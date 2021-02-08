緬甸反政變抗議潮「遍地開花」，水砲車無阻各大城市人民上街要求釋放翁山蘇姬
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緬甸政變後，由第一大城仰光在6日出現首場大規模街頭抗議，7日有十萬人上街，創下2007年以來的紀錄；首都奈比多和瓦城今天也出現抗議人潮，奈比多警方出動水砲車驅離抗議人群。
（中央社）緬甸軍方一週前發動政變，拘禁政府領袖，今天各大城市出現抗議人潮，仰光連續第三天大規模群眾上街抗議，學校教師、公立醫院醫療人員和政府公務員都加入示威抗議行列。
緬甸軍方政變引起公民社群強烈不滿，民眾發起「緬甸公民不服從運動」（Myanmar Civil Disobedience Movement），號召醫療部門員工罷工，抗議軍方奪權。緬甸民眾也在網路串連，2日開始幾乎每天晚間在自家門口或陽台用力敲鍋碗瓢盆，發出噪音，表達對軍方政變的不滿。
4日在第二大城瓦城（Mandalay）出現政變後第一場街頭抗議，約20名抗議人士高喊「我們不要這個政權！釋放所有的領袖！停止軍方統治！」
為了防止民眾大規模聚集，軍政府這幾天不斷切斷網路，甚至關閉社群媒體，但依舊阻止不住民眾怒火。
從6日開始到今天，第一大城仰光連續3天出現大規模街頭抗議，昨天有上萬人上街，創下2007年以來的紀錄；首都奈比多（Naypyidaw）和瓦城今天也出現抗議人潮，奈比多警方出動水砲車驅離抗議人群。
獨立英文媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）在推特（Twitter）表示，律師、公立醫院醫護人員、學校教師、政府公務員都加入抗議行列，投資暨公司管理局（DICA）的公務員發表聯合聲明宣示，他們將罷工直到政權回到民選政府手上為止。
不只在大城市有抗議潮，英文媒體「緬甸前線」（Frontier Myanmar）在推特表示，抗議已遍及全緬甸，例如在西部的欽邦（Chin）敏達縣（Mindat）約有5000人聚集抗議軍方政變，東南部克耶邦（Kayah）首府壘固（Loikaw）、德林達依省（Tanintharyi）首府土瓦（Dawei）都出現抗議人潮。
緬甸軍方本月1日以「選舉舞弊」為由對執政黨「全國民主聯盟」（National League for Democracy）的民選政府發動政變，包括總統溫敏（Win Myint）、實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，港譯「昂山素姬」）在內多名執政黨高層遭軍方逮捕。
軍方稍後宣布國家進入一年的緊急狀態，由武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）掌權，軍方承諾為期一年的緊急狀態結束後將重新舉行大選，屆時軍方將把政權交給勝選的政黨。
緬甸響起不合作運動號角
（中央社）緬甸反政變人士今天呼籲舉行更多抗議活動，並要求公務人員停止工作，展開不合作運動。
緬甸軍方1日發動政變，拘捕國務資政、民選政府實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），7日全國有數以萬計民眾參加街頭示威，規模為2007年以來最大。
雖然軍政府試圖禁社群網路，反對派人士透過虛擬私人網路（VPN）號召集會抗議；社運人士Ei Thinzar Maung在臉書貼文指出：「仰光（Yangon）各個角落的遊行人士，請大家和平站出來，並加人民的集會。」
Ei Thinzar Maung過去是學生領袖，如今是最新抗議運動的代表人物之一。她說，抗議的地點與時間將在稍後宣布。
目前為止，緬甸的遊行集會都很和平，不似1988年、2007年大規模抗議活動的血腥鎮壓，只不過昨天晚間見到軍方車隊經過、進入仰光，令人擔憂和平情況可有變。
除了街頭抗議外，不合作運動已經展開，首先是由醫師發起，一些教師與政府公務人員也加入行列。
活動人士敏哥奈（Min Ko Naing）說： 「我們要求政府各部門工作人員，從今天起不要上班。」
昨天估計有約10萬人湧上仰光街頭，進行迄今為止規模最大的反政變示威，其他城市也傳出大規模示威的消息。
今天有約千人聚集仰光，協助展開第3天的抗議行動。第2大城瓦城（Mandalay）也看到約千人左右的集會。首都奈比多（Naypyidaw）有數百人現身，騎著機車、大按喇叭抗議。
新聞來源：
- 緬甸公務員醫護齊上街 反政變抗議潮遍全國（中央社）
- 翁山蘇姬遭軟禁一週 緬甸反政變號召不合作運動（中央社）
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範