖，

各種危險困難的想法從未在你的腦海悉數撤離過，

可這一切似乎都不足以超過讓你無法往前推進的懼怕……

轉山——對著靈性的大山反覆繞走的儀式

西藏人相信，遭遇苦難的人藉此將能得到罪愆的洗脫與身心的淨化。

轉山者，必須捨卻己身私慾，僅為他人祈福而行。

17年前，2004年，謝旺霖獲得「雲門流浪者計畫」的贊助，開啟了一趟以單車為主的西藏之旅，2008年，他將這段旅程寫成《轉山》，出版後在華語世界得到極大的迴響，除了受到文壇獎項的肯定，也成為文學暢銷書。2008年1月出版，當年度即銷售突破80,000冊，2013年突破100,000冊……，被媒體喻為：「台灣文學的奇蹟。」

17年後，流浪不曾稍停，從轉山到走河，西藏到印度，流浪者的轉山之路，一路追尋的彷彿就是《轉山》書中、作者筆下那個心裡的「你」。時間追趕時間，自我超越自我，這本書的重新出版，像是一種關於時間與自我的提醒，提醒我們仍在轉山路上。即便龐大的山與孤獨，如同恆常佇立無可迴避的日常，但17年後，唯有踏實地讀過、寫過、走過、生活過、感受過，時間會帶你創造不同的感動與全新的自己。

謝旺霖堅持走在自己的文學之路上，也累積了許多成就，2020年《轉山》更榮獲由《文訊》主辦的「21世紀上升星座：1970後台灣作家作品評選」，在上萬本的作品中，被選為20年來影響台灣文學最重要的20本散文之一。

在這次的《轉山》經典版中，文字與圖片編排著各自不同的敘事軸線，創造出兩種閱讀體驗：文字貼近作者的質樸與內心轉折，圖片裡建構獨特的「轉山」旅程，由內而外，由他人到自我，呈現不同而多變的轉山風景。

全新收錄

作家詹宏志新版推薦 作者謝旺霖新版後記 全新圖文編排

Photo Credit: 時報出版

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講題：《轉山》及其所創造的

與談人：謝旺霖╳陳栢青

時間：3.13（六）19:00~21:00

地點：紀州庵文學森林-新館2樓（台北市同安街107號）

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航