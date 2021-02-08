緬甸反政變抗議潮「遍地開花」，水砲車無阻各大城市人民上街要求釋放翁山蘇姬

（中央社）緬甸軍方一週前發動政變，拘禁政府領袖，今天各大城市出現抗議人潮，仰光連續第三天大規模群眾上街抗議，學校教師、公立醫院醫療人員和政府公務員都加入示威抗議行列。

緬甸軍方政變引起公民社群強烈不滿，民眾發起「緬甸公民不服從運動」（Myanmar Civil Disobedience Movement），號召醫療部門員工罷工，抗議軍方奪權。緬甸民眾也在網路串連，2日開始幾乎每天晚間在自家門口或陽台用力敲鍋碗瓢盆，發出噪音，表達對軍方政變的不滿。

4日在第二大城瓦城（Mandalay）出現政變後第一場街頭抗議，約20名抗議人士高喊「我們不要這個政權！釋放所有的領袖！停止軍方統治！」

為了防止民眾大規模聚集，軍政府這幾天不斷切斷網路，甚至關閉社群媒體，但依舊阻止不住民眾怒火。

從6日開始到今天，第一大城仰光連續3天出現大規模街頭抗議，昨天有上萬人上街，創下2007年以來的紀錄；首都奈比多（Naypyidaw）和瓦城今天也出現抗議人潮，奈比多警方出動水砲車驅離抗議人群。

獨立英文媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）在推特（Twitter）表示，律師、公立醫院醫護人員、學校教師、政府公務員都加入抗議行列，投資暨公司管理局（DICA）的公務員發表聯合聲明宣示，他們將罷工直到政權回到民選政府手上為止。

Civil servants from Directorate of Investment and Company Administration join #2021uprising. They declared in a statement that they will not go back to work until power transferred to elected government. #WhatsHappeningInMyanmar #Myanmarcoup pic.twitter.com/gJ6tpgYBEP — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) February 8, 2021

不只在大城市有抗議潮，英文媒體「緬甸前線」（Frontier Myanmar）在推特表示，抗議已遍及全緬甸，例如在西部的欽邦（Chin）敏達縣（Mindat）約有5000人聚集抗議軍方政變，東南部克耶邦（Kayah）首府壘固（Loikaw）、德林達依省（Tanintharyi）首府土瓦（Dawei）都出現抗議人潮。

More than 5,000 rally in Mindat, Chin State to oppose military rule, in another sign that resistance is extending across Myanmar's ethnic divides



The Chin Human Rights Organization also says more than 3,000 are protesting in Hakha and 2,000 in Matupi



(Photos: Chin Media Forum) pic.twitter.com/7K42Xg0DeS — Frontier Myanmar (@FrontierMM) February 8, 2021

緬甸軍方本月1日以「選舉舞弊」為由對執政黨「全國民主聯盟」（National League for Democracy）的民選政府發動政變，包括總統溫敏（Win Myint）、實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，港譯「昂山素姬」）在內多名執政黨高層遭軍方逮捕。

軍方稍後宣布國家進入一年的緊急狀態，由武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）掌權，軍方承諾為期一年的緊急狀態結束後將重新舉行大選，屆時軍方將把政權交給勝選的政黨。

Photo Credit：AP / 達志影像 2月8日緬甸首都奈比多，上街抗議的民眾舉起反獨裁的三手指手勢，抗議敏昂萊發動政變。

緬甸響起不合作運動號角

（中央社）緬甸反政變人士今天呼籲舉行更多抗議活動，並要求公務人員停止工作，展開不合作運動。

緬甸軍方1日發動政變，拘捕國務資政、民選政府實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），7日全國有數以萬計民眾參加街頭示威，規模為2007年以來最大。

雖然軍政府試圖禁社群網路，反對派人士透過虛擬私人網路（VPN）號召集會抗議；社運人士Ei Thinzar Maung在臉書貼文指出：「仰光（Yangon）各個角落的遊行人士，請大家和平站出來，並加人民的集會。」

Ei Thinzar Maung過去是學生領袖，如今是最新抗議運動的代表人物之一。她說，抗議的地點與時間將在稍後宣布。

目前為止，緬甸的遊行集會都很和平，不似1988年、2007年大規模抗議活動的血腥鎮壓，只不過昨天晚間見到軍方車隊經過、進入仰光，令人擔憂和平情況可有變。

除了街頭抗議外，不合作運動已經展開，首先是由醫師發起，一些教師與政府公務人員也加入行列。

活動人士敏哥奈（Min Ko Naing）說： 「我們要求政府各部門工作人員，從今天起不要上班。」

昨天估計有約10萬人湧上仰光街頭，進行迄今為止規模最大的反政變示威，其他城市也傳出大規模示威的消息。

今天有約千人聚集仰光，協助展開第3天的抗議行動。第2大城瓦城（Mandalay）也看到約千人左右的集會。首都奈比多（Naypyidaw）有數百人現身，騎著機車、大按喇叭抗議。

Photo Credit：AP / 達志影像 2月7日，超過10萬名民眾湧上仰光街頭遊行，反對軍方政變與要求釋放翁山蘇姬。

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範